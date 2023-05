Comment une famille a transformé une perte d’emploi en une opportunité de parcourir le monde

Le mari de Lisa Terauchi-D’Rozario était capitaine de la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Dragon depuis 14 ans lorsqu’il a perdu son emploi en octobre 2020, a-t-elle déclaré. Cathay Pacific a supprimé des milliers d’emplois et fermé sa compagnie aérienne régionale pendant la pandémie. La nouvelle était écrasante, a déclaré Lisa. La famille a décidé de quitter Hong Kong pour retourner aux Pays-Bas, d’où est originaire son mari, Jeroen, a-t-elle déclaré. Mais ils ne sont pas restés longtemps. Le mari de Lisa est un marin adepte, et la vie en mer « semblait être le meilleur endroit où être », d’autant plus que la famille espérait éviter Covid, a-t-elle déclaré. Le couple a donc vendu sa maison aux Pays-Bas et acheté un bateau monocoque d’occasion pour « vivre et parcourir le monde ».

Le mari de Lisa, Jeroen Slot, attelé au pont en tenue complète. Lisa Terauchi-D’Rozario

La famille a d’abord navigué en France, puis en Espagne et au Portugal, avant d’atteindre la Sardaigne, a-t-elle déclaré. Ils ont hiverné en Sicile avant de naviguer vers la Grèce, a-t-elle ajouté. Ils ont navigué de juin 2021 à l’été 2022 – lorsque leurs voyages ont été interrompus par une panne de moteur.

Lisa et sa famille. Lisa Terauchi-D’Rozario

Naviguer à temps plein ne signifiait pas que le bateau de la famille bougeait constamment. « La voile est une question de sauts courts », a déclaré Lisa. Environ 85% de leur temps était passé à l’ancre ou dans une marina, de sorte que la famille a pu explorer de nombreuses villes européennes, a-t-elle déclaré.

L’école à la maison sur un bateau

Les enfants de Lisa ont été scolarisés à la maison – la maison, bien sûr, étant un bateau de construction suédoise de 52 pieds. Lisa a assuré la liaison avec une école au Royaume-Uni, qui a fourni des devoirs mensuels et des bulletins. Mais elle a fait l’enseignement, dit-elle.

Les fils de Lisa, Micah et Sasha. Lisa Terauchi-D’Rozario

Contrairement aux salles de classe traditionnelles, où les enfants « se disputent l’attention de l’enseignant », l’enseignement à domicile lui a permis de se concentrer sur des concepts que ses enfants ne comprenaient pas, a déclaré Lisa. L’enseignement à domicile prend également moins de temps que l’enseignement traditionnel, a-t-elle déclaré. Les écoles ajoutent des activités de remplissage entre les cours afin que la capacité d’attention des élèves ne diminue pas, a-t-elle déclaré. Mais avec l’enseignement à domicile : « Vous n’avez pas besoin d’autant d’heures par jour pour étudier… Vous avez terminé en deux ou trois heures. »

Plus végétaliens

Naviguer signifie réduire les factures de loyer, d’électricité et d’eau des dépenses mensuelles, a déclaré Lisa. Alors qu’elle vivait en mer, sa famille a utilisé un dessalinisateur pour transformer l’eau de mer en eau potable, a-t-elle déclaré. Ils ont également utilisé une éolienne et stocké l’énergie solaire avec des batteries au lithium, a-t-elle déclaré.

Le bateau Forgus 52 de la famille à quai. Lisa Terauchi-D’Rozario

Lisa a déclaré qu’ils avaient encore réduit leurs coûts en achetant des aliments facilement disponibles. Ils ont cessé d’être végétaliens car les petites villes côtières qu’ils visitaient manquaient souvent de légumes frais, a-t-elle déclaré. « Pour être durable, nous devions en fait manger localement et acheter localement », a-t-elle déclaré. La famille a également opté pour des aliments faciles à stocker, tels que des produits secs comme les pâtes, le riz et les sauces, a-t-elle déclaré.

Défis de la voile à temps plein

Lisa craignait de se sentir seule en mer, surtout sans connexion Internet, a-t-elle déclaré. Mais sa famille a appris à embrasser la paix et la tranquillité, dit-elle. « Vous pouviez simplement vous asseoir au-dessus du pont et regarder l’eau… et avant que vous ne le sachiez, huit à 10 heures s’étaient écoulées. »

Coucher de soleil sur la mer Méditerranée. Lisa Terauchi-D’Rozario

L’exercice était un plus grand défi, dit-elle. Le plafond du bateau était trop bas pour faire du yoga et elle ne pouvait nager dans l’océan qu’un certain nombre de fois, a-t-elle expliqué. Soulever des poids libres sur le pont avant nécessitait du beau temps car le bateau devait être immobile, a-t-elle ajouté. En fait, tout à bord était soumis aux conditions météorologiques, a-t-elle déclaré. La famille vérifiait souvent les prévisions météorologiques, mais, a déclaré Lisa, ils rencontraient toujours des situations auxquelles ils n’étaient pas préparés.

Grotte de Benagil sur la côte du Portugal. Lisa Terauchi-D’Rozario

À une occasion, le bateau a connu « des houles de près de trois mètres » qui n’avaient pas été prévues, a déclaré Lisa. Bien que la famille ait eu le mal de mer, le bateau de 25 tonnes n’a pas été endommagé, a-t-elle déclaré. « Cela nous a en fait appris non seulement à avoir du respect pour l’océan … mais aussi un respect fou pour le bateau dans lequel nous sommes », a-t-elle déclaré.

Leçons de vie

« La meilleure partie de la voile est juste quand vous ne pouvez voir aucune terre nulle part », a déclaré Lisa. Les couchers de soleil, le ciel nocturne étoilé et les vagues éclairées par la bioluminescence étaient des spectacles fréquents, a-t-elle déclaré. La famille a également fait un voyage « spectaculaire » à travers le Portugal, explorant des endroits comme Porto et l’Algarve, a-t-elle déclaré.

La vue du bateau de la famille depuis l’intérieur de la grotte de Benagil. Lisa Terauchi-D’Rozario