Comment une Apple Watch a sauvé un enfant du Maharashtra qui est tombé dans une vallée forestière de 150 pieds de profondeur

Apple Watch a encore une fois sauvé une vie, cette fois de Smit Metha, 17 ans, originaire de Raigad du Maharashtra et étudiant à Pune. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a partagé ses meilleurs vœux pour le prompt rétablissement de Metha. En juillet de cette année, Metha, qui est un aspirant NEET, a fait une randonnée avec trois amis jusqu’au fort de Visapur dans le Maharashtra.

« Il pleuvait abondamment. Le premier tour de randonnée s’est bien passé mais sur le chemin du retour, j’ai glissé et je suis tombé dans une vallée profonde à cause d’une piste boueuse. Je suis tombé de près de 130 à 150 pieds dans la vallée. Au fond de la forêt, mes deux chevilles étaient disloquées. Je n’avais pas mon téléphone sur moi mais je portais une Apple Watch avec une fonctionnalité cellulaire”, a déclaré Metha à IANS.

En raison de la végétation épaisse sur le flanc de la colline, ses amis n’ont pas pu le repérer.

Heureusement, il portait une Apple Watch Series 7 et a pu appeler ses parents, les informant de l’accident et de son emplacement exact, puis appeler ses amis pour leur indiquer également son emplacement afin qu’ils puissent appeler à l’aide et apporter paramédicaux.

Racontant l’incident malheureux, il a déclaré qu’il avait appelé ses parents via Apple Watch et leur avait demandé de l’aide, et avait également appelé des amis et les avait dirigés vers son emplacement.

« Je hurlais de douleur. Deux randonneurs m’ont aidé en coupant les plantes voisines et ont également appelé les services de secours. J’ai été transféré dans un hôpital orthopédique à Pune”, a déclaré Metha.

Il a été libéré le 7 août et a ensuite suivi un autre traitement auprès d’un autre médecin de Malad.

« J’étais alitée jusqu’au 13 octobre. Maintenant, je peux marcher avec l’aide d’un déambulateur et d’un bâton. L’Apple Watch m’a sauvé la vie”, a déclaré Metha à l’IANS.

Cook lui a écrit un e-mail, disant qu’il était si heureux que Metha soit sur la voie de la guérison.

« Cela ressemble à un terrible accident. Merci beaucoup d’avoir partagé votre histoire avec nous. Je vous souhaite un rétablissement complet et rapide”, a écrit Cook.

En mars de cette année, Apple Watch a sauvé un dentiste de Yamunanagar dans l’Haryana qui avait acheté l’appareil portable comme cadeau d’anniversaire pour sa femme.

Le Dr Nitesh Chopra, 33 ans, a acheté l’Apple Watch Series 6 le jour de l’anniversaire de sa femme. Lorsqu’il a vérifié son électrocardiogramme (ECG) sur la montre, il a montré deux fois des signaux d’arythmie ou des battements cardiaques irréguliers.

Se sentant mal à l’aise, il s’est fait examiner dans un hôpital voisin. Un rapport d’angiographie a montré plus tard un blocage massif à la suite duquel les médecins ont recommandé l’implantation d’un stent.

En 2019, la fonction ECG d’Apple Watch a sauvé la vie d’un homme de 61 ans d’Indore.

R. Rajhans, un professionnel pharmaceutique à la retraite qui utilise une Apple Watch Series 5, a vérifié son ECG sur la montre après s’être senti mal en mars.

Lorsque les signaux de rythme cardiaque irréguliers ont persisté, Rajhans a décidé de consulter un médecin. Rajhans a reçu un diagnostic de faible fraction d’éjection et a dû subir une intervention chirurgicale cardiaque immédiate.

Il a subi une opération de remplacement de la valve mitrale et c’est son Apple Watch qui a permis de détecter le rythme cardiaque irrégulier avant l’écho-cardiographe de défaillance de la valve.

En 2018, l’avocate Arati Jooglekar, basée à Pune, a remercié Cook pour un moment “qui a changé sa vie” lorsque son Apple Watch n’arrêtait pas de la faire vibrer pour qu’elle respire profondément et soulage le stress alors que sa fréquence cardiaque avait atteint 136 battements par minute.

