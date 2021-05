Comment une critique a changé Sarah Silverman et notre critique

En 2005, AO Scott, co-critique de cinéma en chef pour le New York Times, a critiqué «Sarah Silverman: Jesus Is Magic», qui était basé sur son émission solo et impliquait des blagues brisant les tabous sur une gamme de sujets, y compris la race. Suggérant Lenny Bruce et Richard Pryor comme points de référence, notre critique a écrit: «Elle dépend de l’hypothèse que seule une personne sûre de son propre manque de racisme oserait faire ou rire d’une blague raciste, dont devient ainsi une manière de se moquer à la fois du racisme et de l’hypersensibilité raciale. » La critique «m’a frappé fort», a déclaré Silverman plus tard, et l’a amenée à jeter un autre regard sur son numéro. Il est rare qu’une critique ait ce genre d’effet, et dans le cadre d’une série de conversations de grande envergure que Scott a avec des artistes, lui et Silverman se sont récemment assis par appel vidéo pour discuter de ce moment et pourquoi admettre que vous avez tort (comme Silverman a demandé à notre critique de faire aussi) peut être libérateur. Voici des extraits édités de la conversation.

AO SCOTT Je veux commencer par parler de notre étrange histoire parce que c’est vraiment un événement unique dans ma vie de critique: quelqu’un dont j’ai écrit de manière critique a répondu en l’impliquant et en le prenant au sérieux. Il arrive presque toujours que les gens l’ignorent complètement, ou si j’ai dit quelque chose de gentil, ils en étaient heureux, ou peut-être qu’ils se défensaient et repoussaient. Mais en 25 ans à peine d’écrire des critiques, personne n’a jamais fait ce que vous avez fait et j’y ai pensé pendant longtemps.

J’ai été impressionné par votre réponse, mais je me suis aussi senti mal. Parce que quand je regarde en arrière, j’ai l’impression que je vous ai choisi pour quelque chose qui me dérangeait et qui se passait dans la comédie et ailleurs dans la culture populaire. Ce n’était pas tout à fait juste de ma part de vous gronder comme je l’ai fait. Et cela m’a amené à réfléchir au fil des ans à certains des défis à la fois de faire de la comédie et d’écrire des critiques: vous êtes censé être honnête, et vous êtes censé dire la vérité et ne pas vous soucier de offenser. D’un autre côté, ce que vous faites, ce que je fais risque de blesser les gens. Alors je voulais parler de ça, de la comédie et de votre propre travail et votre sens est maintenant.

SARAH SILVERMAN Je n’ai toujours pas regardé « Jésus est magique. » Je trouve que c’est une torture de regarder les vieux trucs que j’ai fait, pour la plupart, en particulier le stand-up. En regardant juste 15, 16 ans en arrière, je connais tous les endroits où c’est problématique et probablement certains dont je ne me souviens pas aussi. Cela semble ringard, mais c’est ce que j’aime dans l’art, en particulier la comédie. Ce n’est pas toujours vert. Cela change tellement à chaque fois que vous y retournez, et à mesure que le monde change et que vous changez, espérons-le. C’est ainsi que l’art peut nous apprendre, qu’il s’agisse de bonnes ou de mauvaises choses, problématiques ou inspirantes, c’est pareil.