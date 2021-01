Jasmina Khanna, 49 ans, résidente de Mumbai, adore profiter de ses soirées à l’extérieur sous le soleil décroissant. Le jour qui passe apporte avec lui un sentiment de calme et de repos qu’elle peut rarement ressentir dans la journée. Mais contrairement à la plupart des autres, Jasmina ne peut pas aller dans un parc ou à ses couchers de soleil préférés dans la ville pour profiter de ses soirées. La plupart du temps, elle doit se contenter des balcons ou des fenêtres de son bureau ou de sa maison.

Jasmina vit avec la paralysie cérébrale, un trouble neurologique qui entrave le mouvement, la posture et le tonus musculaire. Elle utilise un fauteuil roulant et bien qu’elle soit elle-même pleine d’enthousiasme et de vigueur, l’ingénieur employé dans une entreprise informatique de Mumbai estime que les routes et les établissements de la ville restent inaccessibles aux personnes handicapées.

En 2018, elle et son ami de longue date et physiothérapeute Sanket Khadilkar ont audité Ville Parle Est à Mumbai et ont constaté que les routes étaient non seulement inaccessibles aux personnes handicapées, mais aussi aux personnes âgées et aux femmes enceintes. Les sentiers étaient cassés et irréguliers, il n’y avait ni rampes, ni indicateurs tactiles, ni signalisation alternative.

Ce n’est pas seulement le cas de Ville Parle.

Malgré les affirmations et les directives de la très médiatisée Sugamya Bharat Abhiyan (campagne pour l’Inde accessible) du gouvernement indien, lancée en 2015, la plupart du pays, y compris les villes métropolitaines et à revenu élevé comme Mumbai, restent très inaccessibles aux personnes handicapées.

C’est à ce moment-là qu’il a frappé Jasmina qu’en dépit du fait qu’il était conscient du besoin d’accessibilité, personne n’assumait la responsabilité d’initier le changement. «Nous l’avons donc fait nous-mêmes», explique Jasmina à News18.

Accès à l’espoir

Jasmina, avec Sanket, a lancé une organisation à but non lucratif appelée «Acces to Hope» dans le but de mettre l’accessibilité des infrastructures au premier plan de la conception des infrastructures. L’objectif plus large est de rendre toutes les routes et sentiers ainsi que les institutions de Mumbai accessibles aux personnes handicapées.

Bien que l’accessibilité environnementale soit leur objectif plus large, pour l’instant, Jasmina et Sanket s’en tiennent à deux routes – Hanuman Road et Nehru Road – à Mumbai dans le cadre de leur projet pilote et prévoient de la rendre pleinement accessible à tous.

« Notre rapport d’audit était basé sur les lignes directrices du gouvernement en matière d’accessibilité sur la base desquelles nous avons contacté le commissaire adjoint du quartier K East pour lui demander son soutien pour l’initiative », a déclaré Sanket à News18. Le duo s’est engagé dans un partenariat public-privé avec BMC et un cabinet d’architectes de conception pour concevoir le prototype des nouvelles routes.

« L’idée est de fournir un modèle pour les sentiers qui peuvent être aménagés à travers Mumbai », ajoute Sanket. Selon les directives d’accessibilité du gouvernement, les sentiers doivent contenir des éléments tactiles pour les malvoyants. Ils doivent également avoir une largeur de 1,8 mètre dans les zones résidentielles, ce qui laisse suffisamment d’espace pour que deux fauteuils roulants se croisent. Pour les zones commerciales, la largeur libre prescrite est d’au moins 2,5 mètres. Ils doivent également répondre à certains critères de hauteur afin de permettre aux fauteuils roulants d’être facilement montés. La plupart des sentiers ne répondent pas à ces critères.

