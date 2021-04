Les retards dans les livraisons, les goulots d’étranglement de la production, le contrôle des exportations, l’hésitation aux vaccins et les querelles publiques avec les sociétés pharmaceutiques ont brouillé les premiers mois de la campagne européenne de vaccination contre le COVID-19.

Mais maintenant, à mesure que les approvisionnements s’améliorent et que les systèmes nationaux accélèrent les vaccinations, une décision historique de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) peut offrir un coup de pouce supplémentaire et indispensable.

La CEDH a statué la semaine dernière que la vaccination obligatoire peut être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique ».

La Cour, basée à Strasbourg, est l’interprète final de la Convention européenne des droits de l’homme et sa compétence couvre l’ensemble des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe.

Le verdict est intervenu dans une affaire impliquant plusieurs familles de République tchèque dont les enfants s’étaient vu refuser l’admission à l’école parce qu’ils n’avaient pas été complètement vaccinés contre un panel de neuf maladies, dont la poliomyélite, l’hépatite B et le tétanos. Un parent a été condamné à une amende pour avoir omis de se conformer.

« Ainsi, lorsqu’une politique de vaccination volontaire n’était pas suffisante pour obtenir et maintenir l’immunité des troupeaux, les autorités nationales pourraient raisonnablement introduire une politique de vaccination obligatoire afin d’atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves », a déclaré le tribunal. noté en ce qui concerne les politiques de santé tchèques.

L’affaire tournait autour de l’article 8 de la Convention, qui établit le « droit au respect de la vie privée et familiale » et « aucune ingérence des pouvoirs publics » correspondante. Le texte ouvre cependant la porte à plusieurs exceptions, telles que les intérêts de « la sécurité publique » et « la protection de la santé ou de la morale » – dispositions que le tribunal a invoquées dans sa décision.

« La vaccination protège à la fois ceux qui la reçoivent et également ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales et dépendent donc de l’immunité collective pour se protéger contre de graves maladies contagieuses », a écrit le tribunal.

L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de la CEDH, ce qui le rend définitif et empêche les requérants de se pourvoir davantage.

Alors que les événements entourant l’affaire se sont déroulés bien avant l’éclosion de la pandémie de coronavirus, le jugement est sur le point de créer un précédent juridique et de servir de référence dans le débat en cours sur la question de savoir si la vaccination contre le COVID-19 devrait être rendue obligatoire.

« L’issue de cette affaire est importante pour tous les pays européens », a déclaré à Euronews Antoine Buyse, professeur de droits de l’homme à l’Université d’Utrecht. «Tous les futurs cas similaires seraient décidés de la même manière.

«Les implications pour cette affaire sont essentiellement que lorsque les États mettent en œuvre des programmes de vaccination, ils doivent peser les différents intérêts: pas seulement les intérêts de l’individu qui ne veut peut-être pas être vacciné, mais aussi les intérêts plus larges d’autres personnes qui pourraient être protégés par un taux de vaccination élevé », a expliqué le professeur Buyse, également directeur de l’Institut néerlandais des droits de l’homme (SIM).

Tout au long de la décision, la CEDH parle du « devoir de vaccination » pour se protéger contre les maladies contagieuses qui « pourraient poser un risque grave pour la santé », une caractérisation qui, selon le professeur Buyse, s’appliquerait immédiatement au COVID-19.

Le libellé sans ambiguïté du verdict pourrait aider les pays à faire face au mouvement anti-vax et à l’hésitation aux vaccins, souvent alimentés par la désinformation et les partis anti-establishment.

«En général, nous pouvons dire que la Cour accorde beaucoup de poids aux preuves médicales scientifiques. [vaccination] très au sérieux et fonder nos décisions sur des preuves scientifiques », ajoute le professeur Buyse, soulignant que ce n’est pas un hasard si la CEDH a décidé de rendre cet arrêt à ce stade particulier.

