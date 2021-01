Comment une femme de Calcutta a obtenu qu’un harceleur prenne ses photos sournoisement se faire arrêter dans un bus

La sécurité des femmes dans les espaces publics reste un problème très problématique en Inde. La plupart du temps, les harceleurs et les harceleurs sont enhardis par la croyance qu’ils peuvent s’en tirer en raison de la présomption que les femmes auront peur et garderont le silence. Cependant, une femme de Kolkata a montré à son harceleur que les femmes ne se soumettraient pas docilement à des actes aussi déplorables.

Une résidente de 23 ans de la zone de l’hôpital BNR à Port a appelé son harceleur en public et s’est assurée qu’il était puni. L’incident s’est déroulé dans un autobus public où l’accusé cliquait sur ses photos sans son consentement et la mettait mal à l’aise. Au lieu de se dérober, elle l’a appelé. Elle a défié l’homme avec bravoure et a appelé le numéro 100 de la police d’urgence.

Selon le Temps de l’Inde, elle ne s’est pas arrêtée là. Elle l’a tenu occupé dans une dispute pour qu’il ne s’éclipse pas avant l’arrivée de la police.

L’homme cliquait sur ses photos. Lorsqu’elle a remarqué ce qu’il faisait, elle s’est levée de son siège et a demandé à l’accusé de lui remettre son téléphone portable pour qu’elle puisse supprimer ses photos. Il a prétendu qu’il cliquait simplement sur des selfies et ne la harcelait pas. Elle attrapa quand même son téléphone et il la poussa à s’échapper. Sans se décourager, elle a crié à l’homme puis a bloqué son chemin, tout en utilisant son téléphone pour contacter la police.

Alors que le bus ralentissait pour prendre plus de passagers au passage de la BNR, une camionnette de patrouille de la police de West Port a été témoin de l’agitation à l’intérieur. Les policiers en alerte dans la camionnette sont rapidement entrés dans le bus et ont arrêté l’homme.

L’enquêteur a par la suite révélé les détails aux médias. L’incident a eu lieu vers 15 heures le 1er janvier. La femme était montée dans le bus numéro 227 de l’hôpital BNR. Elle a remarqué que l’accusé, Jitu Singh (42 ans), prenait ses photos sur son téléphone portable. «Lorsqu’elle a été contestée pour la première fois, l’accusé a affirmé qu’elle fabriquait une montagne avec une taupe. Cependant, lorsqu’elle a trouvé l’accusé essayant de cliquer à nouveau sur sa photo, elle a décidé de le défier directement », a déclaré le policier.

L’homme, un habitant de Titagarh, s’est fait attraper son billet et son téléphone par la police. L’appareil a été envoyé pour examen médico-légal.

L’élément clé de l’incident, mis à part la bravoure de la femme, était la camionnette à l’extérieur du bus qui a capturé le harceleur à temps. Selon la police, il faisait partie des fourgons PCR et des fourgons Shakti. Ils étaient postés le 1er janvier pour répondre immédiatement à ces appels sur le terrain au lieu de la police locale, ce qui prendrait plus de temps.