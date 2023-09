Comment une enquête de la Cour pénale internationale pourrait étendre les droits de l’homme — Enjeux mondiaux

Retour sur une époque où les femmes et les filles pouvaient aller à l’école. L’UNICEF a soutenu l’école de filles de Zarghuna en fournissant des fournitures scolaires, la formation des enseignants et en aidant à réparer les infrastructures. Crédit : Photo ONU/Eskinder Debebe

NATIONS UNIES, 18 sept (IPS) – Deux ans se sont écoulés depuis que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, et les femmes et les filles n’ont pas encore retourné le travail ou l’école. La justice internationale peut-elle désormais prendre leur défense ? Les experts affirment qu’une affaire en faveur des femmes et des filles afghanes a le potentiel de changer la façon dont la communauté juridique perçoit les violations des droits humains. Est-ce que cela va?

Crimes contre l’humanité

Gordon Brown, l’envoyé spécial des Nations Unies pour l’éducation mondiale, a déclaré que les dirigeants talibans devraient être poursuivis par la Cour pénale internationale (CPI) pour avoir refusé aux femmes et aux filles afghanes une éducation et un emploi.

« Les filles et les femmes afghanes… luttent aujourd’hui contre la violation la plus flagrante, la plus vicieuse et la plus indéfendable des droits des femmes et des droits des filles dans le monde », a déclaré Brown aux journalistes en août.

De tels actes constituent des crimes contre l’humanité s’ils répondent aux définitions de la CPI énoncées à l’article 7 de la Convention. Statut de Rome. Les actes doivent faire partie d’une « attaque civile généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile ». Les accusations doivent également être portées contre un individu ou un groupe d’individus, comme les autorités talibanes, qui avaient connaissance des crimes et les ont perpétrés. Les politiques des talibans qui ciblent spécifiquement toutes les femmes et les filles fournissent une preuve claire de tous ces éléments, selon Human Rights Watch (HRW). rapport a trouvé.

Selon HRW, les autorités talibanes sont spécifiquement responsables de la persécution fondée sur le genre. Cette persécution a été imposée au moyen de décrets oraux et écrits qui ont restreint la liberté de mouvement, d’expression, d’emploi et d’éducation des femmes et des filles.

La persécution doit également avoir lieu en relation avec un autre crime contre l’humanité reconnu pour être examiné par la CPI. Le rapport de HRW cite des cas de femmes qui protestaient contre des politiques discriminatoires et qui ont été détenues jusqu’à 40 jours sans communication comme preuve du crime d’« emprisonnement ».

David Cohen, directeur du Centre pour les droits de l’homme à l’Université de Stanford, ajoute que la restriction sévère du mouvement des femmes pourrait être considérée comme un « emprisonnement » en soi.

« Un argument créatif serait que les talibans confinent de plus en plus les femmes chez elles et empêchent leur libre circulation… constitue une grave privation de liberté physique », a déclaré Cohen.

Un autre type de crime est décrit comme des « actes inhumains » qui causent de « grandes souffrances ».

HRW explique que couper les femmes et les filles de leurs moyens de subsistance et de leurs opportunités d’avenir a eu un « impact dévastateur sur la santé mentale de nombreuses femmes et filles ».

Élargir les notions du droit des droits de l’homme

Compte tenu de ces motifs d’enquête, une affaire portée devant la CPI concernant des femmes et des filles afghanes pourrait avoir des implications plus larges.

D’une part, l’affaire offre au tribunal l’opportunité d’aller au-delà de l’examen d’actions individualisées et de commencer à examiner des politiques plus larges, explique Tayyiba Bajwa, avocat superviseur clinique à l’International Human Rights Law Clinic de l’Université de Californie à Berkeley.

« Un crime de persécution est un crime particulièrement important dans le cadre du mandat de la CPI car il témoigne réellement d’une discrimination systémique », a déclaré Elizabeth Evenson, directrice de la justice internationale de HRW. « Nous parlons d’actions qui visent à priver les individus de leurs droits fondamentaux – en l’occurrence en raison de leur identité de genre – et donc, d’une certaine manière, cela s’attaque aux pires formes de discrimination. »

Cela pourrait également créer un précédent pour l’avenir. Dans le passé, la plupart des affaires portées devant la CPI concernaient des crimes tels que la torture, les disparitions et les exécutions extrajudiciaires. En 2018, une affaire impliquant des mariages forcés et des violences sexuelles au Mali a été la première dans laquelle un procureur de la CPI a inculpé le crime de persécution sexiste.

Cependant, poursuivre davantage de cas de persécution sexiste est une priorité pour le procureur en chef de la CPI, Karim Khan, note Evenson. Le bureau de Khan a publié plusieurs publications sur les crimes sexistes au cours de l’année écoulée, notamment une politique sur le crime de persécution sexiste.

