Comment un tueur à deux reprises est-il sorti pour être de nouveau inculpé à 83 ans ?

Née en 1938, Mme Harvey a passé sa jeunesse à New York, enfant d’une mère célibataire. Même à l’adolescence, elle affichait une propension à la violence, en particulier envers les femmes, et avait une identité de genre compliquée. Selon les archives judiciaires et les procès-verbaux de la commission des libérations conditionnelles, Mme Harvey a été soignée dans des organismes de bienfaisance catholiques, qui associaient des membres du clergé et des laïcs à des enfants en difficulté, après la tentative de viol à 14 ans.

En tant que jeune adulte, Mme Harvey – décrite alors comme un homme grand et mince – vivait avec sa mère et gagnait 75 $ par semaine en faisant fonctionner des photocopieuses. Elle avait une petite amie, Jacqueline Bonds, mais sa vie était chaotique : Mme Harvey buvait souvent, prenait de la cocaïne, agressait régulièrement Mme Bonds et faisait des allers-retours en soins psychiatriques.

Au début de 1963, Mme Harvey a de nouveau été accusée de viol, cette fois à l’âge de 24 ans. (Les allégations sont mentionnées par un agent de libération conditionnelle dans un procès-verbal d’audience, qui n’offre aucun autre détail.)

L’accusation a déclenché un spasme de violence : en avril, Mme Harvey a tué Mme Bonds, qui devait comparaître devant un grand jury examinant l’affaire. Mme Harvey lui a tiré dessus à bout portant dans leur appartement bondé de Manhattan, l’a poursuivie alors qu’elle titubait dans la cuisine et le salon, et lui a tiré dessus deux fois de plus avant de s’effondrer, selon les procès-verbaux du conseil d’administration et un rapport de police.

Elle a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à perpétuité.

Pendant deux décennies derrière les barreaux, elle a fait appel à plusieurs reprises de sa condamnation devant les tribunaux d’État et fédéraux et a tenté de persuader la commission des libérations conditionnelles de la libérer. Des responsables sceptiques dès 1984 ont cité son agressivité envers les femmes. Même en prison, a noté l’un d’eux, Mme Harvey avait envoyé des lettres inappropriées aux bénévoles de l’hôpital Candy Striper.

“C’est du passé, et quand j’ai pris conscience que ce modèle se créait, je l’ai coupé”, a déclaré Mme Harvey.