Comment une cyberattaque a plongé un comté de Long Island dans les années 1990

Ajoutant à sa vulnérabilité, le Suffolk, comme de nombreux comtés, fonctionnait sur des systèmes dits hérités, des plates-formes obsolètes que de nombreuses municipalités ne savent pas ou ne peuvent pas se permettre de moderniser, a déclaré Benjamin Voce-Gardner, directeur du Bureau de lutte contre le terrorisme. pour la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence de l’État de New York, qui a aidé à la réponse.

Après l’attaque, M. Bellone a augmenté le budget de fonctionnement 2023 du comté de 9 millions de dollars pour financer les mesures de cybersécurité. Et le mois dernier, Kevin J. McCaffrey, le président de l’Assemblée législative du comté de Suffolk, a annoncé la création d’un comité doté d’un pouvoir d’assignation à comparaître pour enquêter sur les causes du piratage.

“Ils ont essayé de caractériser cela comme un autre type de catastrophe auquel ils ont dû faire face, un peu comme l’ouragan Sandy ou même Covid”, a déclaré M. McCaffrey. «L’ouragan Sandy et Covid étaient des actes de la nature. C’est un échec à aller de l’avant et à être proactif.

En effet, certains responsables du comté avaient exprimé leurs inquiétudes sur l’état de la sécurité du comté bien avant l’attaque et ont déclaré qu’ils avaient été repoussés. En juin, Judith A. Pascale, la greffière du comté sortante, a demandé un pare-feu séparé pour son bureau, craignant que les données de son bureau ne soient vulnérables.

Les courriels entre Mme Pascale et Scott Mastellon, le commissaire aux technologies de l’information du comté, semblent montrer que la demande spécifique a été rejetée. Les e-mails ont d’abord été signalés par Newsday et obtenus par le New York Times. (Le comté a contesté la caractérisation et a déclaré qu’il offrait une technologie équivalente, mais le bureau du greffier ne l’a pas utilisée.)

« Je ne suis pas le garçon qui a crié au loup », a déclaré Mme Pascale. “Les gens, c’est un problème mondial.”

D’autres ont défendu la réponse du comté à la crise actuelle : “Il s’agit d’une attaque par un adversaire qui veut semer la méfiance et le chaos pour en tirer parti pour voler l’argent des contribuables”, a déclaré Michael AL Balboni, président et directeur général de RedLand Strategies, qui a dirigé une exercice de formation en 2019 pour les chefs de comté. À la suite du piratage, le cabinet de M. Balboni a été réembauché pour fournir des conseils.

“Au niveau du gouvernement local, vous n’avez pas les ressources ou la capacité de répondre à ce qui équivaut à une attaque de type État-nation – et il est irréaliste de s’attendre à ce qu’ils le fassent”, a déclaré M. Balboni.