Si vous vouliez être connu et si vous vouliez être vu dans les années 1960, l’Ambassador Hotel de Los Angeles était l’endroit idéal.

Tous les présidents américains d’Herbert Hoover à Richard Nixon y sont restés. Les Rolling Stones traînaient à la piscine.

L’hôtel était surtout célèbre pour sa discothèque, le Cocoanut Grove, où les plus grands noms de l’année se sont produits, notamment Frank Sinatra, Nat King Cole, Marilyn Monroe et The Supremes.

Tom Lasorda, alors jeune et futur manager de baseball, adorait aller au Grove. Il est devenu le meilleur ami du responsable de la restauration de l’hôtel, Eddie Minasian.

Minasian travaillait à l’ambassadeur le 5 juin 1968, la nuit où le sénateur américain Robert F. Kennedy a été assassiné.

Minasian et Karl Uecker, un maître d’hôtel, étaient chargés d’escorter Kennedy à travers la cuisine de l’hôtel immédiatement après avoir remporté la primaire de Californie. C’est là, près du garde-manger, que Sirhan Sirhan sortit un calibre .22 et commença à tirer.

Minasian et Uecker ont volé vers Sirhan et l’ont claqué contre une table, mais les tirs ont continué à venir.

Kennedy a été déclaré mort 26 heures plus tard.

Zack Minasian se souvient s’être réveillé aux informations à la télévision, avoir vu des informations selon lesquelles cinq autres personnes avaient été abattues et ne pas savoir si son père était l’un d’entre eux. Son père a appelé à 4 heures du matin du poste de police, disant qu’il devait faire une déclaration et assurant à son fils qu’il allait bien.

«Cette expérience a changé sa vie pour toujours», a déclaré Minasian. «Il n’a jamais été le même. Il n’en a jamais parlé. Pas un mot pour moi. Pas un seul mot.

«Il y avait beaucoup de théories du complot selon lesquelles il y avait plus d’un tireur. Tommy (Lasorda) lui a suggéré qu’il devrait peut-être quitter l’État. Il a décollé en 1970, a déménagé à Saint-Louis et n’a jamais dit pourquoi. Peut-être qu’il savait quelque chose, je ne sais pas. Cela n’avait aucun sens.

«Mais quelque chose a sûrement fait partir mon père rapidement. »

Eddie Minasian a déménagé à Chicago en 1972, a dirigé le Continental Plaza, qui s’est transformé en hôtel Westin sur Michigan Ave., devenant ami avec les scouts et les équipes de baseball qui séjournaient souvent dans cet hôtel populaire. Il a également ouvert le restaurant Ditka. Il est décédé en 1990 à l’âge de 59 ans.

Maintenant, plus d’un demi-siècle plus tard, une relation qui a commencé avec Lasorda et Eddie Minasian, et s’est étendue au fils adolescent de Minasian, Zack, et au jeune espoir de terrain des Dodgers Bobby Valentine à l’été 1968, est responsable de la production de l’un de ceux de cette génération. premières familles de baseball.

Zack et Barbara, sa femme depuis 47 ans, ont trois fils dans le baseball. Perry est le nouveau directeur général des Los Angeles Angels. Zack est le directeur du dépistage professionnel des Giants de San Francisco. Calvin est le gérant du club house et de l’équipement des Braves d’Atlanta. Et le fils aîné, Rudy, est un avocat à Chicago qui aide les anciens joueurs à planifier leur succession.

«Si ce n’est pour Tommy et Bobby», a déclaré Minasian, 69 ans, «je ne suis pas sûr qu’aucun de nous ne joue au baseball. Ce sont eux qui m’ont ouvert la porte, et cela a donné l’occasion à mes fils. Nous leur devons tout. »

L’arbre généalogique du baseball minasien a commencé en 1966 lorsque les Dodgers de Los Angeles ont embauché Lasorda pour devenir manager de leur équipe estivale de la ligue recrue à Ogden, dans l’Utah. Lasorda avait besoin de quelqu’un pour l’aider à gérer son club-house. Il a choisi le fils de 13 ans d’Eddie Minasian, Zack, qui a eu son été libre.