«Et de l’autre côté de l’équation, il ne suffit pas d’être critique ou méfiant à l’égard des nouvelles vaccinations pour qu’une personne dise« Je ne veux pas du tout de vaccination »si un État a des raisons de santé publique plus larges de rendre la vaccination obligatoire. «

Un débat permanent et complexe

Le débat pour faire de la vaccination contre les coronavirus un exercice obligatoire fait rage depuis presque le début de la pandémie, lorsque, après des semaines d’incertitude et d’inquiétude, il est devenu clair que les piqûres étaient le seul moyen de sortir de la crise sanitaire.

Dans l’Union européenne, plusieurs États membres, comme la France, l’Italie, la Pologne, la Lettonie et la Bulgarie, ont mis en place des politiques de vaccination obligatoire pour certaines maladies, comme la rougeole et la coqueluche, mais aucun n’a appliqué la même mesure pour lutter contre le COVID-19. Au moins pas encore.

« Personne ne sera obligé de se faire vacciner, c’est une décision volontaire », a déclaré l’année dernière la chancelière allemande Angela Merkel.

L’Italie a pris la mesure exceptionnelle de rendre la vaccination contre le coronavirus obligatoire pour tous les travailleurs de la santé, y compris les pharmaciens, après avoir découvert des épidémies à l’intérieur des hôpitaux qui étaient liés au refus du personnel médical de prendre le coup. Le décret, adopté par le cabinet du Premier ministre Mario Draghi, suspendra sans salaire ceux qui refusent l’inoculation.

Les experts préviennent qu’une obligation générale pour tous les adultes est peu probable pour le moment en raison du nombre de questions non résolues concernant la vaccination contre le COVID-19 et de la disponibilité limitée des doses.

« Je pense que de nombreux pays pensent à [mandatory vaccination]. Je pense que c’est techniquement possible dans beaucoup d’entre eux », explique Jeremy Ward, sociologue et membre de la commission technique de vaccination de l’Autorité nationale de la santé.

« Je pense qu’il y a plusieurs éléments qu’il est assez important de garder à l’esprit, [like] si les vaccins empêchent la transmission du virus, car la vaccination obligatoire est d’autant plus justifiable [when] le vaccin empêche la transmission. Vous avez une responsabilité envers les autres. «

Les récentes découvertes de l’Agence européenne des médicaments (EMA) sur un lien possible entre le vaccin AstraZeneca et de rares cas de caillots sanguins pourraient également influencer la discussion en cours. L’agence insiste sur le fait que les avantages du jab continuent de l’emporter sur les risques.

« Ces vaccins sont relativement nouveaux. Il y a une large perception qu’il y a de l’incertitude autour d’eux et ce n’est pas complètement injustifié. Et plus important encore, le problème est que vous avez plusieurs vaccins. Quel vaccin va être obligatoire? » demande Ward.

« Que se passera-t-il si vous obligez les gens à se faire vacciner avec un vaccin que les gens perçoivent comme dangereux? Cela est vraiment susceptible d’affecter la confiance dans les institutions publiques et la confiance dans la vaccination à long terme. »

L’UE se concentre désormais sur la vaccination d’au moins 70% de l’ensemble de la population adulte d’ici la fin de l’été, un chiffre qui, s’il était atteint, aiderait le bloc à obtenir l’immunité des troupeaux et interromprait la chaîne de transmission.

Mais si l’hésitation à la vaccination s’avère impénétrable et entrave la voie vers l’objectif de 70%, les pays pourraient être contraints d’employer des mesures extraordinaires, qui pourraient inclure la vaccination obligatoire. La récente décision de la Cour de Strasbourg pourrait enhardir de telles initiatives, même si des contestations judiciaires risqueraient de faire dérailler leur mise en œuvre.

Les attitudes à l’égard de la vaccination obligatoire restent mitigées. Un sondage Ipsos publié plus tôt cette année ont montré que, sur 14 pays analysés, neuf soutenaient la vaccination obligatoire à une majorité absolue (Mexique, Brésil, Corée du Sud, Espagne, Chine, Italie, Canada, Royaume-Uni et Australie).

Au Japon, en Afrique du Sud et aux États-Unis, les avis étaient partagés. Pendant ce temps, en France et en Allemagne, la plupart des répondants ont exprimé une opposition claire à la proposition.