Comment une décision de la Cour suprême et un projet de loi du Sénat pourraient affecter la violence armée

Le fait que le Congrès soit sur le point d’adopter un projet de loi sur les armes à feu est notable, et ses efforts interviennent quelques semaines seulement après deux horribles fusillades de masse – dans un supermarché à Buffalo et dans une école primaire à Uvalde, au Texas – ont incité les législateurs à poursuivre la législation .

“Tant de fois au cours des deux dernières décennies, nous avons vu le Congrès échouer à agir après une fusillade dévastatrice, même lorsque les législateurs et les avocats ont juré encore et encore que ce serait différent”, nous a dit Emily Cochrane, journaliste au Congrès du Times. “C’était finalement différent.”

Mais la législation n’inclut pas les mesures de contrôle des armes à feu les plus strictes que les défenseurs recherchaient, reflétant les réalités d’un Sénat également divisé. Une disposition rendrait plus difficile pour les personnes de moins de 21 ans d’acheter une arme à feu en obligeant les forces de l’ordre à vérifier les dossiers juvéniles et de santé mentale des acheteurs. Mais cette disposition expirerait après 10 ans, une mise en garde sur laquelle les républicains ont insisté.

Une autre disposition mettrait fin à la soi-disant échappatoire du petit ami, en ajoutant des partenaires intimes à la liste des agresseurs domestiques qui n’ont pas le droit d’acheter une arme à feu. Mais l’interdiction expirerait après quelques années pour les primo-délinquants qui avaient un casier judiciaire vierge, et les républicains ont exigé qu’elle ne soit pas rétroactive.

Une troisième mesure réserve 750 millions de dollars pour aider les États à mettre en œuvre les lois du drapeau rouge, qui permettent aux juges de confisquer temporairement les armes à feu des personnes qui se menacent ou menacent les autres, ainsi que d’autres programmes d’intervention en cas de crise. Mais le projet de loi s’arrête avant de créer une loi fédérale sur le drapeau rouge.

Les républicains ont imputé les fusillades de masse à des problèmes de santé mentale. Le projet de loi comprend des centaines de millions de dollars pour former les travailleurs médicaux et le personnel scolaire à répondre aux crises de santé mentale et le financement des programmes de sécurité scolaire et des agents de ressources scolaires.