Ils ont passé les trois étés suivants ensemble, à l’hôtel Ben Lomond à Ogden pour 1 $ la nuit. À l’été de 1968, est venu Valentine, une perspective chaude de champ extérieur du sud de la Californie. Valentine et Lasorda ont forgé une relation père-fils, tandis que Valentine et Minasian sont devenus les meilleurs amis.

Valentine, alors qu’il était recruté dans Southern Cal, a rencontré Eddie Minasian quelques années plus tôt au Cocoanut Grove. C’est lors de son voyage de recrutement que Southern Cal a fourni une date pour Valentine, leur a demandé de se rendre à la porte arrière du Cocoanut, où Minasian l’a conduit à une table au premier rang pour regarder The Supremes.

«Tout le monde connaissait Eddie», a déclaré Valentine. «Il dirigeait l’endroit. Et c’était l’endroit où être. Tout le monde associé aux Dodgers s’y est rendu. Tommy essayait d’être quelqu’un. Vraiment, c’est là que tout a commencé. »

C’était l’été 68, alors que Lasorda dirigeait une équipe Ogden avec Steve Garvey, Bill Buckner, Tom Paciorek et Valentine, qui devint légendaire dans le folklore des Dodger.

«Nous avons eu ces horribles trajets en bus de 10 à 12 heures», a déclaré Minasian. «Quand nous sommes arrivés à un arrêt de camion, Tommy m’a dit d’aller à l’intérieur du restaurant et leur dire que nous avions 25 gars dans le bus. J’irais à l’intérieur et leur disais que nous y mangerions si vous offriez un repas gratuit à moi et à mon directeur.

«S’ils me refusaient, je reviendrais dans le bus et je disais« Désolé les gars, ils ferment », et je me rendais à l’arrêt de camion suivant à quelques heures de là et ferais la même chose. Ça a continué comme ça tout l’été. »

Ils se sont séparés après la saison 68. Valentin est allé dans la cour des grands avec les Dodgers. Lasorda a été promu pour devenir directeur de la classe AAA des Dodgers à Spokane, Washington. Et Minasian est diplômé du lycée, a travaillé deux ans en tant que garçon de chauve-souris des Dodgers, prévoyait d’être le directeur du club house de Lasorda en République dominicaine à l’hiver 1973, pour s’arrêter à Chicago pour voir ses parents quand il a rencontré Barbara dans une église. social. Il n’est jamais arrivé au dominicain. Il a épousé Barbara six mois plus tard, a déménagé à Chicago et est devenu un vendeur de produits d’emballage au détail.

C’était en 1988 lorsque les Texas Rangers ont fait un voyage à Milwaukee avec Valentine comme manager, et Minasian l’a rencontré pour le déjeuner. Minasian a admis qu’il était mécontent au travail et qu’il était ouvert au changement. Valentine lui a parlé d’une opportunité d’emploi. Il pourrait gérer son nouveau restaurant à Arlington, au Texas, pendant quelques minutes, mais il y avait sur le point d’avoir une ouverture pour le directeur du club-house en visite. Il serait parfait.

Minasian a sauté dessus. Il s’est envolé pour le Texas, a acheté une maison sans que sa femme ne la voie. Je suis retourné à Chicago. J’ai chargé la camionnette avec les quatre enfants. Et était parti pour renouveler son premier amour dans un club-house de baseball.

«Je repense à la façon dont tout s’est mis en place», a-t-il dit. «À quel point sommes-nous bénis? Si Bobby et (ancien directeur général des Rangers) Tom Grieve ne m’avaient pas proposé ce poste, je ne sais pas ce que j’aurais fait. »

Certes, sans Valentine, aucun Minasien n’est peut-être même impliqué dans le baseball aujourd’hui. Il était le seul responsable de ramener Minasian dans le baseball, et avec Minasian travaillant au club-house, les enfants ont pleinement profité de leur environnement.

«Je pense que ces enfants sont nés pour réussir», dit Valentine. «Ils ont eu la chance de naître d’une mère et d’un père spectaculaires. Et à cause de la relation de leur père avec Tommy, j’ai fait la connaissance de Zack. «