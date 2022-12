Comment une escroquerie WhatsApp a coûté aux Australiens plus de Rs 57 Crore

Dans une nouvelle affaire d’escroquerie par SMS, les Australiens ont perdu plus de 7 millions de dollars (environ Rs 57,84 crore) dans lesquels les fraudeurs se font passer pour des amis proches et des membres de la famille pour convaincre les gens d’envoyer de l’argent. L’escroquerie s’appelle “Hi Mum” dans laquelle les victimes sont contactées via des SMS WhatsApp. Selon un rapport de The Independent, les fraudeurs se faisant passer pour des membres de la famille informent les victimes qu’ils ont perdu leur téléphone et tentent de les contacter avec un numéro différent. Le rapport suggère que la Commission australienne de la consommation et de la concurrence (ACCC) a estimé que le nombre de personnes victimes de l’escroquerie a considérablement augmenté au cours des trois derniers mois.

L’ACCC a affirmé que plus de 7 millions de dollars avaient été volés à au moins 11 100 victimes cette année. Tout en informant de la recrudescence des cas au cours des trois derniers mois, les autorités ont révélé qu’environ 2,6 millions de dollars avaient été volés depuis août et que le nombre de victimes serait d’environ 1 150. Dans une déclaration publiée par l’agence via Twitter, l’ACCC a déclaré: “Nous exhortons les Australiens à se méfier des messages téléphoniques d’un membre de la famille ou d’un ami affirmant qu’ils ont besoin d’aide, suite à une augmentation significative des escroqueries” Hi Mum “. Plus de 1 150 personnes ont été victimes de l’escroquerie, avec des pertes totales signalées de 2,6 millions de dollars.

Nous exhortons les Australiens à se méfier des messages téléphoniques d’un membre de la famille ou d’un ami affirmant qu’ils ont besoin d’aide, à la suite d’une augmentation significative des escroqueries “Hi Mum”. Plus de 1 150 personnes ont été victimes de l’escroquerie, avec des pertes totales signalées de 2,6 millions de dollars. https://t.co/pIeJKLDTVA pic.twitter.com/f7U0iTBK2s—ACCC (@acccgovau) 23 août 2022

Si l’on en croit le rapport, la plupart des cas d’escroquerie ont été signalés par des femmes de plus de 55 ans. Les autorités ont exhorté les citoyens à vérifier la source du contact avant de transférer de l’argent via des messages suspects. La vice-présidente de l’ACCC, Delia Rickard, aurait demandé aux gens d’appeler les numéros d’origine des membres de leur famille pour vérifier si leurs appareils mobiles étaient vraiment volés. C’est le moyen le plus simple de vérifier si la source de contact est authentique ou frauduleuse.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici