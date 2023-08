Comment une application de clavier omniprésente met des centaines de millions d’utilisateurs chinois en danger

À partir de l’ère du PC, les développeurs de logiciels chinois ont proposé toutes sortes de produits IME pour accélérer la saisie, certains abandonnant même l’orthographe phonétique et permettant aux utilisateurs de dessiner ou de choisir les composants d’un caractère chinois. En conséquence, le téléchargement d’un logiciel de clavier tiers est devenu une pratique courante pour tout le monde en Chine.

Sorti en 2006, Sogou Input Method est rapidement devenu l’application de clavier la plus populaire du pays. Il était plus capable que n’importe quel concurrent de prédire quel caractère ou quel mot l’utilisateur voulait réellement taper, et il l’a fait en récupérant du texte sur Internet et en maintenant une vaste bibliothèque de mots chinois. La bibliothèque basée sur le cloud a été fréquemment mise à jour pour inclure des mots nouvellement inventés, des expressions à la mode ou des noms de personnes dans l’actualité. En 2007, lorsque Google a lancé son clavier chinois, il a même copié la bibliothèque de mots de Sogou (et a ensuite dû s’excuser).

En 2014, lorsque l’iPhone a finalement activé les IME tiers pour la première fois, les utilisateurs chinois se sont précipités pour télécharger l’application clavier de Sogou, laissant 3 000 avis en une seule journée. À un moment donné, plus de 90 % des utilisateurs de PC chinois utilisaient Sogou.

Au fil des ans, sa domination du marché s’est estompée ; Depuis l’année dernière, Baidu Input Method était la première application de clavier en Chine, avec 607 millions d’utilisateurs et 46,4 % de part de marché. Mais Sogou comptait toujours 561 millions d’utilisateurs, selon iiMedia, une société d’analyse.

Exposer l’échappatoire

Une application de clavier peut accéder à une grande variété d’informations utilisateur. Par exemple, une fois Sogou téléchargé et ajouté aux options du clavier de l’iPhone, l’application demandera un « accès complet ». S’il est accordé, tout ce que l’utilisateur tape peut être envoyé au serveur basé sur le cloud de Sogou.

La connexion au cloud est ce qui fait le succès de la plupart des IME, leur permettant d’améliorer la prédiction de texte et d’activer d’autres fonctionnalités diverses, comme la possibilité de rechercher des GIF et des mèmes. Mais cela ajoute également un risque puisque le contenu peut, du moins en théorie, être intercepté pendant la transmission.

Il incombe aux applications de crypter correctement les données et d’empêcher que cela ne se produise. La politique de confidentialité de Sogou indique qu’elle a « adopté des mesures technologiques de sécurité conformes aux normes de l’industrie… pour maximiser la prévention des fuites, destructions, utilisations abusives, accès non autorisés, divulgations non autorisées ou altérations » des informations personnelles des utilisateurs.