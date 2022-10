Comment une décennie d’innovation a abouti aux Z Flip4 et Fold4 de Samsung – Samsung Global Newsroom

Lors du dernier événement Galaxy Unpacked, Samsung Electronics a dévoilé un nouvel avenir de possibilités mobiles avec la sortie des nouveaux Z Flip4 et Z Fold4 — représentant un voyage de plus de dix ans pour réinventer le smartphone afin de débloquer de nouvelles expériences pour les utilisateurs.

En tant que l’un des premiers fabricants de smartphones, Samsung a reconnu qu’une véritable innovation ne vient pas uniquement de l’avancée de la technologie elle-même. La véritable innovation débloque de nouveaux avantages qui transforment le quotidien des consommateurs et en démocratisant les innovations pour tous.

Pour aider les utilisateurs à mieux comprendre la technologie pliable d’un point de vue technique, Samsung Newsroom s’est entretenu avec le Dr Won-Joon Choi, vice-président exécutif, chef de l’équipe de R&D des produits phares et de l’équipe de stratégie technologique chez Mobile eXperience Business, Samsung Electronics.

En tant que leader de l’équipe de recherche et développement des produits phares de Samsung, les questions et réponses ci-dessous incluent certaines des dernières avancées et des informations exclusives sur la quatrième génération de la série Galaxy Z.

Lisez la suite pour en savoir plus sur les objectifs de Samsung pour le Z Flip4 et le Z Fold4 et le processus derrière la technologie pliable qui est aussi dynamique que son équipe d’ingénieurs.

Q : Quelle est votre approche pour améliorer la conception matérielle de la gamme de pliables de Samsung ?

Non seulement nous avons accumulé les connaissances techniques des trois générations précédentes de pliables, mais nous avons également reçu des commentaires de clients en cours de route qui ont été extrêmement précieux pour faire progresser le Z Fold4 et le Z Flip4. Lorsque nous traitons les commentaires des clients, la plupart du temps, nous devons surmonter les limites technologiques, qui nécessitent de nouvelles approches par rapport aux smartphones de type barre conventionnels. Pour apporter la technologie pliable à des millions de personnes et généraliser la catégorie des appareils pliables, nous nous sommes concentrés sur les domaines suivants : améliorer la durabilité pour une utilisation quotidienne, offrir un équilibre parfait entre les expériences en déplacement et les expériences grand écran optimisées et maintenir les performances ultimes qui sont la fondamental des smartphones Galaxy.

Q : Comment la charnière mise à jour dans Z Flip4 et Z Fold4 rend-elle l’utilisation quotidienne plus confortable pour les utilisateurs ?



Pour Z Flip, nos utilisateurs voulaient que le facteur de forme soit encore plus compact. Pour Z Fold, nos utilisateurs ont aimé tirer parti à la fois de l’écran principal et de l’écran de couverture et accomplir des tâches d’une seule main.

Notre solution a donc été de repenser la charnière sur les deux appareils. Notre précédente conception de charnière était une prouesse technique et a permis l’expérience pliable que nous voyons aujourd’hui. Cependant, nous savions en interne que nous aurions besoin de simplifier la conception pour le fabriquer à une échelle encore plus grande et répondre aux besoins des utilisateurs grand public.

En créant cette nouvelle charnière, nous avons pu affiner davantage le design du Z Flip4 pour le rendre encore plus compact. Cela nous a également permis de modifier les dimensions sur Z Fold4. Désormais, l’appareil dispose d’un écran de couverture légèrement plus large et légèrement plus court, ce qui permet une expérience plus confortable lors de la saisie en déplacement et de l’exécution d’autres tâches sur l’écran de couverture. Bien que ces changements sous le capot puissent sembler progressifs, ils contribuent grandement à l’expérience du consommateur.

En plus d’offrir aux utilisateurs une utilisation confortable, la refonte de la charnière apporte également des avantages à la fois à la fabrication et à la longévité. Nous avons réduit le nombre de composants de 60 %. C’est un exploit en soi car cela signifie que moins de composants pourraient avoir besoin d’être réparés et qu’il est plus facile de fabriquer à plus grande échelle.

Q : Les utilisateurs de Z Flip et Z Fold adorent créer du contenu avec des appareils photo de haute qualité. Les derniers appareils offrent-ils aux utilisateurs de nouvelles expériences ou fonctionnalités ?

