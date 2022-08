Comment une autoroute des baleines à bosse offre des avertissements sur le changement climatique | Actualité Climatique

Pendant l’hiver, la côte est de l’Australie devient une autoroute migratoire pour les baleines à bosse, un soi-disant “corridor bleu”.

Entre 30 000 et 40 000 baleines font le voyage annuel de l’Antarctique au sommet de l’Australie.

Un aller-retour de 3 700 milles où ils socialisent et se reproduisent dans des eaux plus chaudes.

D’à peine quelques centaines de baleines à bosse de l’est de l’Australie dans les années 1960, la population est désormais florissante.

C’est un rétablissement extraordinaire pour une espèce presque anéantie par la chasse commerciale à la baleine. Il a été interdit en Australie dans les années 1970.

Le Dr Wally Franklin et sa défunte épouse, le Dr Trish Franklin, ont consacré leur vie à l’étude des baleines à bosse à Hervey Bay dans le Queensland, en fondant une organisation de recherche à but non lucratif appelée The Oceania Project.

“Ce fut une expérience remarquable de voir les baleines à bosse de l’est de l’Australie se rétablir et commencer à utiliser Hervey Bay”, a-t-il déclaré.

Sky News a rejoint le Dr Franklin sur un bateau touristique partant de la baie.

“Il n’y a aucun autre endroit au monde où des femelles matures utilisent la baie pour s’occuper des jeunes comme cela se passe ici à Hervey Bay”, a-t-il déclaré.

C’est un endroit unique où les baleines sont protégées par la plus grande île de sable au monde – K’gari (anciennement appelée Fraser Island).

Les scientifiques estiment que depuis la fin de la chasse commerciale à la baleine, cette population de baleines à bosse a augmenté jusqu’à 11 % chaque année.

Cependant, ils ne savent pas si les chiffres resteront stables ou commenceront à baisser à mesure que l’impact du changement climatique et du réchauffement climatique se fera sentir.

L’approvisionnement alimentaire est l’une des principales préoccupations. Les baleines se nourrissent de krill de l’océan Austral, de petites crevettes comme les crustacés. À mesure que la température des océans augmente, la disponibilité du krill change. Sans elle, ces mammifères géants ne peuvent pas obtenir suffisamment de nourriture et d’énergie pour leur longue migration vers le nord.

Le scientifique marin de l’Université Griffith, le Dr Olaf Meynecke, a déclaré: “Nous craignons que les animaux ne commencent à mourir de faim. Mais nous ne le savons pas encore.”

Le Dr Meynecke s’attend à des changements “dramatiques” de l’environnement océanique au cours de la prochaine décennie et affirme que les baleines sont un avertissement précoce de ce qui va arriver.

“Ce sont nos espèces sentinelles, grâce à elles, nous pouvons découvrir ce qui se passe en Antarctique et ce qui arrivera aux autres espèces qui dépendent de cette région.”

Les baleines s’adaptent déjà en ayant leurs baleineaux plus au sud. Les scientifiques soupçonnent qu’ils n’ont pas assez d’énergie pour atteindre leurs anciennes aires de reproduction.

La migration de masse atteint également l’Australie environ deux semaines plus tôt que d’habitude. S’il n’y a pas assez de krill en Antarctique, il est possible que les baleines se dirigent vers le nord plus tôt pour se nourrir d’autres poissons alors qu’elles se dirigent vers l’Australie.

Image:

Le Dr Wally Franklin a consacré sa vie à l’étude des baleines à bosse



Au large de la Gold Coast, le Dr Meynecke et Sarah McCulloch, étudiante au doctorat à l’Université Griffith, collectent des échantillons de peau de baleine et les récupèrent de la mer après la rupture des baleines.

Ils l’analysent en laboratoire à la recherche de virus et de bactéries.

Des drones sont également utilisés pour surveiller les baleines et suivre leur état.

Avec une nouvelle génération de scientifiques travaillant sur les baleines à bosse, le Dr Wally Franklin peut prendre la vie un peu plus facilement ces jours-ci.

Le Dr Franklin et sa défunte épouse ont passé la moitié de leurs 60 ans ensemble à étudier les baleines.

Trish était le scientifique principal et a photographié plus de 3500 baleines, les identifiant individuellement par leurs marques.

Certaines baleines visitent la baie d’Hervey chaque année depuis plus de 20 ans. Pour le Dr Franklin, ce sont de vieux amis.

Alors que le vent de fin d’après-midi se lève dans la baie et que les touristes se promènent le long de la jetée, le Dr Franklin se remémore les jours grisants des recherches pionnières du couple.

“Chaque instant que je passe avec les baleines à Hervey Bay est du temps que je passe avec Trish et que je me souviens de ces incroyables moments magiques que nous avons passés ensemble pendant plus de 30 ans, juste pour avoir un aperçu du monde incroyable de ces baleines.”

L’émission étudie comment le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en évidence des solutions à la crise.