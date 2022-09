Comment une autre hausse des taux d’intérêt pourrait affecter votre prêt hypothécaire

Une autre hausse des taux d’intérêt de la Banque du Canada signifie que certains Canadiens pourraient dépenser beaucoup plus pour leurs factures hypothécaires mensuelles.

“L’impact le plus immédiat sera pour les titulaires de prêts hypothécaires à taux variable”, a déclaré James Laird, co-PDG de Ratehub.ca et président du prêteur hypothécaire CanWise, à CTVNews.ca par téléphone mardi.

“Il est presque certain que lorsque la Banque du Canada fera cette annonce, les différents prêteurs hypothécaires du pays – banques, coopératives de crédit, sociétés de fiducie – modifieront tous leur taux préférentiel du même montant.”

Les analystes prédisent largement que les taux d’intérêt seront relevés mercredi de trois quarts de point de pourcentage à 3,25 %. Visant à lutter contre l’inflation, l’augmentation fait suite à une hausse complète d’un point de pourcentage en juillet, qui était la plus forte augmentation de taux unique au Canada depuis août 1998. La Banque du Canada a commencé à relever les taux d’intérêt en mars, après qu’ils soient tombés à 0,25 % pendant la crise de la COVID-19. -19 pandémie.

Pour ceux qui ont des prêts hypothécaires à taux variable, un taux d’intérêt de 3,25 % pourrait signifier dépenser des milliers de dollars de plus par année.

Selon le calculateur hypothécaire en ligne de Ratehub.ca, si vous achetiez une maison de 630 000 $ avec une mise de fonds de 10 % et un taux variable de 3,5 % sur cinq ans, payable sur 25 ans, votre facture hypothécaire mensuelle augmenterait de 236 $ par mois, de 2 919 $ à 3 155 $, ce qui signifie que vous dépenseriez 2 832 $ de plus par année en versements hypothécaires.

Si la Banque du Canada décidait de n’augmenter les taux d’intérêt que d’un demi-point de pourcentage à 3 %, le même propriétaire paierait encore 156 $ de plus par mois, ou 1 872 $ de plus par année. Le prix moyen des maisons au Canada en juillet 2022 était de 629 971 $, selon l’Association canadienne de l’immeuble. Évidemment, ceux qui ont des maisons plus chères devraient s’attendre à payer beaucoup plus.

“Par la taille de votre hypothèque, plus vous allez le ressentir”, a déclaré Laird.

Ceux qui ont une marge de crédit sur valeur domiciliaire seront également touchés, note Laird, et une hausse des taux d’intérêt rendra également plus difficile la réussite d’un «test de résistance» et l’admissibilité à un prêt hypothécaire.

Les prêts hypothécaires à taux variable ont des taux d’intérêt qui fluctuent au fil du temps, comparativement aux prêts hypothécaires à taux fixe où le taux d’intérêt est bloqué dès le début.

“Historiquement parlant, c’est généralement la solution la moins chère”, a déclaré Laird à propos des hypothèques à taux variable.

Que cela continue d’être le cas dépend de la durée pendant laquelle l’inflation affecte les Canadiens.

“Si l’inflation persiste, la Banque du Canada devra continuer à augmenter les taux, et dans ce scénario, le taux fixe sera probablement le meilleur choix”, a expliqué Laird.

À l’inverse, si l’inflation est maîtrisée, les Canadiens peuvent s’attendre à une baisse des taux d’intérêt.

“Et plus loin, si vous pensez qu’une récession pourrait arriver en 2024, alors le taux variable va surperformer car lorsque l’économie ralentit, la banque baisse en fait le taux d’intérêt”, a déclaré Laird. “Ainsi, une inflation élevée équivaut à des taux élevés, et une économie en ralentissement équivaut à des taux plus bas.”



Avec des fichiers de la Prés canadienne