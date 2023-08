Comment une affaire au Texas expose de vagues lois sur l’avortement

Vendredi, un tribunal de l’État du Texas s’est rangé du côté d’un groupe de femmes et de médecins poursuivant l’État, affirmant que les exceptions aux restrictions strictes en matière d’avortement au Texas étaient trop vagues et empêchaient ou retardaient les personnes d’obtenir des soins d’avortement lorsque leur vie ou leur santé étaient en danger.

Texas’ SB 8, qui est passé avant Roe contre Wade a été annulée l’année dernière, interdit les avortements au cours des six dernières semaines à quelques exceptions près et charge les citoyens d’appliquer la loi en poursuivant les personnes qui aident ou encouragent l’avortement, mettant les prestataires de soins de santé en danger juridique. En vertu de la loi, les médecins peuvent fournir des soins d’avortement si la santé ou la vie de la personne enceinte est en danger ; mais le manque de clarté sur la signification de ces conditions a eu un effet dissuasif sur les médecins de l’État – et a eu de graves effets sur la santé des patients

La juge Jessica Mangrum du tribunal de district du comté de Travis a statué vendredi en Zurawski c. État du Texas que les médecins pourraient utiliser leur « jugement de bonne foi » pour pratiquer un avortement pour une patiente qui a, « une condition médicale physique ou une complication de la grossesse qui présente un risque d’infection, ou rend la poursuite d’une grossesse dangereuse pour la personne enceinte ; une condition médicale physique qui est exacerbée par la grossesse, ne peut pas être traitée efficacement pendant la grossesse ou nécessite une intervention invasive récurrente ; et/ou une condition fœtale où le fœtus a peu de chances de survivre à la grossesse et de vivre après la naissance », selon la décision.

Le bureau du procureur général du Texas a interjeté appel dans l’affaire vendredi soir, suspendant l’injonction pendant que l’affaire est en appel, selon le New York Times, et accusant Mangrum d’avoir tenté « d’outrepasser les lois sur l’avortement du Texas ».

L’injonction de Mangrum empêcherait le mécanisme d’application de la loi de vigilance de SB 8 d’être promulgué contre tout patient demandant un avortement pour des raisons médicales ou contre les médecins qui effectuent ces procédures – et déclare en outre que cela violerait les droits des femmes enceintes en vertu de la constitution du Texas.

Bien que l’injonction de Mangrum soit actuellement suspendue, elle est importante pour deux raisons principales qui ne sont pas exclusives au Texas : elle force la clarté autour des exceptions à l’avortement et protège les médecins et les patients ; et il établit que punir les personnes qui sollicitent ou pratiquent un avortement dans ces circonstances est inconstitutionnel.

Bien que la décision finale éventuelle ne s’applique qu’au Texas, ce n’est pas le seul État où une législation peu claire limite l’accès à l’avortement médicalement nécessaire. Et ce n’est pas le seul État où les défenseurs de la santé reproductive sont aux prises avec le droit à l’avortement en vertu de la constitution de l’État.

Le flou et l’effet paralysant sont le point

Alors que les législateurs anti-avortement des États ont promulgué des interdictions dans tout le pays, ils ont dû faire face aux complexités des soins d’avortement et de la santé reproductive. La plupart les grossesses sont sûres et saines, mais certaines entraînent de graves complications ou ne sont pas viables. Renversement Roe contre Wade n’a pas changé ces conditions ou fourni de meilleurs soins de santé prénatals, cela a juste rendu la grossesse plus dangereuse dans de nombreux États.

« [Anti-choice legislators] pouvaient faire valoir tous les points politiques qu’ils voulaient parce qu’ils avaient un filet de sécurité », avec Roe contre Wade en place, a déclaré le chef de la minorité au Sénat de Caroline du Sud, Brad Hutto, à Vox en septembre. «Ils savaient que rien de ce qu’ils avaient adopté n’entrerait en vigueur. Ils pouvaient passer tout ce qu’ils voulaient, et cela n’avait pas d’importance – et cela leur permettait de laisser leur rhétorique s’envoler vers la viande rouge de leur fête parce qu’ils pouvaient lancer la fête en sachant que rien de ce qu’ils disaient n’allait jamais être promulguée dans la loi. Puis, tout d’un coup […] c’est comme le chien qui a attrapé le bus.

Avec le SB 8, les législateurs du Texas ont non seulement adopté une interdiction restrictive de l’avortement, mais ils ont donné aux Texans ordinaires le pouvoir d’interpréter et de poursuivre l’interdiction. Cela aggrave le risque pour les médecins qui fournissent des soins d’avortement, dans un certain sens, car ils ne connaissent pas les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire – ou qui pourraient intenter une poursuite de 10 000 $ contre eux pour avoir fait leur travail.

Pendant ce temps, l’État a fait valoir devant le tribunal que la loi était suffisamment claire – et si quelqu’un qui aurait dû se faire avorter s’en était vu refuser un, c’était la faute du médecin, pas celle de la loi ou de l’État.

