Comment une boîte à lunch mortelle aux champignons s’est emparée du monde – des demi-tours d’Erin Patterson à la mystérieuse maladie antérieure de son ex-mari

Par un samedi après-midi tranquille en Australie, Erin Patterson a servi un déjeuner à ses anciens beaux-parents.

Mais en quelques jours, le bœuf Wellington de la mère est devenu célèbre dans le monde entier, trois de ses quatre invités étant décédés.

Erin Patterson a préparé un déjeuner familial qui a fait trois morts et un dans un état critique Crédit : News.com.au.

Heather Wilkinson est décédée après le déjeuner tandis que son mari Ian se battait pour sa vie. Crédit : Neuf

Gail Patterson, l’ancienne belle-mère d’Erin, est décédée après avoir mangé le repas chez Erin Crédit : Neuf

Le mari de Gail, Don Patterson, est également décédé Crédit : Neuf

Les médecins ont déclaré que leurs symptômes étaient compatibles avec une intoxication par des champignons mortels, qui poussent à l’état sauvage dans la région.

Cela a conduit à des spéculations frénétiques selon lesquelles Erin aurait délibérément tenté de les tuer en masquant les champignons toxiques avec de délicieux ingrédients.

La mère de deux enfants, cependant, a toujours clamé son innocence alors qu’elle et la police sont aux prises avec les théories qui étouffent Internet.

Une série de rebondissements ont frappé des milliers de personnes dans le monde, car on ne sait toujours pas s’il s’agissait d’un meurtre calculé ou d’une erreur innocente.

Erin, 48 ans, aurait organisé le rassemblement meurtrier le 29 juillet dans le but de tenter de reconquérir son ex-mari, Simon Patterson.

Elle a invité ses anciens beaux-parents Gail et Don Patterson, ainsi que la sœur de Gail, Heather Wilkinson, et son mari Ian, chez elle à Leongatha pour manger un morceau.

Erin a servi un bœuf Wellington, mais peu de temps après, ses invités sont tombés gravement malades.

Gail et Don, tous deux âgés de 70 ans, et Heather, 66 ans, sont décédés plus tard, tandis qu’Ian s’est battu pour sa vie.

La police a ouvert une enquête sur ces morts mystérieuses et Erin a immédiatement nié tout acte répréhensible.

Mais elle a admis avoir menti aux flics plus de deux semaines après l’incident.

Les policiers ont immédiatement saisi un déshydrateur alimentaire dans une décharge, qui aurait été utilisé pour préparer les champignons, après la mort du trio.

Erin a déclaré à la police qu’elle avait jeté son déshydrateur alimentaire dans une décharge locale « il y a longtemps » – mais a ensuite fait marche arrière et a dit à la police que c’était le sien.

La mère a dit qu’elle avait paniqué et qu’elle avait jeté le déshydrateur.

Des questions ont également été soulevées quant à la raison pour laquelle Erin n’est pas tombée malade elle-même, même si elle prétend avoir mangé la même nourriture.

Les détectives des homicides ont fait d’Erin une personne d’intérêt car elle préparait le repas et ne présentait aucun symptôme d’empoisonnement.

Mais dans une déclaration à la police quinze jours plus tard, Erin a affirmé qu’elle s’était sentie mal et avait été transportée à l’hôpital.

Les rapports étaient également contradictoires quant à savoir si les enfants d’Erin étaient présents au déjeuner.

Au départ, on disait que son fils et sa fille étaient là, mais elle a affirmé plus tard qu’elle était allée au cinéma avant le début de la réunion.

Leur père, l’ex-Simon d’Erin, était quant à lui censé rejoindre son ex-épouse et ses parents pour un déjeuner dans leur ancienne maison familiale.

Mais des amis ont déclaré que le père s’était retiré de la réunion à la dernière minute pour des raisons inconnues.

TORSIONS DE CHAMPIGNONS

Encore plus bizarrement, Simon a déclaré qu’il avait failli mourir d’une mystérieuse maladie d’estomac l’année dernière.

