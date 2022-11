Comment une chambre ou un sénat républicain impacte la loi de Biden sur le changement climatique

Si les républicains prennent le contrôle de la Chambre, du Sénat ou des deux à mi-mandat, ils ont tout intérêt à transformer le déploiement des réalisations singulières des démocrates en un désastre politique. L’enjeu est de 370 milliards de dollars d’incitations pour les véhicules électriques, les appareils électriques, l’énergie propre et la réduction de la pollution, adoptées dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation cet été lors d’un vote de parti.

Les républicains ne peuvent supprimer aucune partie de la loi tant que le président Joe Biden reste en fonction ; toute tentative se heurterait à un veto présidentiel, même si elle parvenait à franchir le seuil d’obstruction du Sénat. Quels républicains peut faire est de gommer les œuvres des programmes climatiques massifs du projet de loi. Dans la majorité, ils auraient des pouvoirs supplémentaires pour convoquer des responsables de l’agence pour des audiences et émettre des assignations à comparaître – tous les outils qui pourraient être utilisés pour perturber la mise en œuvre à la fois de l’IRA et de la loi bipartite sur les infrastructures adoptée il y a un an.

Certains de ces éléments devraient vous sembler familiers. Il y a douze ans, les républicains ont balayé la Chambre à mi-mandat et ont appliqué la même stratégie à la loi de relance destinée à aider à la reprise après la Grande Récession de la fin des années 2000. La stratégie la plus mémorable a été l’attaque du GOP contre Solyndra, une entreprise qui a fait faillite deux ans après que le ministère de l’Énergie lui a fourni 535 millions de dollars en garanties de prêt.

Solyndra constituait un petit sous-ensemble d’un portefeuille de 34 milliards de dollars pour promouvoir les entreprises technologiques à haut risque et à haut rendement; les défauts ne représentaient que 2,28 % du portefeuille global. Le programme a connu un succès inattendu, rapportant 30 millions de dollars au gouvernement, dépassant les attentes lors de la création du programme (le Congrès contrôlé par le GOP était responsable de la création du programme de soutien aux technologies énergétiques propres innovantes dans le cadre de la loi sur l’énergie et la politique de 2005 ).

Les républicains, cependant, considèrent toujours Solyndra comme un excellent exemple de corruption gouvernementale et des dangers de «choisir des gagnants et des perdants». Et ils ont déjà préparé le même manuel pour l’IRA. “C’est Solyndra sous stéroïdes”, a déclaré la représentante de Washington Cathy McMorris Rodgers, qui dirigera le comité de l’énergie et du commerce si les républicains remportent la Chambre. Le sénateur John Barrasso, qui pourrait diriger le comité sénatorial, a publié l’année dernière un rapport de 20 pages, “Le syndrome de Solyndra et l’illusion du stimulus vert”, avertissant que le “stimulus vert de Biden est presque sûr d’être un flop aussi – et un plus cher. »

Le contexte politique de l’IRA est différent de celui de la relance de 2009, de sorte que ses plus grandes vulnérabilités seront également différentes. Cette fois, les garanties de prêt aux entreprises d’énergie propre ne seront pas au premier plan. Au lieu de cela, l’accent mis par la loi sur les programmes pour les communautés de couleur et les remises pour les consommateurs à faible revenu seront les plus vulnérables – et il y a une ligne mince entre les républicains étant une nuisance dans la mise en œuvre de la loi et une force vraiment dommageable.

Les objectifs de politique climatique que les groupes gaziers ont en tête pour un Congrès républicain

Jusqu’à présent, la plupart des attaques républicaines se sont concentrées sur les parties de la loi qui réduisent les coûts de prescription de Medicare et augmentent la dotation en personnel de l’IRS.

Mais les dépenses climatiques constituent la majorité de la loi et seront également examinés.