Kelli Muddell, directrice du programme de justice de genre au Centre international pour la justice transitionnelle, suggère qu’enquêter sur les incidents de persécution sexiste peut aider la communauté internationale à considérer de nouveaux aspects du droit.

« Je pense que ce qu’il y a d’innovant et peut-être de provocateur dans cette affaire, si elle devait aller de l’avant, c’est qu’elle se concentre réellement sur l’expansion des crimes contre l’humanité pour examiner les droits sociaux, politiques, économiques et civils », a déclaré Muddell.

Bajwa a également reconnu que les enquêtes de la CPI pouvaient être exploitées pour imposer des sanctions ou des restrictions plus larges. Cependant, elle s’est dite préoccupée par le fait que se concentrer sur les poursuites contre les dirigeants talibans comme moyen de rendre justice pourrait ignorer la responsabilité d’autres acteurs puissants, en particulier ceux du Nord.

« L’une des autres véritables préoccupations que j’ai à ce sujet est que poursuivre un individu appartenant aux talibans, de manière isolée, ignore selon moi la longue histoire et la responsabilité des pays occidentaux quant à la manière et aux raisons pour lesquelles les talibans sont au gouvernement en premier lieu. « , a déclaré Bajwa. « Si la CPI veut vraiment avoir une légitimité, elle doit cesser d’être aussi myope. »

Bajwa a encouragé l’opinion publique des pays influents à faire pression sur leurs gouvernements pour qu’ils prennent des mesures concrètes, comme s’efforcer d’empêcher les déplacements des responsables talibans.

Ce n’est pas la première fois qu’une affaire de la CPI impliquant l’Afghanistan est examinée. En 2021, Khan a repris une enquête sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par les talibans et les forces armées américaines. Bajwa a déclaré qu’elle pensait que toute affaire potentielle en faveur des femmes et des filles afghanes serait une extension de l’enquête préexistante, qui n’a pas de date de fin.

Pourtant, Cohen affirme que les chances qu’une affaire soit jugée sont « minces ». Même si l’enquête aboutissait, les autorités talibanes devraient répondre à un mandat d’arrêt et comparaître pour un procès. La CPI interdit les procès par contumace.

Quoi qu’il en soit, la valeur symbolique d’une enquête à elle seule peut être suffisamment importante, en particulier pour les victimes qui demandent justice. De nombreux experts conviennent que même sans conviction, la discussion facilitée par l’attention mondiale portée à la CPI peut être un outil de plaidoyer utile.

Au-delà de la CPI

L’envoyé pour l’éducation a également évoqué d’autres moyens par lesquels les institutions internationales ont tenté de soutenir les femmes et les filles afghanes au-delà de la CPI.

Il existe des solutions aux interdictions d’éducation, comme l’apprentissage en ligne et les écoles clandestines. Cependant, ces alternatives représentent un fardeau supplémentaire pour un budget déjà maigre. Selon Brown, les femmes et les filles afghanes luttent pour leurs droits tout en étant confrontées à une pauvreté extrême.

Seuls 23 pour cent des fonds nécessaires au plan de réponse humanitaire de l’Afghanistan ont été reçus, et 50 millions de personnes ne reçoivent pas l’aide dont elles ont besoin. Alors que de plus en plus de filles fuient vers les pays voisins comme le Pakistan, des fonds encore plus importants seront nécessaires pour soutenir les réfugiés.

Dans le même temps, Brown a appelé les gouvernements à sanctionner les talibans. L’aide de l’ONU à l’éducation a été suspendue jusqu’à ce que les écoles soient rouvertes pour les filles.

Brown a déclaré qu’il pensait qu’il y avait une scission au sein du régime taliban, avec certaines voix importantes, notamment au sein du ministère de l’Éducation, toujours en faveur de l’éducation pour tous. Il a encouragé les dirigeants des pays à majorité musulmane à utiliser leur position pour persuader les dirigeants talibans de lever les interdictions sur l’éducation des filles et l’emploi des femmes, qui, selon lui, « n’ont aucun fondement dans le Coran ou la religion islamique ».

Les organismes internationaux continuent de surveiller les abus contre les êtres humains dans le cadre d’autres traités de l’ONU ratifiés par l’Afghanistan, comme le Convention relative aux droits de l’enfant et les femmes.

« Nous savons que si nous permettons à l’oppression de ne pas être contestée en Afghanistan, elle pourrait s’étendre à d’autres pays », a prévenu Brown.

Il a néanmoins souligné l’importance de considérer la résilience des femmes et des filles afghanes comme un signe d’encouragement : « Ils peuvent fermer les écoles où vont les filles, mais ils ne peuvent pas fermer leur esprit. »

