Comment une capsule radioactive a-t-elle disparu en Australie et à quel point est-elle dangereuse ?

Les autorités australiennes lancent une recherche approfondie d’une minuscule capsule radioactive qui serait tombée d’un train routier – un camion avec plusieurs remorques – qui a parcouru 1 400 km en Australie occidentale. Voici ce que vous devez savoir :

Qu’est-ce que c’est?

La capsule d’argent ne mesure que 6 mm de diamètre et 8 mm de long et faisait partie d’une jauge utilisée pour mesurer la densité de l’alimentation en minerai de fer de la mine éloignée Gudai-Darri de Rio Tinto.

Comment a-t-il disparu ?

La jauge, emballée par un entrepreneur spécialisé, a été récupérée à la mine le 12 janvier par une société de logistique distincte. Lorsqu’il a été déballé le 25 janvier, il a été retrouvé brisé, avec l’un de ses quatre boulons de fixation ainsi que des vis et la capsule manquante.

Les autorités soupçonnent que les vibrations du train routier ont provoqué la rupture de la jauge et la chute de la capsule.

À quel point la capsule est-elle dangereuse ?

Rempli de césium 137, il émet un rayonnement égal à 10 rayons X par heure. Les autorités ont émis une alerte aux radiations pour de grandes parties de l’Australie-Occidentale et si elle est repérée, recommandez aux gens de rester à au moins cinq mètres car l’exposition pourrait provoquer des brûlures par rayonnement ou des maladies.

Mais le simple fait de passer devant est considéré comme présentant un risque relativement faible.

En quoi consiste la recherche ?

Le train routier a voyagé de la mine dans la région éloignée de Kimberley de l’État et est arrivé à une installation de stockage dans la banlieue de Perth le 16 janvier.

Les équipes de recherche se déplacent vers le nord et le sud le long de la Great Northern Highway de l’État ainsi que d’autres sections du trajet du train routier avec un équipement spécialisé de détection des rayonnements. Le département des pompiers et des services d’urgence a déclaré lundi qu’il faudrait cinq jours pour couvrir l’itinéraire du train routier. Il a indiqué mardi que plus de 660 km avaient été fouillés jusqu’à présent.

La recherche implique au moins cinq autres agences gouvernementales, dont le ministère de la Défense, la police, l’Organisation australienne de technologie nucléaire et scientifique et l’Agence australienne de radioprotection et de sûreté nucléaire.