Comment une chaîne d’hôpitaux tentaculaire a déclenché sa propre crise de personnel

Les patients s’attardaient pendant des heures sur des civières avec des problèmes graves et urgents. Les opérations ont été retardées. D’autres patients ont développé des escarres – des plaies béantes qui, pour les patients fragiles, peuvent être mortelles – parce qu’elles n’ont pas été repositionnées assez souvent.

“Vous vous sentez mal parce que vous savez que vous ne transformez pas ces patients”, a déclaré Jillian Wahlfors, infirmière chez Genesys. « Vous savez qu’ils reçoivent leurs médicaments en retard. Vous n’avez pas le temps de les écouter. Ils ont des accidents, parce qu’on ne peut pas entrer assez vite pour les emmener aux toilettes.

Nick Ragone, un porte-parole de l’Ascension, a nié que la réduction des coûts ait contribué aux pénuries de personnel pendant la pandémie. Une telle affirmation, a-t-il dit, “est fondamentalement erronée, trompeuse et démontre un manque de compréhension de l’impact de Covid-19 sur le personnel de santé”. Il a également déclaré qu’Ascension offre des soins de qualité supérieure qui “s’améliorent avec le temps” et que l’hôpital offre un traitement gratuit à de nombreux patients à faible revenu.

Contrairement à certains rivaux, Ascension a évité les licenciements au début de la pandémie, et M. Ragone a déclaré que la chaîne comptait plus d’employés par rapport aux patients que nombre de ses pairs. De décembre 2015 à juin 2021, a-t-il déclaré, le rapport entre la capacité de soins infirmiers au chevet d’Ascension et ses patients sortis a augmenté de 64%, le personnel augmentant et les sorties restant à peu près stables.

Les universitaires qui étudient la main-d’œuvre hospitalière ont averti que la métrique rend les conditions de dotation en personnel d’Ascension meilleures qu’elles ne le sont. Par exemple, l’augmentation du nombre d’infirmières dans le ratio au fil du temps reflète au moins en partie le fait qu’Ascension a ajouté environ 17 hôpitaux, tandis que les données sur les sorties n’incluent pas les patients ambulatoires, même si les infirmières passent de plus en plus de temps à s’occuper d’eux.

Plans mis à jour : La Food and Drug Administration a élargi l’admissibilité aux rappels de coronavirus mis à jour aux enfants dès l’âge de 6 mois.

Demande en chute libre : Un partenaire clé de Covax, l’organisation qui dirige les efforts pour apporter les vaccins Covid aux pays pauvres et à revenu intermédiaire, cessera de fournir les vaccins à une grande partie de la population mondiale en 2023.

Femmes enceintes: Même si des études ont montré que le vaccin Covid est sans danger pour les femmes enceintes, beaucoup ont évité de se faire vacciner, ignorant les risques que pose le virus.

Réponse à la pandémie : Certains experts craignent que la possibilité de créer un panel indépendant pour enquêter sur la réponse à la pandémie ne s’éloigne.

Parce qu’il est difficile pour des personnes extérieures de vérifier ces données fournies par l’industrie, les hôpitaux peuvent les utiliser à leurs propres fins.

“La complexité et le manque de transparence, toutes ces choses rendent impossible d’essayer de comprendre exactement ce qui se passe”, a déclaré Linda Aiken, professeur à l’Université de Pennsylvanie School of Nursing, qui a mené de vastes enquêtes auprès du personnel hospitalier. . “C’est pourquoi nous demandons aux infirmières.”