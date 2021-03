Afin de motiver davantage les femmes à faire du vélo et aussi en tant que moyen de transport durable et sain à Bengaluru, une initiative a été lancée dans les rues de Garden City. Le projet, une collaboration entre l’ONG de la ville Jhatkaa et la société de cyclotourisme «Pedal in Tandem», s’appelle l’École du cycle pour les femmes. L’idée est essentiellement de faire en sorte que les femmes cyclistes s’engagent dans l’activité et se sentent à l’aise.

Un militant de l’ONG Jhatkaa Nimisha Agarwal a déclaré à la Hindustan Times qu’une bonne partie de la recherche a montré comment les femmes de la ville évitaient de s’impliquer dans la communauté cycliste de Bengaluru et que cela était lié à des facteurs allant de la sécurité et parfois même à la conscience de soi. Il était nécessaire de promouvoir l’activité chez les femmes et d’améliorer les infrastructures de la ville afin que les femmes se sentent en sécurité pour faire du vélo dans la ville, a déclaré Nimisha.

Et ce n’est pas seulement comment enseigner et encourager ces femmes à faire du vélo. À l’école de vélo pour femmes, chaque dimanche, Jhatkaa et «Pédalez pour le tandem» organise des ateliers pour les femmes à Church Street dans la ville qui se concentrent principalement sur deux aspects de celle-ci. Premièrement, l’initiative vise à apprendre aux femmes à faire du vélo. De plus, le groupe enseigne également à ces participantes les compétences de base sur la façon de réparer un vélo, tel que le pneu, afin qu’elles ne soient dépendantes de personne et puissent continuer à les utiliser pour voyager.

Pour les femmes, plusieurs problèmes les empêchent d’utiliser librement le vélo comme moyen de transport. Les problèmes d’infrastructure, la connaissance limitée des cycles sont quelques-uns des rares problèmes qui posent des problèmes aux femmes pour s’initier au cyclisme sur le long terme.

L’initiative a reçu une très bonne réponse de la part des femmes de toute la ville qui se sont inscrites aux ateliers.