Par un chaud vendredi à midi, l’Upper West Side, Manhattan, lieu de Les produits de boulangerie qui changent la vie de Janie voit un flux constant de clients. Nichée sous le niveau de la rue, la boulangerie, petite mais accueillante, accueille les clients avec la riche odeur de beurre et un étalage coloré de certains de ses biscuits emblématiques : biscuit à la croûte de tarte aux trois baies, biscuit à la croûte de tarte au chocolat, biscuit à la croûte de tarte aux pacanes, biscuit à la croûte de tarte aux pommes …

À l’arrière, la PDG et fondatrice Janie Deegan court et met la touche finale à d’autres biscuits à la croûte de tarte. Plus tard dans la journée, elle ferait des idées de recettes dans le site de l’entreprise à East Harlem, testant ce qui deviendra soit une brioche collante, soit un petit pain à la cannelle en utilisant leur pâte à biscuits à la cassonade.

L’objectif était toujours « de faire des rebondissements sur les originaux et les classiques », dit-elle.

Deegan, 35 ans, a fondé Janie’s Life-Changing Baked Goods fin 2015, plusieurs années après être devenu sobre. Elle s’était tournée vers la pâtisserie car cela l’aidait à se calmer et avait finalement découvert que les gens étaient prêts à payer pour ses gâteaux, biscuits et tartes. L’entreprise a depuis ouvert deux sites de brique et de mortier, et un troisième devrait ouvrir dans le West Village en juin.

« L’année dernière, notre boulangerie a réalisé plus de 1,3 million de dollars de ventes », dit-elle. Voici comment Deegan a transformé un passe-temps indispensable en une entreprise en plein essor.

« J’étais sans abri et sans le sou »

Deegan a grandi dans l’Upper West Side, ses parents travaillant dans le théâtre pour l’éclairage, la scénographie et la conception de costumes. Tout au long de son enfance, elle a lutté contre une « anxiété paralysante », dit-elle. Mais elle a trouvé que boire l’aidait.

« La première fois que j’ai bu socialement avec des amis, c’était probablement quand j’avais 14 ou 15 ans », dit-elle. « Et c’était un tel moment » aha « . C’était comme, ‘oh mon Dieu, je me sens confiante et jolie.’ »Cela a commencé une habitude qui est devenue incontrôlable au moment où elle a obtenu son diplôme de l’Université du Michigan en 2009.

Avec l’aimable autorisation de Janie Deegan Deegan prépare le dîner de Thanksgiving pour ses amis à l’université.

Après l’université, elle a eu du mal à comprendre ce qui allait suivre, se tournant souvent vers l’alcool après une mauvaise journée. En 2013, « j’étais sans abri et sans le sou », dit-elle. Les gens n’arrêtaient pas de dire que ça faisait mal d’être près d’elle. Après avoir atterri dans une maison des trois quarts (pour les sans-logis, anciennement incarcérés et anciennement dépendants) et avec le soutien de diverses personnes autour d’elle, Deegan a officiellement arrêté de boire en juin 2013.

Elle avait 25 ans.

La pâtisserie était « une petite étape après l’autre »

Plonger dans l’âge adulte était terrifiant. « Je n’avais jamais développé de compétences de vie », dit-elle. « Je n’avais jamais eu confiance en moi, ni estime de moi, ni amour-propre. » Elle a obtenu un emploi de surintendante dans l’East Village, qui ne payait pas mais fournissait un appartement gratuit pour vivre, et travaillait autrement comme nounou.

À l’époque, j’avais l’impression que «ma vie était tellement hors de contrôle», dit Deegan. Mais la pâtisserie, qu’elle avait toujours aimée, contribuait à mettre de l’ordre dans le chaos. Il s’agit de faire « un petit pas après l’autre » pour « obtenir les résultats que vous voulez », dit-elle. C’était comme une thérapie.

Fin 2015, une amie a embauché Deegan pour faire un gâteau pour ses 50 ans.e anniversaire pour 100 $. La femme « pourrait acheter un gâteau de n’importe où à New York », dit-elle, mais elle est venue à Deegan. C’est à ce moment-là qu’elle a réalisé que les gens pourraient en fait payer pour ses produits de boulangerie.

Ce Thanksgiving, elle a décidé d’essayer de vendre des tartes, de publier sur Facebook et d’envoyer des e-mails à tous ceux qu’elle connaissait. Elle a fini par vendre trois ou quatre douzaines de tartes en tout. La nouvelle s’est répandue et Deegan a commencé à vendre plus de gâteaux d’anniversaire personnalisés et s’est étendue aux biscuits qu’elle vendrait également lors de festivals gastronomiques.

