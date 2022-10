Comment une action policière en Indonésie a conduit à une bousculade dans le stade de football

Plus de 100 personnes ont été tuées après des affrontements entre des agents de sécurité et des supporters dans un stade de football en Indonésie le 1er octobre. (Vidéo : Ahmad Hendra/RCBFM radio, Twitter, Youtube)

Un barrage massif de munitions lacrymogènes tirées par la police indonésienne sur des fans de football a provoqué l’écrasement mortel à Malang le week-end dernier qui a fait au moins 130 morts, selon une enquête du Washington Post. Le tir d’au moins 40 munitions sur la foule en l’espace de 10 minutes, en violation des protocoles nationaux et des directives internationales de sécurité pour les matchs de football, a envoyé les fans en streaming vers les sorties. Les munitions comprenaient des gaz lacrymogènes, des flash bangs et des fusées éclairantes.

De nombreux fans ont été soit piétinés à mort, soit mortellement écrasés contre des murs et des portes métalliques parce que certaines des sorties étaient fermées, a révélé l’enquête. La police nationale indonésienne n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

L’examen – basé sur l’examen de plus de 100 vidéos et photographies, des entretiens avec 11 témoins et des analyses d’experts en contrôle des foules et de défenseurs des droits civiques – révèle comment l’utilisation par la police de gaz lacrymogène en réponse à plusieurs centaines de fans entrant sur le terrain a provoqué un énorme surtension à l’extrémité sud du stade de Kanjuruhan, où les survivants disent que la majeure partie des décès s’est produite. Plusieurs portes étaient verrouillées, ont déclaré des témoins, alimentant davantage la panique. Cela a été confirmé par le président du pays, qui a ordonné un examen de la sécurité des stades du pays.

Jeudi, des responsables ont déclaré que 131 personnes étaient mortes, dont 40 enfants. Des groupes de défense des droits humains, dont Amnesty International Indonésie, affirment que le bilan dans la régence indonésienne de Malang pourrait atteindre 200 personnes.

Le gouvernement indonésien a demandé une enquête sur l’incident, qui figure parmi les catastrophes de foule les plus meurtrières jamais enregistrées. Les responsables de la police provinciale ont déclaré que leur utilisation de gaz lacrymogène était justifiée car «il y avait de l’anarchie», mais les experts en contrôle des foules qui ont examiné une reconstruction vidéo fournie par The Post n’étaient pas d’accord.

Le chef du département de police de Malang et neuf autres officiers ont été licenciés mercredi pour leur rôle dans la catastrophe. 18 autres agents font également l’objet d’une enquête.

La réponse de la police a violé les protocoles de la Football Association of Indonesia, qui stipulent que tous les matches doivent respecter dispositions de sécurité prévues par la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football. La FIFA interdit l’utilisation de «gaz de contrôle des foules» à l’intérieur des stades et exige que les portes de sortie et les issues de secours restent dégagées à tout moment.

Des vidéos fournies exclusivement à The Post montrent que la police, peu de temps après la fin du match, a tiré au moins 40 munitions non létales sur des supporters sur le terrain ou dans les tribunes. Une grande partie du gaz a dérivé vers les sections de sièges, ou “tribunes”, 11, 12 et 13.

La police se tenant devant la section 13 a tiré des gaz lacrymogènes sur le terrain et vers le haut dans les gradins, incitant des milliers de spectateurs à évacuer leurs sièges, montrent des vidéos. Des goulots d’étranglement se sont formés aux sorties, qui n’étaient suffisamment larges que pour qu’une ou deux personnes puissent passer à la fois, ont déclaré des témoins oculaires.

Clifford Stott, professeur à l’Université Keele en Grande-Bretagne qui étudie la police des fans de sport, a examiné des vidéos fournies par The Post et a déclaré que ce qui s’était passé à Kanjuruhan était le résultat direct d’une action policière combinée à une mauvaise gestion du stade. Avec un autre expert en contrôle des foules et quatre défenseurs des droits civiques, il a déclaré que l’utilisation de gaz lacrymogène par la police était disproportionnée.