Comprendre l’accessibilité

S’adressant à News18, Sanket a rappelé une expérience qu’un voisin âgé avait menée dans une rue de Mumbai où il a essayé de mesurer la longueur d’un sentier ininterrompu mais ne pouvait même pas faire 20 pas avant de rencontrer des obstacles. «Premièrement, il y a des colporteurs qui empiètent sur les sentiers et s’installent. Les habitants laissent leurs ordures ici. De plus, il n’y a pas d’uniformité dans les sentiers à travers la ville», dit Sanket.

Parul Kumtha, architecte en chef de Nature Nurture Architects and Planners qui s’est occupé de l’aspect conception et ingénierie du projet, a déclaré à News18 qu’il est essentiel de créer un monde également accessible et disponible pour tous.

«Lorsque nous parlons d’accessibilité, nous voulons dire non seulement fournir une accessibilité de bout en bout, mais aussi examiner la fonction des choses», dit Parul.

Parul, qui se spécialise dans la conception d’infrastructures pour les personnes handicapées, s’efforce de faire de Mumbai une ville plus accessible depuis près de trois décennies. Elle estime que lorsqu’il s’agit d’infrastructures inclusives, il faut se concentrer non seulement sur l’espace mais sur la fonction.

Ayant pris cela comme sa spécialité, l’architecte a depuis essayé de rendre les espaces publics comme les collèges, les bâtiments gouvernementaux et les toilettes plus accessibles grâce à une architecture inclusive qui marque une rupture avec ce que les critiques appellent les conceptions capacitistes.

Certains espaces ainsi abordés comprennent le St Xavier’s College, Mumbai, Nandanam Arts College, Chennai, Shipping Corporation of India HQ, Mumbai, entre autres.

« Lors de la conception d’une bibliothèque, par exemple, il faut se demander si elle serait également accessible aux personnes handicapées de locomotive? Une personne dyslexique serait-elle capable de manœuvrer le système de catalogues? Chacun de ces éléments sert-il le même objectif à tous ceux qui peut entrer dans la bibliothèque? Telles sont les questions auxquelles il faut répondre », dit Parul.

L’activiste des droits des personnes handicapées ajoute que rendre les espaces plus accessibles signifiait également examiner les handicaps «invisibles et intellectuels» tels que la dyslexie, l’autisme.

Le visible et l’invisible

Alors que les militants des droits des personnes handicapées s’accordent à dire que ces dernières années ont été progressives en termes d’amélioration de l’accessibilité tant que les politiques étaient concernées, la mise en œuvre a été laxiste. Sanket et Jasmina conviennent tous les deux qu’à part quelques rampes ici et là, peu de choses ont été faites pour rendre les espaces inclusifs.

Parul, qui est mère d’un fils autiste et membre fondateur du groupe de soutien aux parents « Forum for Autism » et est constamment en contact avec un réseau de personnes handicapées en raison de son domaine de travail et de ses intérêts, estime que le coronavirus pandémie a également eu un impact sur le mouvement des personnes handicapées.

«Le problème lorsqu’il s’agit de rendre des comptes pour accroître l’inclusion des personnes handicapées a tendance à se demander:« Où sont les personnes handicapées? La réponse est: comment les verrez-vous si vous ne leur rendez pas les espaces accessibles? «

Et en termes de visibilité, le coronavirus la pandémie a aggravé les choses. Mais c’est maintenant le moment où les secteurs public et privé doivent se réunir avec les travailleurs civils pour fournir une accessibilité de bout en bout aux sections les plus vulnérables. Parul souligne également que le fait d’avoir des personnes handicapées dans les lieux de prise de décision sera certainement l’une des premières étapes pour rendre possible des villes plus inclusives.

C’est comme Jasmina et Sanket l’ont souligné, le handicap n’est pas dans le corps. C’est dans le manque de ressources disponibles pour ceux qui ont des besoins et des capacités différents. À l’aube d’une nouvelle année, Jasmina et Sanket espèrent un avenir meilleur et plus inclusif pour le mouvement des droits des personnes handicapées.