« J’ai passé environ deux ans à bâtir l’entreprise depuis mon appartement et à travailler à plein temps comme nounou », dit-elle.

Le biscuit à la croûte de tarte est ‘mon étudiant au tableau d’honneur’

Même en vendant des favoris comme des gâteaux de fantaisie, Deegan a expérimenté.

En 2017, le petit ami de Deegan lui lançait de bonnes idées folles. «Il n’arrêtait pas de parler de biscuits à la croûte de tarte», dit-elle. « Et je dirais: » Qu’est-ce que c’est? Et il disait : ‘Je n’en ai aucune idée. Mais ça sonne vraiment bien.

Pour son anniversaire, Deegan a décidé qu’elle essaierait de comprendre, atterrissant finalement sur ce qui allait devenir sa confiserie signature: le fond une croûte de tarte feuilletée, le milieu une garniture de tarte, le dessus un streusel friable et beurré.

Photo courtoisie Janie Deegan Biscuits à la croûte de tarte de Deegan au Queens Night Market en 2019.

« J’aime l’appeler mon élève au tableau d’honneur. Mon premier-né. Mon bébé », dit-elle.

La même année, elle a remporté une bourse et une subvention dans le cadre du projet Stacy’s Rise de PepsiCo. Cela lui a permis de suivre gratuitement un programme d’entrepreneuriat culinaire où elle devait présenter une idée d’entreprise ainsi qu’un échantillon de produits de boulangerie à un panel d’experts culinaires. Elle a apporté son biscuit à la croûte de tarte.

« La réponse a été écrasante », dit-elle. « Tout le monde était comme, ‘oublie les gâteaux. Oubliez les petits pains collants. Oubliez les muffins.’”

Elle a cessé d’être nounou et s’est lancée dans son entreprise à plein temps en septembre de la même année.

‘Lève-toi à 4h00, fais des cookies, va vendre toute la journée’

Entre 2017 et 2020, Deegan a équilibré les commandes de gâteaux personnalisés avec des foires de rue dans toute la ville. Les journées de travail de ces derniers pouvaient durer jusqu’à 20 heures chacune. « Ce serait comme se réveiller à 4h00, faire des cookies, aller vendre toute la journée à une foire de rue sous la pluie, rentrer, nettoyer », dit-elle.

Malgré les difficultés liées au démarrage d’une entreprise, elle a continué à recevoir un renforcement positif de son travail. Début 2020, elle a remporté le concours de pâtisserie «Chopped Sweets» de Food Network.

Lorsque Covid a frappé, Deegan a réalisé qu’elle devait se détourner des gâteaux. Les clients n’arrêtaient pas de demander comment ils pouvaient soutenir l’entreprise, mais personne n’organisait de fêtes d’anniversaire et expédier un gâteau personnalisé est un défi. L’envoi de cookies, cependant, est plus facile.

« J’ai retiré les gâteaux du menu et je me suis vraiment concentrée sur les biscuits à la croûte de tarte et nos autres biscuits », dit-elle. À cette époque, elle avait deux employés à temps partiel qui l’aidaient à diriger l’entreprise. Les trois ont compris comment expédier des cookies non seulement à New York, mais dans tout le pays, développant le côté e-commerce de Janie’s Life-Changing Baked Goods et élargissant considérablement la clientèle.

Jusque-là, Deegan travaillait dans une cuisine commerciale partagée. Mais en 2021, la demande pour ses biscuits avait tellement augmenté qu’elle a réalisé que l’entreprise avait besoin de son propre espace.

« N’abandonnez pas avant le miracle »

Deegan a signé le bail de l’emplacement de la boulangerie dans l’Upper West Side en avril 2021 et a ouvert ses portes en août de la même année. En quelques mois, elle s’est rendu compte que la demande était trop élevée pour un seul emplacement. La boulangerie a ouvert son deuxième emplacement en octobre 2022.

Janie’s Life-Changing Baked Goods vend désormais en moyenne de 30 000 à 45 000 biscuits par mois. Les mois chargés, il est plus proche de 60 000 à 70 000. Ces huit années passées à bâtir son entreprise ont été à la fois éprouvantes et passionnantes. Mais elle est plutôt contente de l’endroit où elle a atterri.

Lorsqu’il s’agit de conseils qu’elle donnerait à d’autres aspirants entrepreneurs, « n’abandonnez pas avant le miracle », dit-elle. « Ne perdez pas espoir. »