“Lancer des gaz lacrymogènes dans les gradins lorsque les portes sont verrouillées n’entraînera probablement rien d’autre que des quantités massives de morts”, a-t-il déclaré. “Et c’est exactement ce qui s’est passé.”

A 21h39 samedi, l’arbitre a donné le coup de sifflet final dans le match entre Arema FC et Persebaya Surabaya, équipes rivales dans la province de Java Est. La grande majorité des spectateurs étaient des fans de l’Arema FC, l’équipe locale, qui avait perdu contre Persebaya pour la première fois en 23 ans. Alors que les joueurs d’Arema commençaient à quitter le terrain, quelques supporters ont sauté la barrière pour s’approcher d’eux.

Les fans, certains fâchés que leur équipe ait perdu le match, ont couru sur le terrain de football et ont entouré le gardien de but après la fin du match. (Vidéo : Source : Ahmad Hendra/Radio RCBFM)

Vers 21h45, plusieurs centaines de spectateurs étaient sur le terrain.

Deux minutes après que les joueurs ont été escortés hors du terrain, le personnel de sécurité gardant la sortie a commencé à repousser la foule, dispersant les fans. Les tensions montèrent rapidement.

Des officiers lors d’un match de football en Indonésie où plus de 100 personnes sont mortes le 1er octobre ont pourchassé des foules de fans sur le terrain et les ont frappés avec des matraques. (Vidéo : Gauche : Ahmad Hendra/RCBFM radio, Droite : Twitter)

Des officiers en tenue militaire ont commencé à repousser les fans vers les sections 11, 12 et 13, leur donnant des coups de pied et les frappant avec des matraques et des boucliers anti-émeute. Certains spectateurs sont tombés alors qu’ils tentaient d’escalader des barrières métalliques et de revenir dans les gradins.

Vers 21 h 50, la police a intensifié les gaz lacrymogènes et les flash bangs. La fumée causée par les fusées éclairantes et le gaz a dérivé vers les sections de sièges sud, montrent des vidéos.

Les spectateurs des sections 9 et 10 ont déclaré au Post qu’ils avaient toussé et que leurs yeux ont commencé à se déchirer presque immédiatement. Dans les sections 12 et 13, les rangées de personnes étaient presque entièrement recouvertes de produits chimiques. Les cris de la tribune 13 ont résonné dans les gradins, ont déclaré des témoins.

“Le gaz a brûlé”, se souvient Elmiati, 33 ans. Elle était assise près de la sortie de la section 13 avec son mari et son fils de 3 ans mais a été séparée d’eux pendant le chaos. Tous deux sont décédés des suites de blessures plus tard dans la nuit.

“Ils ont continué à tirer dans les tribunes… mais les gens là-bas n’avaient aucune idée de ce qui se passait”, a déclaré Elmiati, qui, comme de nombreux Indonésiens, ne porte qu’un seul nom. “Nous n’étions pas ceux qui avaient couru sur le terrain.”

Des supporters ont désespérément tenté de sortir d’un stade de football en Indonésie où plus de 100 personnes sont mortes le 1er octobre. (Vidéo : Source : Gauche : Youtube, Milieu : Youtube, Droite : Newsflare)

Alors que le gaz et la fumée traversaient les sections 12 et 13, de nombreux spectateurs ont sauté sur le terrain pour s’en échapper, selon 10 témoins interrogés par The Post. D’autres qui ont tenté de partir ont trouvé les sorties bloquées, les incitant à sauter également sur le terrain, à la recherche d’une autre issue.

Les officiers ont ensuite tiré plus de gaz lacrymogène vers l’extrémité sud du stade, certains directement dans les gradins.

