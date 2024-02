Comment un test génétique a aidé cette femme à traiter son taux de cholestérol élevé

Partager sur Pinterest Angelica Pierce a reçu un diagnostic d’hypercholestérolémie à 15 ans et a essayé pendant des années, sans succès, de le gérer uniquement par un régime alimentaire et de l’exercice. Ensuite, un test génétique a aidé son médecin à diagnostiquer correctement le problème. Catherine McQueen/Getty Images Pour certaines personnes, l’alimentation et l’exercice physique ne suffisent pas à réduire le cholestérol LDL.

Angelica Pierce a reçu un diagnostic de cholestérol LDL élevé à l’âge de 15 ans.

Elle partage son parcours de 5 ans pour trouver le traitement approprié. Angelica Pierce avait 15 ans lorsqu’elle a appris qu’elle avait un taux élevé de « mauvais » cholestérol LDL. «Ma mère voulait que je passe un test de cholestérol parce qu’elle commençait à avoir son propre parcours avec un taux de cholestérol élevé à l’époque… et ma grand-mère a également un taux de cholestérol élevé», a-t-elle déclaré à Healthline. Son pédiatre lui a dit que son régime alimentaire et ses exercices physiques étaient les meilleurs moyens de gérer son cholestérol LDL. Déjà passionnée de sport, Pierce a commencé à augmenter sa routine d’exercice. Elle a également tenté de suivre un régime végétarien. « Nous mangeions beaucoup d’aliments végétariens emballés qui sont présentés comme étant sains »

dit Pierce. Cependant, les aliments emballés sont souvent hautement transformés, ce qui associé avec un taux de cholestérol LDL élevé. Sa mère et sa grand-mère ont fait des efforts pour préparer ses repas végétariens, mais elle a déclaré que cela avait provoqué une déconnexion avec sa culture hispanique. « Je ne mangeais pas beaucoup d’aliments issus de ma culture », a-t-elle déclaré. Elle a également réduit ses portions de nourriture et a commencé à penser à la nourriture différemment. «Je n’ai pas trouvé le plaisir de manger de la même manière qu’avant… ma relation avec la nourriture est devenue un problème à ce moment-là parce que je voulais pouvoir prendre soin de moi, surtout à l’approche d’une nouvelle ère», a-t-elle déclaré. À cette époque, la célébration de sa quinceanera approchait, ce qui ajoutait un stress supplémentaire. “[I] je voulais être parfait dans tous les aspects parce que je venais à l’âge, donc c’était le début de ma relation avec la nourriture qui n’était pas la meilleure, et je suppose que je l’ai lié au cholestérol, mais à ma connaissance, le mieux que je pouvais faire était de suivre un régime. et faire de l’exercice », a déclaré Pierce. « À l’époque, je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait pour mon taux de cholestérol. Je savais juste qu’on m’avait donné ces instructions et je m’y tenais.

Parce qu’un taux élevé de cholestérol LDL peut entraîner crise cardiaque et accident vasculaire cérébral , réduire un taux de cholestérol élevé peut contribuer à la santé cardiaque. Comme Pierce l’a dit, une façon d’y parvenir est de suivre un régime alimentaire et de faire de l’exercice. « Il peut être encourageant de savoir que de meilleurs choix de vie peuvent réduire le mauvais cholestérol et améliorer la santé cardiovasculaire de certaines personnes en général. Cependant, il est important de savoir que l’alimentation et l’exercice physique ne suffisent pas toujours à ajuster le mauvais cholestérol. » Dr Nihar Desaiprofesseur agrégé de médecine et vice-chef de la section de médecine cardiovasculaire à la faculté de médecine de l’université de Yale, a déclaré à Healthline. Dans certains cas, la génétique et les antécédents familiaux déterminent le cholestérol LDL. “Certaines personnes possèdent des gènes qui conduisent à des taux de cholestérol plus élevés, et il peut être difficile de réduire le taux de cholestérol dans ces cas-là uniquement avec un régime alimentaire et de l’exercice physique”, a déclaré Desai. Pendant environ cinq ans, Pierce s’est concentrée sur l’alimentation et l’exercice dans l’espoir d’améliorer son taux de cholestérol. À l’âge de 20 ans, elle est passée du statut de pédiatre à celui de médecin de premier recours, qui testait ses niveaux de LDL. “[She] me dit que c’est extrêmement élevé et qu’elle veut me mettre sous statines », a déclaré Pierce. Cependant, elle a décidé d’essayer d’abord un régime et de faire de l’exercice. “En fin de compte, mon régime alimentaire et ma mentalité d’exercice m’ont amenée à me blesser à plusieurs reprises, et j’ai réalisé qu’il manquait une sorte de pièce manquante que je n’obtenais pas, mon taux de cholestérol ne diminuant pas”, a-t-elle déclaré.

Pierce a été orientée vers un cardiologue qui l’a encouragée à essayer les statines. Cependant, le médicament lui a fait ressentir des effets secondaires que sa mère et sa grand-mère ont ressentis avec le même médicament. «Je me suis assis avec [my doctor] et je lui ai dit… J’avais besoin d’autre chose, et que cela ne fonctionnait pas et ne réduisait pas mon taux de cholestérol », a déclaré Pierce. Il lui a suggéré de subir des tests génétiques pour voir si les gènes étaient un facteur. Pierce était à bord parce qu’elle avait découvert une communauté en ligne de personnes ayant des antécédents familiaux d’hypercholestérolémie. “Tant d’histoires en ligne sont similaires aux miennes où vous êtes jeune et en bonne santé pour la plupart en termes de régime, d’exercice et d’être au bon poids avec l’IMC, sans citer, mais vous avez toujours un taux de cholestérol élevé et avez des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques,” dit-elle. Le test génétique a montré que Pierce souffrait d’hypercholestérolémie familiale, une maladie génétique qui provoque des taux élevés de cholestérol LDL. À propos 1 personne sur 250 avoir la condition. Dr Alex Foy, cardiologue pédiatrique chez Nebraska pour enfantsa expliqué que le trouble est causé par un défaut dans le gène du récepteur du cholestérol LDL, qui est impliqué dans le passage du LDL hors de l’organisme. “Notre compréhension de la relation causale entre le cholestérol et la maladie coronarienne a été développée en étudiant des familles présentant cette différence génétique, ce qui peut entraîner des niveaux incroyablement élevés de LDL”, a-t-il déclaré à Healthline. Il a ajouté qu’une variété d’autres facteurs génétiques jouent un rôle dans les taux de cholestérol élevés, certains connus et d’autres inconnus. « Les tests génétiques peuvent être indiqués pour certaines personnes, mais pour la plupart des gens, le traitement sera similaire, quels que soient les résultats de leurs tests génétiques », a-t-il déclaré. Alors que les médicaments à base de statines ont été développés pour réduire la synthèse du cholestérol, pour Pierce, un traitement hypocholestérolémiant sans statine injecté toutes les deux semaines a amélioré son état. «J’ai finalement combattu et trouvé la pièce manquante. Ce n’était pas mon régime alimentaire, ce n’était pas la quantité d’exercice que je faisais, ce n’était pas mon poids. C’était le fait que je n’avais pas accès aux médicaments dont j’avais besoin », a-t-elle déclaré. Elle se sent désormais plus en contrôle de sa santé et commence à améliorer sa relation avec la nourriture et l’exercice.