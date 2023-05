Comment une femme en Suisse a obtenu un vétéran de la guerre civile de l’Illinois son honneur tant attendu – Shaw Local

Il y a des années, Nadine Lussman admet maintenant qu’elle considérait son arbre généalogique comme un peu plus qu’une collection de noms, de dates et de lieux.

Mais elle a fini par être fascinée par les histoires qui se cachent derrière ces noms – qui ils étaient, à quoi ressemblait leur vie, les défis auxquels ils étaient confrontés – et un nom en particulier s’est toujours démarqué : « Sieburg inconnu ».

Tout ce qu’elle savait de l’inconnu Sieburg d’après les histoires familiales écrites et les rumeurs de traditions familiales, c’est que son ancêtre était un estafette de l’armée de l’Union qui a été tué pendant la guerre civile.

« J’avais besoin d’en savoir plus », a-t-elle déclaré.

Le professionnel des télécommunications à la retraite a commencé à fouiller dans les sites Web et les forums publics de généalogie; Registres, livres, sites Web et cartes de la guerre civile ; et des archives de journaux, dont le Daily Herald, dont la plupart sont en ligne depuis son ordinateur personnel en Suisse.

Les principales découvertes ont été les registres du recensement de 1860 et une carte de 1861 du canton de Wheeling montrant la ferme de la famille Sieburg juste à l’est de la ville de Dunton – ce qui deviendra plus tard Arlington Heights.

C’est là qu’un jeune homme nommé John Sieburg a grandi.

Peu de temps après le déclenchement de la guerre civile, apprend-elle, Sieburg s’est enrôlé dans le 8e régiment de cavalerie de l’Illinois. Il avait probablement 18 ou 19 ans, bien qu’il prétendait en avoir 20. Deux ans après le début de la guerre – et quelques mois seulement après que le 8e eut tiré le premier coup de feu lors de la bataille de Gettysburg – Sieburg transportait une dépêche entre les commandants lorsqu’il était tiré dans la hanche et renversé de son cheval.

Le soldat est décédé des suites de ses blessures le lendemain à Rappahannock Station, en Virginie.

Ce n’est que près de 160 ans plus tard que la ville natale de Sieburg honore officiellement son sacrifice.

Son nom ne figurait pas sur la liste des héros décédés du Comité commémoratif des anciens combattants d’Arlington Heights qui remonte à la guerre civile, jusqu’à ce que Lussman prenne contact avec le président du comité, Greg Padovani, ces derniers mois.

De nombreux documents montrent que les Sieburg étaient originaires d’Elk Grove – en effet, c’est là que la famille s’est installée lorsqu’ils sont arrivés du royaume de Hanovre (aujourd’hui l’Allemagne) en 1854. Mais les Sieburg ont travaillé assez dur pour pouvoir acheter leur propre ferme en 1860. – une propriété de 80 acres sur ce qui est maintenant Kensington Road, au sud du cimetière Memory Gardens à Arlington Heights.

Sieburg – seul le troisième vétéran de la guerre civile sur la liste des 59 militaires commémorés à Arlington Heights – obtiendra enfin son dû lors de la cérémonie et du défilé annuels du Memorial Day du village lundi. Lussman, qui a grandi dans une ferme de l’Iowa mais a déménagé à l’étranger pour son travail il y a plus de trois décennies, sera là pour honorer son arrière-grand-oncle.

« Il est parfois difficile de le mettre en mots », a déclaré Lussman lors d’un récent entretien téléphonique depuis son domicile en Suisse.

« Il y a 170 ans, notre famille Sieburg a choisi de venir dans la région d’Arlington Heights. … Pour moi, c’était une chose de pouvoir mettre un nom sur « l’inconnu Sieburg » en tant que « John Sieburg ». C’était vraiment important pour moi car, comme pour beaucoup de mes ancêtres et de ma famille, je veux célébrer leurs souvenirs et célébrer la vie qu’ils ont menée », a-t-elle déclaré. « Je veux honorer les voyages qu’ils ont traversés. »

Lussman n’a pas été en mesure de retrouver une photo de Sieburg, qui est décédé à 20 ans et n’avait ni femme ni enfants. Mais pour avoir une idée de ce à quoi ressemblait Sieburg pendant la guerre, le comité des anciens combattants a obtenu que le 8e régiment de cavalerie volontaire de l’Illinois – un groupe de reconstitution historique à but non lucratif – participe au défilé de lundi.

Une grande partie de ce que l’on sait du service militaire de Sieburg se trouve dans un livre de 1868, « Histoire du huitième régiment de cavalerie, Volontaires de l’Illinois », par Abner Hard. Il a été découvert dans les archives en ligne gratuites de la Bibliothèque du Congrès par Jeff Lussman, le deuxième cousin de Nadine à Muscatine, Iowa.

Les deux détectives d’histoire se sont rencontrés sur un forum de généalogie en ligne lorsqu’ils ont découvert qu’ils travaillaient sur le même arbre généalogique. Leurs pères ont régulièrement assisté à des réunions de famille passées dans l’Iowa, mais Nadine et Jeff se rencontreront pour la première fois en personne le Memorial Day à Arlington Heights.

« Trouver cette mention [of John Sieburg] était comme, ‘Oh mon Dieu, ça y est.’ C’est le gars dont mon père et d’autres membres de la famille avaient parlé d’être le « Sieburg inconnu », et il n’est pas si inconnu. On se souvenait de lui et on écrivait sur lui », a déclaré Jeff Lussman. « Parfois, avec l’ascendance, c’est un peu de chance et un peu de persévérance. »

Le nom Sieburg était bien connu à Arlington Heights au tournant du siècle. John avait six frères et sœurs, et eux et leurs descendants ont ensuite possédé et exploité un certain nombre d’entreprises dans le centre-ville, notamment Sieburg’s Hardware Store, Sieburg Drugs et Sieburg’s Meat Market.

Le père de John, George, était l’un des sept anciens fondateurs de l’église luthérienne St. Peter. Et la sœur de John, Louisa, a épousé Henry Meyer, un administrateur de village bien connu, entrepreneur en briques, distributeur de bière, propriétaire d’hôtel et fondateur de Meyer’s Pond, un lieu de rassemblement communautaire populaire où se trouve maintenant la mairie.

On ne sait pas où le jeune est enterré. La plupart des soldats de la guerre civile qui sont morts dans cette région ont été réinhumés au cimetière national de Culpeper à Culpepper, en Virginie, et on pense que Sieburg est l’un des 912 soldats inconnus enterrés là-bas.

Mais au parc commémoratif d’Arlington Heights, une brique gravée du nom, de la branche, du grade et de la date de décès de Sieburg sera placée à côté de celles honorant 58 autres militaires décédés. Son nom est maintenant le premier sur la liste qui est lue à haute voix lors de chaque cérémonie du Memorial Day.

« C’est très émouvant pour nous que John Sieburg ait maintenant une place au Memorial Park à Arlington Heights – sa maison ancestrale », a déclaré Nadine Lussman. « Il est rentré à la maison, en quelque sorte. »

https://www.dailyherald.com/news/20230526/how-a-woman-in-switzerland-got-a-civil-war-veteran-from-arlington-heights-his-long-overdue-honor