Des stands couverts de fumée du côté sud du stade de football en Indonésie où plus de 100 personnes sont mortes le 1er octobre. (Vidéo : Gauche : Obtenu par le Washington Post, Droite : Twitter)

« Tout le monde a paniqué. Les supporters ont paniqué parce qu’ils voulaient sortir, et les forces de sécurité ont paniqué aussi », a déclaré Ari Bowo Sucipto, un photographe local présent sur les lieux. “Les deux parties ont paniqué… et c’est devenu un cycle.”

Ranto Sibarani, un avocat des droits de l’homme à Medan, en Indonésie, qui a visionné des séquences vidéo, a déclaré que les autorités semblaient tirer des munitions non létales “sporadiquement” et sans stratégie claire. Il y avait des forces locales, nationales et militaires sur le terrain, et on ne savait pas qui était en charge. Le résultat a été une utilisation massive et non coordonnée de produits chimiques, a déclaré Sibarani.

Des officiers ont déployé des munitions non létales sur des supporters dans un stade de football en Indonésie, où plus de 100 personnes sont mortes le 1er octobre. (Vidéo : Ahmad Hendra/RCBFM radio)

Wirya Adiwena, directrice adjointe d’Amnesty International Indonésie, a déclaré que les actions de la police reflétaient un problème systémique dans l’application des lois indonésiennes. Un rapport d’Amnesty en 2020 a documenté 43 incidents de violence policière lors de manifestations, y compris des vidéos montrant des agents utilisant des gaz lacrymogènes dans des espaces étroits et tirant des canons à eau à bout portant.

“Ce n’est pas seulement la responsabilité des personnes qui brandissent le bâton”, a-t-il dit, “mais aussi des personnes qui ont permis qu’une procédure comme celle-ci soit mise en œuvre à maintes reprises”.

Mohammed Iqbal, un jeune de 17 ans qui était assis près d’Elmiati dans la section 13, a déclaré qu’il avait couru lorsque des gaz lacrymogènes l’ont frappé. Il s’est dirigé vers la sortie de la section 8, mais celle-ci semblait fermée. Il est retourné à la section 13, où il a glissé et est tombé dans les escaliers menant à la sortie. Recroquevillé sur le sol, il a été blessé aux bras, aux jambes et au ventre.

“J’étais prêt à mourir là-bas”, a déclaré Iqbal, un vendeur de nourriture. “Je pensais avec certitude que je ne m’en sortirais jamais.”

Dedi Prasetyo, porte-parole de la police nationale, a déclaré que la gestion des sorties relevait de la responsabilité des organisateurs du match, et non de la police.

La Fédération indonésienne de football a reconnu mardi que certaines des sorties étaient fermées lorsque la police a commencé à tirer des gaz lacrymogènes, mais elle n’a pas précisé combien. Les ouvriers du stade n’avaient pas eu le temps de rouvrir toutes les portes, a déclaré Erwin Tobing, un représentant de l’association.

Mais les experts en contrôle des foules notent qu’au moment où la police a commencé à tirer des gaz lacrymogènes, le match était terminé depuis environ 11 minutes.

Les enquêteurs de la police, citant leur examen de la vidéo de surveillance de six des 14 portes du stade, ont déclaré mardi que les portes étaient ouvertes mais trop étroites pour gérer la masse de personnes sortant.

Des photos et des vidéos montrent que certaines portes autour du stade ont été pliées et déformées après l’incident.

« J’ai vu des séquences vidéo de lourdes portes en acier qui ont été pliées par la pression. Eh bien, ils ne peuvent avoir été pliés par la pression que s’ils étaient verrouillés », a déclaré Stott. Les sorties qui étaient ouvertes étaient obstruées à certains endroits par des personnes qui s’étaient évanouies ou avaient trébuché, ont indiqué des témoins.

Bhaitul Rohman, 27 ans, a déclaré qu’il était parti par la sortie de la section 3 avant de se rendre à la section 4 pour aider les autres qui étaient coincés.

“J’ai vu environ 20 personnes entassées les unes sur les autres”, a-t-il déclaré. “J’ai senti une main tenir ma jambe et j’ai vu un homme qui ne pouvait pas sortir de sous la pile de corps.”