« Les médecins demandent conseil […] depuis l’entrée en vigueur du SB 8 », a déclaré Molly Duane, avocate principale du Center for Reproductive Rights, à Vox dans une interview. «Personne de l’État n’a fourni de conseils, et en fait, la seule chose que le bureau du procureur général a faite est de déposer sa propre plainte pour contester certaines directives de la santé et des services sociaux – le département fédéral qui supervise la pratique de la médecine – disant qu’un loi fédérale appelée EMTALA qui autorise les soins d’avortement et tout autre soin en cas d’urgence, cela ne devrait pas s’appliquer au Texas.

Comme au Texas, la législature de l’Indiana a adopté une interdiction quasi totale de l’avortement qui est entrée en vigueur le 1er août. C’est un État hostile pour les personnes qui ont besoin d’avortements ; l’avortement médicamenteux est illégal, et le procureur général Todd Rokita a signé en juin une lettre s’opposant à un amendement à la HIPAA, la loi fédérale sur la confidentialité médicale, qui empêcherait les responsables de l’État d’accéder aux informations sur les patients qui ont voyagé hors de l’État pour se faire avorter.

Rebecca Gibron, PDG de Planned Parenthood Great Northwest, Hawaii, Alaska, Indiana et Kentucky, a déclaré à Vox dans une interview que le manque de clarté de ces lois est le problème. « Ces lois, et cette nouvelle loi, sont incroyablement déroutantes », a-t-elle déclaré. « Des législateurs extrêmes rédigent ces lois intentionnellement pour causer du tort, pour créer le chaos et la confusion tant pour les prestataires que pour les patients. »

L’organisation de Gibron a déposé une plainte devant la Cour suprême de l’État pour empêcher l’entrée en vigueur de la loi en attendant une affaire devant le tribunal de première instance qui clarifierait spécifiquement les exceptions sanitaires à l’interdiction de l’avortement de l’Indiana. « Cela n’empêche pas l’interdiction d’entrer en vigueur, cela demande simplement au tribunal de clarifier l’exception sanitaire et de bloquer la section de l’interdiction qui limite la capacité des prestataires de soins de santé à proposer des avortements dans les cas où la santé de la personne enceinte est menacée », a-t-elle déclaré.

Sans cette clarté, non seulement les patientes risquent leur vie avec une grossesse et les médecins risquent leurs pratiques, mais cela pourrait entraîner une fuite des cerveaux pour les prestataires de soins de santé génésique qui estiment qu’ils ne peuvent pas exercer en toute sécurité dans les États où ils vivent. C’est particulièrement grave dans un endroit comme l’Indiana, qui a le troisième taux de mortalité maternelle le plus élevé du pays – et il a augmenté de 58 % au cours des trois dernières années.

Comment les femmes enceintes peuvent être protégées en vertu des constitutions des États

Zurawski c. État du Texas reposait sur le témoignage de 13 femmes et de deux médecins, qui ont raconté au tribunal leurs grossesses mettant leur vie ou leur santé en danger, et combien il était difficile d’obtenir des soins d’avortement quand ils en avaient besoin.

Leur argument était que bien que le Texas n’ait pas inscrit dans la constitution un droit à l’avortement, les plaignants et les gens comme eux – ceux qui ont besoin d’un avortement pour des raisons médicales – sont protégés par la constitution de l’État.

« La constitution du Texas a un droit à la vie et à la liberté, en plus ils ont un amendement sur l’égalité des droits – donc, cela garantit un traitement égal aux femmes et aux hommes, quelque chose qui n’existe pas dans la Constitution fédérale », a déclaré Duane. « Nous avons porté ces revendications de vie, de liberté et d’égalité devant le tribunal de l’État du Texas parce que c’est la source des droits, c’est la loi du Texas et la constitution du Texas. »

Duane et son équipe ont plaidé pour une clarification de la loi, mais ils ont également fait valoir, a-t-elle déclaré à Vox, que «le strict minimum auquel nous pensons que les femmes enceintes au Texas ont droit est la protection de leur vie et de leur santé, même pendant qu’elles sont enceinte. »

L’affaire va maintenant être portée devant la cour d’appel du Texas, puis devant la Cour suprême de l’État – qui, a noté Duane, n’est pas connue pour sa position progressiste sur l’avortement.

D’autres États ont utilisé la constitution plus ouvertement pour protéger le droit à l’avortement ; L’Ohio organisera une élection mardi pour décider de la question d’État 1, ce qui pourrait limiter la capacité d’amender la constitution de l’État par de nouvelles mesures de vote – dont une qui consacrerait le droit à l’avortement dans la constitution de l’Ohio. Cette mesure sera votée le 7 novembre et codifierait le droit des habitants de l’Ohio à « faire et exécuter [their] propres décisions en matière de reproduction.

L’avortement est actuellement légal dans l’Ohio jusqu’à sa viabilité malgré une loi de 2019 interdisant la procédure après environ six semaines de grossesse. Un juge du tribunal de comté a suspendu cette loi l’année dernière après Roe contre Wade a été annulée, jugeant que la constitution de l’État de l’Ohio accorde le droit à l’avortement parce qu’elle accorde aux femmes une protection et des avantages égaux en vertu de la loi.