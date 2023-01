Comment une Apple Watch a sauvé la vie d’une femme enceinte aux États-Unis

Une femme enceinte basée aux États-Unis a crédité Apple Watch pour lui avoir sauvé la vie et celle de son bébé à naître suite à un avertissement de fréquence cardiaque anormalement élevée.

À quelques semaines de la date d’accouchement, Jesse Kelly ne faisait rien qui puisse augmenter sa fréquence cardiaque à plus de 120 battements par minute, mais son Apple Watch ne cessait de l’avertir que sa fréquence cardiaque était élevée, rapporte CBS News.

“Ça a explosé la première fois et j’ai pensé que c’était étrange. Puis la deuxième fois peut-être 10 minutes plus tard environ, puis la troisième fois peut-être une demi-heure plus tard. Quand ça a explosé la troisième fois, j’ai pensé ‘OK, il se passe quelque chose'”, a déclaré Kelly.

Elle s’est alors immédiatement rendue à l’hôpital.

Lorsque Kelly est arrivée à l’hôpital, elle a découvert qu’elle était en plein travail, que sa tension artérielle baissait et qu’elle perdait du sang en raison d’une complication de la grossesse connue sous le nom de décollement du placenta, selon le rapport.

Trois heures plus tard, elle a reçu une petite fille en bonne santé nommée Shelby Marie.

De plus, parlant d’expérience, Kelly a conseillé à chacun de faire attention à ses alertes.

« Ce n’est pas qu’un SMS. Faites-y attention et écoutez votre corps”, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, une montre Apple a également aidé à détecter un blocage cardiaque non diagnostiqué chez une femme.

Une femme nommée Elain Thompson a subi des crises en 2018, et dans le cadre de son traitement post-diagnostic, sa fille lui a suggéré de porter une Apple Watch pour surveiller sa santé.

Thompson a récemment reçu une alerte de son Apple Watch indiquant que son rythme cardiaque était inhabituel.

