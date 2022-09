Comment un village rural de la Nouvelle-Écosse a trouvé un nouveau médecin dans un contexte de pénurie généralisée

Une pénurie de logements, de grandes listes de patients et un manque de soutien sont des défis pour les recruteurs qui cherchent à attirer des médecins dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse.

Ce défi est souligné par une pénurie de médecins qui reste plus de 100 000 Néo-Écossais sans médecin de famille .

Malgré ces défis, le Centre de santé communautaire Sacré-Cœur de Chéticamp a réussi à garder des médecins pendant de longues périodes et même à en recruter de nouveaux dans la région rurale.

Le Dr Marcel Aucoin a été médecin de famille à Chéticamp pendant 26 ans. Il a pris sa retraite le mois dernier, mais pas avant d’avoir recruté son propre médecin de remplacement, la fille d’un de ses collègues.

“C’était une solution facile, disons, pour notre situation”, a-t-il déclaré.

Aide des systèmes de soutien

Aucoin a déclaré que les médecins de Chéticamp ont discuté de son plan de relève pendant près de cinq ans pour combler le vide qu’il laisserait derrière lui.

“Lorsqu’un médecin essaie de déménager dans une région où il y a un manque de soutien, cela diminue les chances qu’il reste parce que les demandes sont tout simplement trop importantes”, a déclaré Aucoin.

“C’est beaucoup plus facile de recruter quelqu’un qui a des racines dans la région, avec un soutien familial, avec des amis, avec tout un système de soutien social déjà en place.”

Mindy LeBlanc est consultante en recrutement de médecins pour la zone nord de la Nouvelle-Écosse.

Elle dit que les médecins à la retraite qui trouvent leur propre remplaçant local sont rares.

“Nous le voyons, mais cela n’arrive pas aussi souvent que nous le souhaiterions”, a-t-elle déclaré.

Elle dit qu’il y a plusieurs défis lors du recrutement de médecins dans les régions rurales de la province – y compris l’obtention d’un logement et la recherche de médecins prêts à entrer dans une pratique solo établie avec de grandes listes de patients.

“Parfois, cela peut être un peu effrayant ou intimidant pour les nouveaux médecins”, a-t-elle déclaré.

Cherche à attirer de jeunes médecins

Aucoin dit que l’une des raisons pour lesquelles le petit village a réussi à retenir les médecins est due à un environnement favorable.

“Nous avons une bonne équipe, un bon système en place, nous nous soutenons mutuellement. Et cela invite un certain nombre de résidents et d’étudiants en médecine à venir”, a-t-il déclaré.

L’un de ces étudiants en médecine était le Dr Michel Chiasson.

Il a commencé à l’hôpital il y a environ 20 ans après avoir fait un stage chez Aucoin.

Le Dr Michel Chiasson est médecin au Centre de santé communautaire Sacré-Cœur de Chéticamp depuis un peu plus de 20 ans. (Affaires médicales à Nova Scotia Health)

Il a vu les avantages d’une pratique familiale rurale et a décidé de s’installer à Chéticamp et d’y construire sa vie.

Il a des liens familiaux avec la région et il dit que ces racines aident à la rétention.

“Il n’y a aucun mystère que cette recette semble fonctionner – développer vos propres médecins”, a-t-il déclaré.

Chiasson espère que les admissions dans les écoles de médecine tiennent compte d’une large représentation de candidats des régions rurales et urbaines.

“Cela augmentera les chances des médecins de revenir dans les zones rurales”, a-t-il déclaré.

Initiatives des écoles de médecine

La Dalhousie Medical School ajoutera cinq places pour les candidats des régions rurales de la Nouvelle-Écosse à partir de septembre. (Matthieu Moore/CBC News)

L’Université Dalhousie a créé des initiatives pour former des étudiants en médecine dans les régions rurales.

En 2019, l’université a introduit une expérience en médecine familiale où tous les étudiants en médecine de première année passent six demi-journées avec un médecin de famille. Les étudiants passent une semaine à observer un médecin rural dans une unité populaire appelée semaine rurale.

Un nouveau partenariat entre la Dalhousie Medical School et l’Université du Cap-Breton à compter de septembre verra la CBU parrainer cinq places pour les candidats ruraux de la Nouvelle-Écosse dans l’espoir d’atténuer les pénuries de médecins de famille dans les régions rurales.

L’université a également mis en place un programme de stages dans le cadre duquel quatre étudiants en médecine passent toute leur troisième année de formation en médecine auprès de médecins au Cap-Breton.

Depuis, le programme s’est étendu à la rive sud de la Nouvelle-Écosse.

Un porte-parole de Dalhousie affirme que le programme de stage renforce les liens des étudiants avec la communauté et leur donne une meilleure idée de la pratique en milieu rural – avec l’espoir qu’ils reviendront un jour y travailler.

LeBlanc dit que les recruteurs de médecins travaillent avec les navigateurs communautaires pour aider à trouver un logement ou aider les conjoints à trouver un emploi.

Bien qu’Aucoin ne soit pas sûr qu’il existe une formule magique pour la rétention des médecins, il dit que le recrutement d’étudiants qui expriment un intérêt à retourner dans leur communauté d’origine est idéal.