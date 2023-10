Comment une équipe de deux hommes a été exécutée par des gangsters rivaux dans un pub bondé de fans de Man Utd dans le cadre d’un complot du trafiquant d’armes « Black Widow »

Une équipe de deux hommes a été abattue dans un pub rempli de fans de football lors d’un complot bâclé par un marchand d’armes surnommé la « veuve noire ».

Carlton Alveranga, 20 ans, et Richard Austin, 19 ans, ont déclenché une pluie de balles dans le pub Brass Handles à Salford, lors de l’un des meurtres de gangs les plus notoires de la ville.

Les hommes armés Carlton Alveranga, 20 ans (à gauche) et Richard Austin, 19 ans, ont tous deux perdu la vie dans le coup bâclé de Salford. Crédit : Document à distribuer

La police sur les lieux de la fusillade au pub Brass Handles à Salford, dans le Grand Manchester, en mars 2006. Crédit : Cavendish

Bobby Spiers était dans une loge à Old Trafford lors de l’incident Crédit : Cavendish

Connie Howarth devant les Brass Handles quelques instants après la fusillade Crédit : Police du Grand Manchester

Alveranga et Austin ont tous deux été assassinés lors du chaos qui a éclaté à l’intérieur du pub. Aujourd’hui, 17 ans plus tard, les tueurs n’ont pas encore été traduits en justice et le double meurtre est une affaire non résolue par la police du Grand Manchester.

Les jeunes hommes armés ont été envoyés au boozer – un lieu de rencontre pour les hooligans et les voyous – par le gangster Bobby Spiers qui se trouvait à une courte distance dans une somptueuse loge privée à Old Trafford de Manchester United.

Mais alors que Spires appréciait le match, le plan d’Alveranga et Austin s’est rapidement effondré, les deux étant exécutés à l’extérieur du pub en quelques minutes.

Les deux jeunes hommes armés étaient inquiets alors qu’ils s’approchaient du pub bondé lors du match à domicile de United contre Newcastle.

La marchande d’armes Constance Howarth, surnommée la « veuve noire », a agi comme une observatrice à l’intérieur du pub qui a guidé les tueurs vers leurs cibles.

Lorsqu’ils ont vu David Totton et Aaron Travers assis contre un mur du fond, ils ont ouvert le feu. Totton a reçu cinq balles dans la poitrine avant que ses camarades ne réalisent ce qui se passait.

Travers a chargé les hommes armés et a reçu une balle dans la poitrine. Mais lorsqu’une table a été retournée et utilisée comme bouclier, les tireurs se sont décrochés.

Alveranga et Austin ont été rapidement maîtrisés alors que les lunettes se brisaient autour d’eux.

Les jeunes hommes ont ensuite été désarmés et abattus avant de tenter de fuir les lieux et de rejoindre une voiture de fuite.

Lorsque la police est arrivée sur les lieux, leurs corps se trouvaient à l’extérieur du pub. Les habitants ont refusé de discuter de la question avec la police, laissant les détectives face à un « mur de silence ».

À Old Trafford, Spiers a calmement bu sa pinte en supposant que son ennemi était mort sous une pluie de balles.

Mais lorsque la nouvelle du désastre lui parvint, il s’enfuit en Espagne.

Il est apparu plus tard que le chef du gang avait organisé le complot visant à tuer Totton et Travers pour une soi-disant question de « respect ».

Totton avait utilisé le nom de Spire pour entrer dans une discothèque de Manchester. Mais lorsque les portiers ont vérifié auprès de Spiers, il n’avait aucune idée de qui était Totton.

Le jeune homme était furieux et l’incident a conduit à une dispute latente.

Spiers a contacté Ian McLeod, qui aurait été l’un des chefs du célèbre équipage Doddington de Moss Side.

Spiers a déclaré qu’il avait besoin de deux hommes armés et McLeod a fait en sorte qu’Alveranga et Austin effectuent la fusillade.

On pensait que les deux jeunes hommes avaient été contraints de tirer sur McLeod après qu’ils lui aient fini par lui devoir de l’argent.

En vérité, cette entreprise a toujours été une mission à haut risque. The Brass Handles n’était pas un pub qui accueillait des étrangers.

Il était également fréquenté par des individus très coriaces.

Après le meurtre des jeunes hommes armés, la vidéosurveillance du pub a été supprimée. C’était une pratique courante à Salford après qu’un crime grave ait été commis dans ou autour d’un pub.

Les enregistrements des téléphones portables ont révélé plus tard le rôle sinistre de Spiers dans le complot.

L’homme de Salford a été pourchassé dans sa cachette espagnole après qu’un mandat d’arrêt européen ait été émis et ramené au Royaume-Uni.

Speirs a été reconnu coupable de complot de meurtre, à la suite d’une

procès de trois semaines et peine d’emprisonnement d’au moins 23 ans.

McLeod, 44 ans, a été emprisonné à vie avec une peine minimale de 21 ans à la suite d’un procès devant le tribunal de la Couronne de Preston en mars 2007.

Howarth, 40 ans, parent de « Mr Big » Paul Massey de la pègre de Salford, a également été condamné à perpétuité avec une peine minimale de 20 ans.

Massey, un ami proche de Spiers, a ensuite été photographié en train de pulvériser des graffitis sur le Salford Lads Club, appelant à la libération de son ami.

Totton et un deuxième homme ont tous deux été grièvement blessés lors de la fusillade de Brass Handles. Ils se sont ensuite rétablis mais ont refusé de discuter de l’affaire avec la police.

En 2012, Totton a été impliqué dans un deuxième incident impliquant une arme à feu, lorsque son ami Anthony Grainger a été abattu par un policier armé.

Les deux hommes se trouvaient à bord d’une Audi A6 à Culcheth, dans le Cheshire, lorsque des policiers armés sont intervenus.

Totton a déclaré lors d’une enquête publique sur l’incident qu’il se trouvait dans la région pour recouvrer une dette et a nié avoir été sur le point de commettre un vol dans un supermarché.

La police l’a également associé à une série d’incidents dans des discothèques du centre-ville.

Totton a été emprisonné pendant quatre ans et demi après que lui et trois autres hommes ont battu deux gardiens de parking alors qu’ils étaient expulsés d’un casino.

En août 2014, Totton a enfoncé les portes d’une discothèque branchée dans une Peugeot RCZ après que les portiers lui ont refusé l’entrée.

L’homme de Salford a ensuite été banni des locaux agréés du centre-ville de Manchester après avoir été lié à de nombreux incidents.

Pour certains, la fusillade de Brass Handles a semé les graines d’une dispute entre Massey et une nouvelle génération de criminels connus sous le nom de gang de Tenerife Street.

Cette dispute latente a ensuite contribué à la soi-disant guerre des gangs de l’équipe A, au cours de laquelle Massey a été abattu devant sa propre maison. Les décès d’Alveranga et d’Austin sont désormais confiés à l’équipe d’examen des cas froids de GMP.

Toute personne ayant des informations sur l’affaire doit appeler la police au 0161 856 5961 ou l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.

David Totton, homme dur de Salford, a survécu à la fusillade Crédit : HOMMES