Sous le soleil brûlant qui frappe la savane sénégalaise, les jardins verdoyants du village de Ndem sont un sanctuaire. À l’intérieur d’une clôture d’hibiscus, des rangées de légumes poussent sous les arbres fruitiers. Les hommes aux cheveux dreadlocks et les femmes en robes technicolores teignent des tissus et cousent des sacs à main destinés aux boutiques de luxe et aux entreprises de meubles en Espagne, en Italie et aux États-Unis. Ils sont membres de Baye Fall, une branche de la confrérie musulmane mouride du Sénégal qui croient que le travail est une forme de prière. À Ndem, ils ont créé une oasis dans une région longtemps en proie à la sécheresse.

«Nous sommes poussés vers l’amour du partage, du travail, en réfléchissant à l’amélioration des conditions de vie dans notre environnement en harmonie avec la nature», a déclaré Fallou Mbow, 29 ans, dont l’arrière-arrière-grand-père a fondé le village.

Les parents de Mbow et d’autres ont fondé l’ONG Ndem Villagers en 1984 pour gérer une myriade de projets de développement. Depuis, le groupe est passé à environ 4 600 membres qui ont renouvelé le paysage à l’aide de systèmes d’irrigation et d’énergie solaire.

«Ce n’est qu’à Ndem qu’il existe ce genre d’opportunités de travail», a déclaré Mame Diarra Wade, l’une des 120 femmes qui transforment le fruit du baobab en poudre consommable.

«Nous sommes heureux de voir ceux des villages environnants venir travailler avec nous.»

Une assiette fabriquée à Ndem peut même être trouvée à la Maison Blanche, un cadeau d’un consultant invité à l’ancien président George W. Bush, a déclaré l’un des chefs de projet de l’ONG.

À la demande des dirigeants mourides, la famille Mbow a déménagé en 2015 à proximité de Mbacke Kadjior, berceau du mouvement Baye Fall, pour reproduire leur succès. Ce village possède maintenant des ateliers d’artisanat très fréquentés et de vastes jardins.

«L’un des principaux objectifs est de vraiment ralentir l’exode rural», a déclaré Maam Samba Mbow, le frère cadet de Fallou Mbow, «pour créer une économie locale dynamique qui soit bonne pour les villageois, afin qu’ils puissent avoir une vie heureuse avec des activités intéressantes à la place. de partir pour trouver du travail dans la grande ville.