Les groupes d’intérêts énergétiques établissent déjà leurs listes de priorités pour le prochain Congrès. L’un des programmes que le lobby du gaz naturel American Gas Association (AGA) conteste est un programme de 4,5 milliards de dollars encourageant l’électrification des maisons. Les remises pour les maisons électriques à haut rendement permettent jusqu’à 14 000 $ aux ménages à revenu faible et moyen pour électrifier leur maison. Dans une déclaration à Vox, le groupe a déclaré qu’il préférerait voir la loi “permettre des investissements dans l’efficacité énergétique neutre en carburant”, ce qui signifie qu’ils pensent que la loi devrait également aider à financer les appareils à gaz et leur expansion.

L’organisation a été encore plus franche sur ses priorités lors d’une conférence avec des leaders de l’industrie à Minneapolis en septembre. Un enregistrement de l’événement (rapporté pour la première fois par le New York Times) a révélé les plans du groupe de travailler avec les républicains de la Chambre pour renforcer la surveillance.

L’enregistrement, également examiné par Vox, montre la principale lobbyiste d’AGA, Allison Cunningham, mettant en garde contre l’impact des subventions globales de justice environnementale de 2,8 milliards de dollars sur des organisations communautaires à but non lucratif axées sur la réduction de la pollution de l’environnement. “Nous craignons que cela puisse être utilisé ou appliqué pour soutenir les efforts d’interdiction de gaz au niveau communautaire”, a déclaré Cunningham. “Et encore une fois, il existe de nombreuses opportunités différentes pour les groupes communautaires ou d’autres types de groupes qui n’ont pas été aussi qualifiés depuis longtemps pour être éligibles à des subventions, peut-être pas à une formation appropriée.” Un autre domaine sur lequel Cunningham met en garde est le financement qui “inclut un langage sur la réduction des toxines intérieures et de la pollution de l’air intérieur”.

Cela suggère que certains des programmes que les républicains prévoient de cibler seront le financement de la loi aidant les communautés, en particulier celles à faible revenu, à réduire leur pollution. Ces types de programmes constituent une menace pour les services publics de gaz parce que ces services publics tirent leurs bénéfices de l’installation de plus de tuyaux dans le sol pour connecter le gaz aux nouveaux bâtiments. Tout effort pour stopper cette croissance d’une clientèle captive de gaz compromet l’avenir des entreprises.

AGA a déclaré à Vox que le programme de subventions globales pour la justice environnementale ne fait pas partie de ses conversations au niveau fédéral, mais qu’il surveillera pour voir qui est éligible au fur et à mesure de la mise en œuvre du programme : « Nous voulons nous assurer qu’il y a une formation adéquate pour ceux qui peuvent recevoir les subventions ainsi que des données scientifiques solides et de bonnes données utilisées pour éclairer les politiques publiques pouvant résulter des résultats.

AGA sera l’un des nombreux groupes énergétiques exhortant les républicains à inspecter les parties de l’IRA qu’ils n’aiment pas. L’American Petroleum Institute, la Chambre de commerce des États-Unis et la National Association of Manufacturers se sont tous prononcés contre ses dépenses en énergie propre. “Je comprends tout à fait que les gars du pétrole, du charbon et du gaz vont être durs dans cette gamme de programmes parce qu’ils ne veulent pas perdre leur part de marché plus rapidement qu’ils ne le sont déjà”, a déclaré Sam Ricketts, co -directeur du groupe de défense du climat Evergreen Action, qui a conseillé les démocrates sur le projet de loi. “C’est à la fois ce qui rend ces programmes vulnérables à ce type de falsification, et aussi évidemment ce qui rend ces programmes si importants.”

Le playbook de Solyndra est différent en 2023

Les républicains font face au veto de Biden s’ils tentent de réécrire la loi. Mais s’ils obtiennent la majorité dans l’une ou l’autre des chambres du Congrès, ils ont encore de nombreuses options pour entraver l’action de l’agence.

Les agences seront essentielles pour appliquer efficacement la loi, et le GOP peut faire ses plus grands dégâts s’il empêche le personnel de faire son travail. Les agences sont confrontées à une pression énorme pour déployer des programmes au cours de la nouvelle année, qui coïncide avec le début de l’année fiscale 2023. La loi s’appuie tellement sur les incitations fiscales et les remises pour les consommateurs que ce sera le département du Trésor qui aura la plus grande responsabilité d’écrire les règles de mise en œuvre. Et l’IRS sera finalement les exécutants, transformant l’agence en un organisme inattendu pour l’action climatique.

