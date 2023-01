Comment une famille a transformé la nourriture mexicaine en un monument de Los Angeles

LOS ANGELES – On pourrait appeler cela une entreprise fondée sur l’enchilada et sauvée par la margarita. On pourrait facilement l’appeler une institution de Los Angeles. Mais plus que tout, après 100 ans, El Cholo est une affaire de famille.

À 89 ans, Ron Salisbury préside — comme il le fait depuis 1954 — le vénérable restaurant mexicain ouvert par ses grands-parents immigrés. La lignée est également évidente parmi le personnel. Le chef cuisinier de l’emplacement phare de Western Avenue, Gerardo Ochoa, a commencé comme lave-vaisselle il y a 27 ans. Son frère Sergio, un vétéran de 40 ans, dirige la cuisine du centre-ville; leur père, Ignacio, était cuisinier à la chaîne à El Cholo dans les années 1970 et 1980 avant de rentrer chez lui à Michoacán.

Et dans une industrie connue pour son chiffre d’affaires, 54 employés – plus d’un sur 10, dans les différents sites du restaurant – travaillent dans l’établissement depuis 20 ans ou plus.