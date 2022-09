Comment un vote retardé nuit à la tentative de Moscou d’absorber l’Ukraine occupée

C’est une page tirée directement du manuel politique de l’ère soviétique – un scénario que Moscou semble avoir du mal à suivre maintenant que les autorités d’occupation du sud de l’Ukraine ont reconnu qu’un soi-disant référendum sur l’annexion d’une partie de la région à la Russie est “en pause .”

Kirill Stremousov, chef adjoint de l’administration nommée par la Russie dans la ville de Kherson, a déclaré lundi à l’agence de presse russe TASS que le vote – qui devait avoir lieu le 11 septembre – serait reporté pour des raisons de sécurité.

Des votes similaires devaient avoir lieu début septembre dans d’autres communautés occupées du sud de l’Ukraine. Maintenant, rien n’indique qu’ils procéderont indépendamment du vote de Kherson – ou pas du tout.

Stremousov a déclaré que de lourds bombardements ukrainiens avaient rendu un pont clé de Kherson infranchissable.

Le poids de la contre-offensive de l’armée ukrainienne dans la région – associée à l’activité partisane ciblant les Russes avec des attaques armées et des actes d’assassinat – a maintenant des experts qui demandent si Moscou sera en mesure d’organiser le référendum.

Ils disent aussi que c’est un autre signe de la façon dont la guerre bouleverse le cadre social et historique de l’Ukraine.

“Je pense que l’essentiel est qu’il est trop fragile pour faire cela”, a déclaré Melinda Haring, directrice adjointe du Centre Eurasie du Conseil de l’Atlantique, dont le siège est à Washington.

“Donc, je ne m’attends pas [Russia] pour y aller de l’avant. Mais, vous savez, s’ils décidaient de le poursuivre, la partie ukrainienne serait prête à essayer de le perturber par une activité partisane. je pense [Ukraine is] va faire en sorte que le référendum ne puisse pas avoir lieu.”

Les troupes russes gardent une entrée de la centrale hydroélectrique de Kakhovka – une centrale électrique au fil de l’eau sur le Dniepr dans la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine – le 20 mai 2022. (PA)

La tactique du référendum suit un manuel que les Russes ont utilisé après que leurs troupes se soient emparées de la péninsule de Crimée en 2014. La communauté internationale n’a pas reconnu cette annexion.

Mais le processus lui-même a ses racines dans la pensée politique de l’ancienne Union soviétique et vise à certains égards à transmettre un message à la consommation intérieure, a déclaré un expert canadien de l’Ukraine.

“Les gens n’avaient pas le choix”

“C’était très important pour la [Soviet-Russian] régime de passer par le prétexte de la légitimation », a déclaré Dominique Arel, titulaire de la chaire d’études ukrainiennes à l’Université d’Ottawa.

Les autorités soviétiques ont également utilisé ces référendums “pour mobiliser la population” dans les régions occupées d’Europe de l’Est afin de les maintenir dans le droit chemin, a déclaré Arel.

“Les gens n’avaient pas le choix. Ils devaient voter, même s’ils n’avaient pas le choix sur le bulletin de vote”, a-t-il déclaré.

La vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk a récemment exhorté les civils à quitter Kherson et a averti que quiconque participerait au référendum russe prévu pourrait faire face à des poursuites ukrainiennes.

Arel a déclaré que l’Ukraine et la communauté internationale considéraient toutes deux le référendum de Kherson comme illégal.

“Nous comprenons tous que l’exercice réel n’aura aucun sens en termes de validité. Il sera complètement fabriqué, de la même manière que le référendum en Crimée a été fabriqué en 2014”, a déclaré Arel.

Les gens montrent des passeports ukrainiens alors qu’ils font la queue pour entrer dans un bureau de vote à Moscou pour participer à un référendum sur le statut des régions de Donetsk et Louhansk le 11 mai 2014. (Sergei Karpoukhine/Reuters)

Environ la moitié des habitants de Kherson et de la région environnante sont russophones et s’identifient comme tels.

Haring a déclaré qu’avant la guerre, les sociologues ukrainiens craignaient qu’il y ait “un ventre mou pro-russe à Kherson qui se développait avant le début de la guerre”.

L’invasion, dit-elle, a dissipé cette peur. Arel a accepté, soulignant l’activité partisane importante dans la région.

Une poussée partisane dans le sud

“Pour ceux qui connaissent l’histoire ukrainienne, qu’il y ait effectivement un mouvement partisan dans le sud de l’Ukraine est extraordinaire”, a-t-il déclaré. “Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, le mouvement partisan était dans l’ouest de l’Ukraine, le bastion du nationalisme ukrainien.”

Arel fait référence à l’Armée insurrectionnelle ukrainienne, un groupe paramilitaire nationaliste ukrainien et (plus tard) de guérilla qui a mené une campagne d’insurrection contre l’Union soviétique, la Pologne communiste et l’Allemagne nazie.

Traditionnellement, le nationalisme ukrainien était “très, très faible dans l’est et le sud de l’Ukraine et maintenant il est très actif”, a déclaré Arel.

Haring a déclaré qu’elle croyait que les difficultés et le chagrin de la guerre créent “une nouvelle identité civique en Ukraine”, une identité qui peut englober n’importe qui – qu’il parle russe ou ukrainien ou qu’il fasse partie des Tatars de Crimée qui habitent la péninsule de Crimée – en tant que citoyen patriote de l’Ukraine.

“Le mouvement a commencé en 2014 et il a définitivement changé maintenant à cause de la guerre”, a-t-elle déclaré.