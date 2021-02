Comment une ferme en Angola a été créée avec succès pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale a bouleversé de nombreuses économies, mais en Angola, le secteur agricole du pays est en plein essor. Nous regardons comment une entreprise a réussi quelque chose d’assez remarquable. Créer une ferme, avec des ambitions d’exportation à l’étranger, en quelques mois malgré l’enjeu sanitaire.

Ferme Kaundo

«Nous sommes à Porto Amboim sur la route qui mène au Ferme Kaundo, où nous avons défriché plus de 500 hectares de terres et environ 400 sont déjà en production élevée », a déclaré João Macedo, PDG, Novagrolider comme il nous montre la ferme.

Tout un exploit si l’on considère, il y a tout juste un an, cette vaste étendue de terre de la province de Kwanza Sul, au sud de Luanda, était abandonnée.

La société agricole angolaise Novagrolider a reconnu le potentiel de ce site de 10 000 hectares.

Un microclimat attractif et des sols riches et fertiles trop bons pour résister.

« Cette terre ici est l’une des meilleures que j’aie jamais vues », a déclaré Macedo. « Après avoir fait (une) analyse, j’ai vu qu’il n’y avait pas mieux en Angola. »

Novagrolider a investi et a développé une ferme prête à être récoltée dans les six mois. Et tout cela pendant la pandémie mondiale.

« Le problème du COVID-19 affecte certaines choses, mais pas d’une manière qui nous empêche de réaliser ce que nous attendions avec impatience », a déclaré Macedo. « Nous avons déjà récolté des melons, des pastèques, des citrouilles, des tomates, etc. sur. Dans un moment, nous commencerons également à récolter les mangues et les raisins. Nous ferons beaucoup plus ici.

La communauté locale en profite

L’agriculture commerciale est un secteur en croissance, car l’Angola diversifie son économie.

La pandémie contribue à alimenter une augmentation de la production nationale, protégeant également le pays des chocs de l’industrie pétrolière.

Cette nouvelle ferme est attendue depuis longtemps par la communauté locale.

Zefa Marimbi, administratrice communale de Capolo, Porto Amboim, a déclaré: «Plus de 12 entrepreneurs sont venus ici. Ils quittent toujours. Le problème était l’accès. Ils ont vu notre route et ont abandonné. Jusqu’au jour où un homme d’affaires est tombé du ciel. Il a dit: ‘Je vais faire la route.’ »

Cet homme d’affaires était João, le patron de Novagrolider qui a construit cette nouvelle route de 25 kilomètres avec l’investissement privé de son entreprise.

« Les gens se sont réveillés et ont finalement réalisé que Porto Amboim existe grâce à la nouvelle société Novagrolider », a déclaré Marimbi. « Les jeunes ont déjà un emploi maintenant. La communauté gagne déjà quelque chose. Nous avons des zones sèches et cette entreprise a fait beaucoup d’efforts pour apporter de l’eau à cette population.

Entreprise en expansion

En fait, la ferme de Kaundo emploie déjà environ 400 personnes et les graines sont semées pour s’étendre encore davantage, jusqu’à 15 cents travailleurs.

Il y a un énorme potentiel ici, selon le responsable de la production du projet – qui a travaillé dans la plus grande région exportatrice de fruits du Brésil.

Aldenicio Lino, directeur de la production, Kaundo Farm, a déclaré: «Aujourd’hui, les fruits de l’Angola sont encore inconnus. Mais, dans un proche avenir, l’Angola commencera à se développer car ses fruits sont bons et conformes aux normes internationales. Ce qui manque, c’est un bilan, des années sur la route, des gens connaissant les fruits angolais.

Et cette ferme a de grandes ambitions de faire goûter ses produits au monde entier.

La société derrière elle fournit déjà le Portugal et l’Espagne et cible des marchés tels que la Namibie, l’Italie et la Pologne pour accroître ses exportations.

Lino a ajouté: «Quiconque mange des fruits d’Angola commence à y goûter. Nous avons reçu des commentaires via les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Les gens envoient une photo sur Whatsapp pour dire qu’ils ont acheté un fruit d’Angola et que c’est un beau fruit. »