L’une des inquiétudes est qu’un Congrès républicain pourrait ralentir ce travail, créant l’impression d’un déploiement dysfonctionnel de la loi.

“Ils peuvent essayer d’obtenir des fonds pour les agences dans le cadre du processus de crédits annuels qui administrent ces programmes”, a déclaré Jason Walsh, directeur exécutif de la coalition syndicale et environnementale BlueGreen Alliance. «Ils peuvent essayer d’avoir des audiences de surveillance inutiles ou fastidieuses, ils peuvent transporter le personnel de l’agence sur la Colline pour les embarrasser et ralentir le travail; ils peuvent attacher des écrivains ou des pilules empoisonnées à une législation incontournable.

Une autre tactique envisagée par le GOP, selon le Washington Post, consiste à utiliser la limite de la dette et la fermeture du gouvernement pour réduire les dépenses en énergie propre et en climat. Alors que les agences sont financées jusqu’à la mi-décembre, les républicains pourraient demander à l’avenir des coupes budgétaires qui ralentiraient encore plus le travail.

Tout cela se fera sous le couvert de républicains faisant juste leur travail dans un rôle de surveillance. Pourtant, tous les programmes ne feront pas l’objet du même niveau d’examen. Il y a des parties de la loi que l’industrie de l’énergie a applaudies – AGA a cité le crédit d’investissement dans le gaz naturel renouvelable et les investissements dans l’hydrogène comme exemples. Et les dirigeants du GOP n’ont mentionné aucun plan pour enquêter sur ces investissements.

Les républicains tentent de détruire une loi qui profite à leurs districts

Les démocrates se préparent aux attaques. “Si vous investissez dans des technologies de stade précoce à intermédiaire, vous vous attendez à un certain nombre d’échecs.” a déclaré Walsh de BlueGreen. « Dans les secteurs où les technologies sont en concurrence pour la domination, certaines ne vont tout simplement pas réussir. Et c’est en partie la raison pour laquelle le gouvernement fédéral prend le risque, c’est parce que le secteur privé ne va pas le faire.

Interrogé sur le type de défense que les démocrates pourraient mettre en place dans un Congrès républicain, le représentant Peter Welch (D-VT), candidat au siège du Sénat du Vermont, a déclaré : « Notre meilleure défense est de faire tout ce que nous pouvons pour éviter tout type d’erreur. . J’ai une certaine confiance dans le fait que nous pouvons obtenir un soutien public important au fur et à mesure que cela se déploie, car notre approche est axée sur les incitations.

Mais le playbook de Solyndra sert une autre leçon : la mémoire sélective des républicains. La relance de 2009 a fini par profiter à de nombreux districts républicains. Il en sera de même pour la loi sur la réduction de l’inflation.

Les coopératives électriques rurales constituent l’un de ces programmes, avec 2,8 milliards de dollars de subventions qui stimulent les réseaux communautaires. La loi encourage également déjà les investissements privés dans les États rouges. Walsh a expliqué que la loi est conçue pour stimuler les investissements dans les régions du pays qui dépendent économiquement des combustibles fossiles, qui ont tendance à être des zones rouges. De nombreux projets et fabrications se retrouveront dans des endroits régis par le GOP comme l’Ohio, l’Oklahoma et le Wyoming.

C’est finalement ce que Walsh espère pouvoir aider à protéger la loi. “Si [Republicans] créer de l’incertitude quant au financement de ces programmes, je peux imaginer qu’il ne sera pas bien accueilli par les nombreuses entreprises et investisseurs qui lancent d’importants investissements en capital », a-t-il déclaré. “S’ils font vraiment un geste majeur pour obstruer ou renverser [the IRA]je pense qu’ils vont entendre beaucoup de ces gens.