Nous avons pris soin de mettre à niveau les caméras des deux appareils. Nous voulions offrir à nos consommateurs les avantages de Nightography, introduit pour la première fois sur S22, à la fois sur Z Flip et Z Fold. Cependant, cela a nécessité l’ajout d’objectifs de caméra plus grands pour apporter plus de lumière. En repensant la charnière, nous avons pu sécuriser plus d’espace pour le composant qui pourrait s’adapter à nos nouveaux systèmes de caméra sans rendre l’appareil plus épais.

Q : Comment le fNotre série Z de génération a-t-elle été allégée ? Comment cela profitera-t-il à l’utilisateur final ?

Au cours des dernières générations, nous nous sommes concentrés sur la réduction du poids de la série Z Fold. Nous savons qu’il s’agit d’un facteur extrêmement important pour obtenir les bons produits pliables, car la proposition de valeur de ces appareils est d’offrir de nouvelles expériences sans compromis.

Cette année, nous nous sommes concentrés sur la réduction du poids de l’écran et de la charnière, ce qui a donné un appareil qui pèse 263 grammes, soit 8 grammes de moins que le Z Fold3 et près de 20 grammes de moins que le Z Fold2 (282 g). Ce raffinement subtil mais continu fait une grande différence au fil des générations.

Pour ce faire, nous avons restructuré et optimisé le nombre de composants internes, y compris l’affichage et la charnière. La réduction du poids de l’écran a beaucoup contribué au poids total. Nous avons repensé la structure et les matériaux des couches et, ce faisant, l’écran du Z Fold4 est non seulement 15 % plus léger que la génération précédente, mais également 45 % plus résistant. Combiné à la charnière redessinée, qui est 21 % plus légère que celle utilisée sur le Z Fold3, le Z Fold4 offre une différence de poids notable. Il en résulte une expérience utilisateur plus confortable, portable et pratique.

Q : Samsung a reçu des commentaires dans le passé concernant la durée de vie de la batterie de Z Flip. Comment la durée de vie de la batterie a-t-elle été prolongée dans le Z Flip4 ?

L’un des plus gros commentaires que nous avons reçus de Z Flip3 concernait la durée de vie de sa batterie. Étant donné qu’un smartphone pliable est divisé en deux parties et reliées par une charnière, son espace interne est naturellement limité par rapport aux smartphones conventionnels de type barre. Cependant, en rendant la charnière mince et en reconfigurant la conception mécanique interne, cela nous a permis de sécuriser un espace supplémentaire pour une batterie plus grande. Avec des performances plus efficaces, les utilisateurs peuvent désormais profiter d’une autonomie de batterie plus longue par rapport à la génération précédente.

Q : Les utilisateurs de Galaxy se soucient d’avoir une expérience de visionnage immersive sur leurs appareils. Comment et pourquoi la caméra sous écran (UDC) sur Z Fold a-t-elle été améliorée dans cette dernière itération ?



Nous avons créé la technologie UDC pour offrir une expérience visuelle ininterrompue sur l’écran principal de 7,6 pouces. C’était le premier du genre sur un pliable, et avec Z Fold4, nous avons pu rendre l’expérience encore meilleure.

Nous avons reconfiguré les pixels au-dessus de la caméra pour améliorer la résolution perçue et ainsi rendre la caméra encore plus imperceptible. Nous avons changé la disposition des sous-pixels d’un type cluster à un type scatter, augmentant la visibilité du motif de grille et améliorant la lisibilité des textes. En conséquence, regarder du contenu, jouer à des jeux et lire sont ininterrompus sur l’écran principal.

Q : L’élément clé des pliables de Samsung est le verre ultra fin (UTG). Pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont vous avez créé ce matériau durable qui peut être plié des centaines de milliers de fois ?

Lorsque nous avons développé la première génération du Galaxy Fold, nous avons fabriqué les écrans pliables en polyimide souple. Mais nous savions que nous aurions besoin de faire quelque chose de plus durable pour rendre les pliables courants.

C’est ainsi que le premier verre ultra fin a été créé. C’est un matériau très complexe qui doit franchir d’innombrables étapes depuis la matière première. Nous recevons d’abord des feuilles de verre minces, plus fines qu’un cheveu humain, de nos partenaires avant qu’elles ne soient enduites et coupées à des dimensions précises. Ensuite, nous subissons un processus délicat de lissage et de polissage de la surface du verre. Cela garantit que le matériau est structurellement sain et prêt à être installé. Enfin, ils subissent un test de durabilité rigoureux avant d’être ajoutés à un appareil de la série Z.

Chaque étape a été affinée chaque année pour nous amener là où nous sommes aujourd’hui, produisant des millions de composants pour nos appareils suffisamment durables pour donner à nos utilisateurs la tranquillité d’esprit dans leur utilisation quotidienne.