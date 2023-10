Comment une femme enceinte dans le bus a perdu son bébé lors du dernier acte choquant de violence armée aux États-Unis

MPlusieurs personnes ont été blessées mercredi 4 octobre lors d’une fusillade à Holyoke, dans le Massachusetts, dont une femme enceinte dont le bébé est décédé peu après sa naissance, selon les autorités.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent :

Que s’est-il passé lors de la fusillade de Holyoke ?

La police a été appelée sur une fusillade dans la ville vers 12 h 38, selon les autorités, décrivant une altercation entre un groupe de trois hommes qui s’est soldée par des coups de feu.

Les hommes ont tiré plus de six coups de feu, selon des témoins a dit à WWLP.

«J’ai entendu environ huit coups de feu. J’étais debout dans la rue, attendant dans le bus, et j’ai entendu pop, pop, pop, pop, puis j’ai vu un policier descendre, puis j’en ai vu environ un millier d’autres arriver après cela », Boyd McCray de Chicopee. dit à WGGB.

Qui a été blessé ?

Outre les trois hommes impliqués dans la fusillade qui ont tous été blessés, une balle perdue a touché une femme enceinte non impliquée dans un bus voisin, selon la police.

Des membres des forces de l’ordre se tiennent près d’un enregistrement de la police tout en enquêtant sur la scène où plusieurs personnes ont été abattues (PA)

Elle a été transportée à l’hôpital dans un état critique, où elle a accouché.

« Le bébé, qui avait accouché et qui avait besoin de soins médicaux pour lui sauver la vie, est décédé tragiquement », a déclaré le bureau du procureur du district de Hampden. a déclaré à l’Associated Press.

Comment la communauté a-t-elle réagi à la fusillade ?

« Je tiens à présenter mes plus sincères condoléances à la famille », a déclaré le maire de Holyoke, Joshua A Garcia. a écrit sur Facebook mercredi. « Je veux que le public sache que je suis tout aussi indigné et frustré par ces actes de violence insensés et ces activités illégales dans nos rues. Je lutte avec cela chaque jour en essayant de proposer une solution équilibrée. Franchement, j’ai perdu patience. J’ai l’intention de travailler avec toutes les ressources à ma disposition pour chasser ces absurdités de notre ville. «

Des arrestations ont-elles eu lieu ?

La police a arrêté les trois hommes soupçonnés d’être impliqués dans la fusillade, rapporte l’AP. Ils sont soignés dans les hôpitaux voisins et comprennent les autres blessés dans la fusillade, WBAL rapports.

Des suspects sont-ils toujours en fuite ?

Il n’y a « aucune menace permanente pour le public », David Procopio, porte-parole de la police de l’État du Massachusetts. a déclaré à Western Mass News.

Que ce passe t-il après?

Les noms des victimes de la fusillade, ainsi que des hommes responsables de l’altercation, n’ont pas été rendus publics.

Les autorités n’ont pas encore annoncé de charges retenues contre les trois hommes qui ont commis la fusillade.

La police de Holyoke et la police de l’État du Massachusetts enquêtent sur l’incident.