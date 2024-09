«Portrait d’un ecclésiastique», attribué à Diego Velázquez. COMUNITÉ DE MADRID (COMUNITÉ DE MADRID)

La Cour suprême espagnole rendra à la fin de l’année une décision qui pourrait ouvrir la voie à la vente du patrimoine artistique espagnol à l’étranger. Rafael Mateu de Ros, associé du cabinet Ramón y Cajal, est engagé depuis trois ans dans une bataille juridique avec la région de Madrid et l’État espagnol au sujet de la toile Portrait d’un ecclésiastique (vers 1623), attribué, avec une énorme hésitation, au maître Diego Velázquez (1599-1660).

En 2022, le gouvernement régional de Madrid a accordé au tableau la désignation BIC (Bien d’intérêt culturel, la protection la plus élevée possible), ce qui le rend inexportable. Mais la famille Royo-Villanova, propriétaire de l’œuvre, souhaite la vendre hors d’Espagne, où le prix demandé serait bien plus élevé. « Ce qui vaut 10 euros ici vaut 40 euros à l’étranger », estime l’avocat.

Il existe de sérieux doutes quant à la paternité du tableau. Aucun expert de renommée mondiale, y compris le regretté historien de l’art et hispaniste Jonathan Brown (1939-2022), n’a pleinement confirmé que le tableau est de Velázquez. Et la toile est dans un mauvais état de conservation : elle manque de matière picturale et a perdu du volume et des ombres. « Son état est très délicat », note l’antiquaire José Antonio de Urbina. Mais le rapport de désignation du BIC indique qu’il s’agit « d’un portrait d’une qualité technique et artistique incontestable, qui conserve d’étroites similitudes techniques avec les œuvres peintes par Diego Velázquez et dont la maîtrise est inestimable pour comprendre l’évolution de l’art du portrait dans les premières décennies du XVIIe siècle ».

La Cour suprême a accepté le recours déposé par le cabinet d’avocats Ramón y Cajal. Un panel de juges doit maintenant décider s’il convient d’accorder la même valeur au rapport d’expertise déposé par les propriétaires de l’œuvre et à un autre rapport rédigé par des experts du ministère de la Culture.

Si la décision du tribunal est favorable aux propriétaires, elle pourrait créer un précédent et mettre en danger le patrimoine espagnol. Les avocats des propriétaires soutiennent que chaque tableau doit être analysé au cas par cas avant de le déclarer non exportable. Mais de nombreux experts ne sont pas d’accord. Pour compliquer encore les choses, Velázquez n’a pas signé son œuvre, Caravage ne l’a fait qu’une seule fois et Ribera l’a fait de temps en temps. « Par conséquent, s’il y a le moindre doute, l’œuvre ne peut pas sortir d’Espagne ; c’est une règle qui devrait régir tout le patrimoine espagnol », explique un ancien haut fonctionnaire du musée du Prado.

Les services juridiques de l’État espagnol s’opposent également à son retrait. Personne ne veut commettre une nouvelle erreur comme celle commise avec le tableau de Caravage Saint André en 1976, qui a fini à Cleveland. « En cas de doute, la meilleure chose à faire est d’arrêter la vente », explique l’antiquaire Artur Ramón. « Il faut étudier chaque cas. »

Dans un différend similaire sur l’œuvre du peintre Sorolla Fin de la journée (1906), la Cour suprême a décidé que les rapports d’expertise fournis par les parties devaient être évalués de la même manière et a renvoyé l’affaire au Tribunal supérieur de justice de Madrid pour qu’il rende un nouveau jugement dans ce sens. Un juriste espagnol de renom admet qu’en égalisant la valeur des rapports de l’administration et de ceux fournis par les propriétaires d’œuvres d’art, on facilite le départ des œuvres d’Espagne.

Il y a un autre problème. La loi prévoit 15 jours pour décider si un bien peut être exporté ou non, un délai qui n’est généralement jamais respecté. S’il y a un procès devant un tribunal, le ministère de la Justice autorise la mise en place de mesures conservatoires pour empêcher son exportation jusqu’à ce que le conflit soit résolu. Mais dans ce cas, le délai se mesure en années et à ce stade, il serait logique que la Cour suprême statue en faveur de la famille.

« Fin de la journée » (1900), peinture à l’huile de Jávea de Joaquín Sorolla.

Au fond de tout cela, il y a l’argent. Il n’existe que 150 œuvres de Velázquez et chaque nouvelle addition au catalogue est entourée d’un marché monétaire. Mais sauf surprise, le génie sévillan n’a pas grand-chose à voir avec cette œuvre en particulier. Son mauvais état de conservation n’a pas d’importance. « Velázquez, comme tous les peintres, avait ses astuces », dit l’un des principaux historiens vivants du maître. « Lorsqu’il peignait les yeux, il ne suivait pas les règles de la perspective linéaire. [which he knew extraordinarily well, given the extensive library on optics that he possessed]. L’œil n’a pas fuyez, mais les deux avaient presque exactement la même taille. [can be seen in the exhibition of masterpieces from the Frick collection that the Prado has shown] « Cela a contribué à donner plus d’impact et de force à l’individu représenté », ajoute l’expert.

Il arrive souvent que des marchands exportent une œuvre en limitant délibérément son importance et sa valeur, sous prétexte qu’elle n’est pas signée ou qu’elle est sale ou abîmée. Mais juste au moment où l’œuvre arrive dans le pays de destination, comme par magie, de nouvelles informations apparaissent qui permettent d’identifier l’auteur. L’art parle de la vie. Le marché de l’art parle d’argent. De beaucoup d’argent.