Un ami a affirmé qu’il « soupçonnait » qu’Erin avait tenté de l’empoisonner avec une « toxine ingérée ».

L’ami de la famille a déclaré au Herald Sun : « Simon soupçonnait qu’il avait été empoisonné par Erin.

« Il y avait des moments où il se sentait… un peu mal et cela coïncidait souvent avec le temps qu’il passait avec elle. »

Simon a confirmé qu’il était tombé malade en mai 2022 et a déclaré qu’il s’était effondré à la maison et avait été placé dans un coma provoqué.

Les champignons utilisés par Erin pour préparer le plat ont également fait l’objet d’un examen minutieux.

Elle a d’abord dit aux flics qu’elle avait récupéré les champignons dans un magasin local de la région de Leongatha.

Mais son voisin a insisté sur le fait que les habitants ne cueillaient pas de champignons sauvages parce qu’ils « connaissaient le danger ».

Erin a cependant affirmé plus tard qu’elle avait acheté les champignons dans deux magasins différents.

Elle a déclaré avoir acheté des champignons de Paris dans une grande chaîne de supermarchés près de chez elle et des champignons séchés dans une épicerie asiatique de Mount Waverley des mois auparavant.

Mais malgré ses affirmations selon lesquelles elle avait acheté le champignon dans des magasins de l’État, le ministère de la Santé de Victoria n’avait reçu aucune alerte sanitaire concernant la vente de champignons.

Les magasins asiatiques et les producteurs de champignons de la région n’ont également eu aucun problème à leur signaler et aucun de leurs produits à base de champignons n’a été rappelé.

Un commerçant dit avoir trouvé un « mur de la mort » dans l’ancienne maison d’Erin Patterson Crédit : news.com.au

Il contient des images de pierres tombales indiquant « RIP » Crédit : news.com.au

Simon, l’ex-mari d’Erin, était censé aller au déjeuner – mais s’est retiré à la dernière minute

Autre rebondissement, un ambulancier a alerté les enquêteurs après une dernière conversation avec l’une des victimes.

Ils ont entendu l’un des derniers mots de l’invité et ont ressenti le besoin de transmettre ce qui avait été dit à la police, selon une source proche.

Alors que les détectives amateurs du monde entier tentaient de percer le mystère, Erin et sa vie privée ont été passées au microscope.

Un commerçant s’est présenté et a révélé qu’il avait trouvé ce qui était décrit comme un « mur de la mort » dans son ancienne maison.

Des marqueurs rouges et bleus ont été utilisés pour gribouiller des dessins et des messages étranges sur le mur – avec une note effrayante indiquant : « Vous ne le faites pas ». [have] longtemps à vivre ».

Entre-temps, d’anciens amis affirmaient qu’Erin était obsédée par les vrais romans policiers et qu’elle était « très intelligente ».

Elle a également déclaré à ses amis en ligne qu’elle « en voulait » à son mari d’être paresseux dans les tâches ménagères, rapporte Sky News Australia.

On ne sait pas qui a mis fin à leur relation ni pourquoi.

Des amis ont déclaré qu’Erin avait organisé le déjeuner dans le but de reconquérir son ex.

Mais après le déjeuner mortel, Erin a affirmé que c’était elle qui lui avait donné la botte.

Elle a déclaré: « J’étais proche des parents de Simon depuis longtemps. Notre relation s’est poursuivie de manière assez amicale après que j’ai mis fin à la relation avec leur fils Simon.

« Notre relation a été affectée dans une certaine mesure par le fait de les voir moins après la rupture de mon mariage avec Simon, mais je n’ai jamais ressenti différemment envers ses parents. »

Aucune accusation n’a été déposée contre Erin, mais l’enquête se poursuit.

Leurs symptômes étaient compatibles avec une intoxication par les champignons de la calotte mortelle. Crédit : Neuf