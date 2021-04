Boire un verre de vin par jour pourrait soulager l’agonie de l’endométriose pour des millions de personnes atteintes, ont révélé des experts.

Des chercheurs de l’Université iranienne des sciences médicales ont découvert que les composés inclus dans le vin rouge pouvaient aider à traiter les symptômes courants de la maladie.

Les experts disent que boire un verre de vin rouge chaque jour pourrait aider les personnes souffrant d’endométriose Crédits: Getty

On pense qu’une femme sur dix souffre d’endométriose et il faut environ sept ans et demi à compter de l’apparition des symptômes pour qu’une femme soit diagnostiquée avec la maladie.

L’endométriose est l’endroit où un tissu similaire à la muqueuse de l’utérus se développe à d’autres endroits.

Cela peut être les ovaires et les trompes de Fallope.

Elle peut affecter les femmes de tout âge et peut provoquer des douleurs chroniques, des saignements irréguliers et l’infertilité.

À l’heure actuelle, il n’existe aucun remède contre l’endométriose et de nombreux cas sont traités avec des médicaments anti-inflammatoires.

LES SYMPTÔMES DE L’ENDOMÉTRIOSE Les principaux symptômes associés à l’endométriose sont: Douleur dans le bas du ventre ou dans le dos (douleur pelvienne) – généralement pire pendant vos règles.

Douleurs menstruelles qui vous empêchent de faire vos activités normales.

Douleur pendant ou après les rapports sexuels.

Des nausées, de la constipation, de la diarrhée ou du sang dans votre pipi pendant vos règles.

Douleur lorsque vous faites pipi ou caca pendant vos règles.

Difficulté à tomber enceinte.

Vous pouvez également avoir des règles abondantes. Vous pourriez utiliser beaucoup de serviettes ou de tampons, ou vous pourriez saigner à travers vos vêtements.

Fatigue

C’est là que les composés présents dans le vin rouge peuvent aider.

L’étude publiée dans la revue Nature, menée par des experts en Iran, a examiné un ingrédient appelé resvératrol.

Il s’agit d’un composé riche en antioxydants que l’on trouve dans le vin rouge.

Les experts ont examiné son efficacité dans le traitement des patients atteints d’endométriose et ont constaté que l’ingrédient était capable de supprimer la maladie, en contrôlant l’inflammation.

Les chercheurs ont testé l’ingrédient dans un laboratoire sur des cellules d’endométriose.

Ils ont recueilli les cellules de 40 patients souffrant d’endométriose de stade 3 et 4.

Ils ont également testé l’ingrédient sur 15 patients qui ne souffraient pas de la maladie.

Les cellules ont été isolées avant d’être traitées avec du resvératrol.

Les experts ont déclaré qu’il y avait trois gènes et protéines qui provoquaient la croissance des cellules en dehors de l’utérus et que le resvératrol les supprimait tous.

Les chercheurs ont ajouté: «Selon les résultats, le resvératrol peut améliorer la progression de l’endométriose en réduisant l’expression de ces gènes dans les cellules de l’endomètre».

Ils ont déclaré que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour voir comment l’ingrédient pourrait être utilisé.

Cela vient après qu’il a été révélé le mois dernier qu’un médicament actuellement utilisé pour traiter des maladies métaboliques rares chez les enfants est actuellement testé sur des patients endométriosiques.

Le dichloroacétate aide à contrôler les taux de lactate, qui se sont avérés être à des niveaux élevés chez les patients souffrant d’endométriose.

Des experts de l’Université d’Édimbourg mènent actuellement un essai avec 30 femmes alors que la recherche se poursuit pour un traitement efficace de l’endométriose.

Lors du test du médicament, les experts ont constaté que les parois pelviennes des femmes atteintes de la maladie différaient de celles sans la maladie.

Lorsque les cellules ont été traitées avec du dichloroacétate, elles sont revenues à des modèles de comportement normaux.