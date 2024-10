Comment une carence en vitamine D peut conduire à des maladies auto-immunes | Rédaction

Alors que les Canadiens se préparent à « l’hiver à vitamine D » – des mois où l’angle du soleil est trop faible pour produire la vitamine dans la peau – une étude de l’Université McGill explique pourquoi une carence en vitamine D tôt dans la vie est associée à un risque plus élevé de maladies auto-immunes.

Pendant l’enfance, le thymus aide les cellules immunitaires à faire la distinction entre les propres tissus du corps et les envahisseurs nuisibles. Une carence en vitamine D à ce stade de la vie entraîne un vieillissement plus rapide du thymus, ont découvert les chercheurs.

« Un thymus vieillissant entraîne une « fuite » du système immunitaire », a déclaré l’auteur principal John White, professeur et directeur du Département de physiologie de McGill. « Cela signifie que le thymus devient moins efficace pour filtrer les cellules immunitaires qui pourraient attaquer par erreur les tissus sains, augmentant ainsi le risque de maladies auto-immunes comme le diabète de type 1. »

Il a noté que les chercheurs savent depuis des années que la vitamine D aide le corps à absorber le calcium pour des os solides et que des recherches plus récentes ont découvert son rôle crucial dans la régulation du système immunitaire.

« Nos découvertes apportent une nouvelle clarté à ce lien et pourraient conduire à de nouvelles stratégies de prévention des maladies auto-immunes », a-t-il déclaré.

Bien que la recherche ait été menée sur des souris, les résultats sont pertinents pour la santé humaine car le thymus fonctionne de manière similaire chez les deux espèces, a ajouté White.

L’importance d’un substitut à la lumière du soleil

Les constatationspublié dans Avancées scientifiques, souligner l’importance d’un apport adéquat en vitamine D, en particulier pour les enfants.

« Dans des endroits comme Montréal, où nous cessons de produire les vitamines du soleil entre la fin de l’automne et le début du printemps, la supplémentation est essentielle », a déclaré White. « Si vous avez un jeune enfant, il est important de consulter votre fournisseur de soins de santé pour vous assurer qu’il en consomme suffisamment. »

La percée s’appuie sur un Étude finlandaise de 2001qui a suivi plus de 10 000 enfants. Elle a révélé que les enfants ayant reçu un supplément de vitamine D dès leur plus jeune âge avaient un risque jusqu’à cinq fois inférieur de développer un diabète de type 1 plus tard dans la vie.

La Finlande, avec ses longues périodes hivernales de vitamine D, constitue une étude de cas idéale pour en savoir plus sur les nombreux rôles de ce nutriment, a déclaré White.

Dans l’étude de McGill, les chercheurs ont utilisé des souris incapables de produire de la vitamine D pour examiner comment la carence affectait le thymus, en utilisant l’analyse cellulaire et le séquençage des gènes pour voir comment cela affecte le système immunitaire.

Dans de futures études, White espère explorer la façon dont la vitamine D affecte le thymus humain, ce qui, selon lui, n’a jamais été fait auparavant.

L’étude a été financée par les Instituts de recherche en santé du Canada et par Genome Enterprise du Canada.