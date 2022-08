Comment une famille de cinq personnes fait face à une inflation élevée

Avec l’inflation à son plus haut niveau en près de 40 ans, les Canadiens ressentent la pression financière. Dans une série en six épisodes cet été, La Presse canadienne s’adresse à des personnes à différentes étapes de leur vie pour voir où elles sont le plus durement touchées. Cette histoire détaille les expériences d’adultes à mi-carrière et de leurs familles.

———

Myron Genyk ne pensait pas beaucoup au prix de la nourriture il y a un an.

Mais maintenant, le père de trois enfants de 43 ans souffre d’un choc d’autocollant alors que la facture d’épicerie de sa famille gonfle.

“Le numéro 1 est l’augmentation de la nourriture”, a déclaré Genyk, un entrepreneur de Mississauga, en Ontario. “Mes enfants grandissent, donc ils mangent plus, mais les prix des denrées alimentaires ont également augmenté.”

Avec l’inflation qui a augmenté à son rythme le plus rapide en près de 40 ans, le coût de tout, de la nourriture à l’essence, a monté en flèche.

Les Canadiens de partout au pays se sentent coincés, mais les grandes familles avec plusieurs enfants assument parfois une grande partie des coûts plus élevés – et l’évolution démographique et les habitudes de consommation ont laissé certains d’entre eux plus exposés à l’inflation que les générations précédentes.

Certains font face à des factures d’épicerie fulgurantes pour nourrir des adolescents insatiables ou aident des enfants plus âgés à payer leurs études universitaires ou à acheter leur première maison.

D’autres font face à des coûts croissants liés à l’aide aux parents vieillissants.

Ensuite, il y a ceux qui font les deux – la soi-disant génération sandwich.

“Certains ont encore des enfants à la maison et ils aident également leurs parents vieillissants”, a déclaré Elena Jara, partenaire d’engagement communautaire du cabinet d’insolvabilité Bromwich and Smith.

“L’inflation ne fait que rendre cela plus difficile.”

Les adultes d’âge moyen ont traditionnellement eu l’avantage d’entrer dans leurs meilleures années de revenu, ce qui a soulagé une partie de l’inflation. Mais à mesure que de nombreux Canadiens franchissent des étapes plus tard dans la vie, cette tendance est en train de changer.

Les primo-accédants vieillissent, par exemple, avec une moyenne d’âge d’environ 36 ans.

Cela signifie que les Canadiens à mi-carrière sont plus susceptibles d’avoir une grosse hypothèque, ce qui les rend vulnérables à des taux d’intérêt plus élevés.

Les Canadiens ont également des enfants plus tard dans la vie. Au cours des cinq dernières décennies, l’âge moyen d’une première mère n’a cessé d’augmenter, passant de 22,6 ans en 1969 à 29,4 ans en 2019.

Les enfants adultes vivent également plus longtemps à la maison. Les nouvelles données du recensement ont révélé que près de la moitié des jeunes adultes de villes ontariennes comme Toronto, Oshawa, Windsor et Hamilton vivaient dans le même ménage qu’au moins un parent.

Cela laisse les parents dans la tranche d’âge d’environ 40 à 60 ans couvrant potentiellement plus de coûts quotidiens ou incapables de réduire leurs effectifs.

“Avoir un ménage plus grand avec de nombreuses bouches à nourrir augmenterait certainement vos dépenses alimentaires et vous rendrait plus sensible à l’inflation alimentaire”, a déclaré Rebekah Young, vice-présidente, responsable de l’économie de l’inclusion et de la résilience à la Banque Scotia.

Des coûts plus élevés pourraient également pousser les Canadiens dans leurs meilleures années de revenus à réduire leurs économies, ce qui pourrait retarder plus tard la retraite pour payer les factures, a-t-elle déclaré.

Mais l’inflation est encore pire pour les Canadiens à faible revenu, car ils dépensent une plus grande partie de leur revenu disponible pour les produits essentiels, a déclaré Young.

La situation a laissé les Canadiens se sentir de plus en plus sombres quant à leurs finances, selon une série de sondages récents.

Plus de la moitié des Canadiens âgés de 55 ans et plus ont déclaré avoir retardé leur retraite en raison de la hausse de l’inflation cette année seulement, selon les répondants à un récent sondage réalisé par Bromwich and Smith et Advisorsavvy.

Un autre sondage de TransUnion Canada a révélé que 60 % des Canadiens interrogés manquent d’optimisme quant aux finances de leur ménage au cours des 12 prochains mois, et près d’un tiers craignent de ne pas pouvoir payer la totalité de leurs factures au cours des prochains mois.

Pour Genyk, qui dirige sa propre société de gestion d’actifs à Bay Street, il espère que l’inflation élevée sera un “coup de chance temporaire” sur sa trajectoire financière.

Pourtant, il se sent pressé par la hausse des prix.

“Je dépense définitivement plus d’argent cette année que l’année dernière pour des produits de base”, a déclaré Genyk, PDG et cofondateur d’Evermore Capital Inc., une société canadienne de gestion d’actifs qui se concentre sur l’investissement accessible pour la retraite.

“Cela a un impact direct sur le montant que je peux épargner pour la retraite.”

L’inflation façonne également ses habitudes de consommation et modifie même ses projets de vacances.

Par exemple, la famille Genyk prévoit un voyage dans les Rocheuses avec leurs trois enfants de 7, 11 et 13 ans.

Il y a quelques années, la famille s’est rendue à Calgary et a loué une fourgonnette pendant deux semaines pour 1 900 $.

Cet été, le devis de location de van était de 8 000 $.

“Nous avons fait preuve de créativité et avons découvert que si nous prenions l’avion pour Edmonton, nous pourrions y louer un VUS cinq places à un prix beaucoup plus raisonnable”, a-t-il déclaré.

“Ayant une famille qui s’agrandit, vous avez également besoin de plus d’espace. Lorsque vous obtenez une chambre d’hôtel, l’époque d’une chambre avec un berceau escamotable est révolue.

“Toutes ces choses s’additionnent.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 10 août 2022.