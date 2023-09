Comment un système scolaire rural de l’Alabama a surpassé le pays avec des progrès en mathématiques

PIEDMONT, Alabama (AP) — Alors que le reste des écoles du pays perdaient du terrain en mathématiques pendant la pandémie de COVID, les résultats des élèves d’un district scolaire rural de l’Alabama montaient en flèche.

Les écoles de la ville de Piémont ont enregistré une amélioration significative en mathématiques, se classant au premier rang parmi les districts scolaires du pays dans une comparaison des scores d’avant et pendant la pandémie. Selon les chercheurs, à l’échelle nationale, les étudiants ont en moyenne six mois de retard en mathématiques.

Le Piémont, un district de 1 100 étudiants dont sept sur dix ont droit à un déjeuner gratuit ou à prix réduit, s’en est tenu à l’approche qu’il avait adoptée avant la pandémie : il a donné aux enseignants plus de temps pour examiner les données sur les résultats des élèves et des cours plus longs pour aider ils se concentrent sur des compétences spécifiques.

« Nous avons procédé à une transformation totale il y a environ cinq ans », a déclaré le surintendant Mike Hayes. « Nous avons décidé que nous allions laisser les données prendre toutes les décisions. »

En d’autres termes, les enseignants du Piémont utilisent les résultats des tests pour voir où les enfants ont des difficultés, puis ciblent l’enseignement sur chaque enfant. Et puis répétez.

L’enseignement ciblé pour de petits groupes d’élèves s’appuie sur des années de recherche et de preuves, a déclaré Rebecca Dreyfus de TNTP, une organisation nationale à but non lucratif qui se consacre à aider les écoles à améliorer l’apprentissage des élèves. Identifier les compétences à renforcer – et utiliser un enseignement systématique et explicite – rend le processus encore plus efficace, a-t-elle déclaré.

« La réponse courte est que l’utilisation efficace et efficiente des données pour planifier et surveiller l’enseignement améliorera toujours l’enseignement pour les enfants », a déclaré Dreyfus.

Les étudiants du Piémont se sont classés 35e dans l’État en termes de compétences en mathématiques en 2017, lorsque Hayes a pris la relève en tant que surintendant. Au printemps 2022, le district se classait au douzième rang de l’État en termes de compétences en mathématiques, avec 57 % des élèves atteignant ce niveau. Dans tout l’État, 30 % des élèves maîtrisent les mathématiques.

« Une fois que nous avons pris cette décision, que nous nous y sommes tenus, que nous avons apporté des changements et que nous avons laissé à nos enseignants le temps d’examiner les données et de les approfondir, cela a porté ses fruits », a déclaré Hayes.

LES ENSEIGNANTS PRENENT PROFONDEUR LES « JOURNÉES DE DONNÉES »

Pour encourager les enseignants à approfondir leurs recherches sur les données des élèves, le système du Piémont a allongé la journée scolaire et libéré du temps toutes les quatre semaines pour les « journées de données », lorsque les éducateurs se réunissent pour analyser les chiffres.

Les journées de données aident les enseignants à identifier les faiblesses et à ajuster l’enseignement, a déclaré Cassie Holbrooks, qui enseigne les mathématiques en quatrième année.

Lisa Hayes, enseignante de sixième année, a déclaré qu’elle avait été surprise de voir à quel point les enseignants travaillaient dur pendant les sessions de données lorsqu’elle a rejoint le district il y a cinq ans.

« Quand je suis arrivée ici et que nous avions une journée de travail, dit-elle, on ne reste pas assis dans sa chambre. Vous êtes ici (le centre multimédia) la majeure partie de la journée, à fouiller dans les résultats des tests.

Les enseignants utilisent ensuite l’analyse pour décider comment diviser les élèves en petits groupes pour un enseignement ciblé sur des compétences particulières.

Le regroupement de deux à six élèves pour travailler sur une compétence spécifique est utilisé depuis longtemps pour l’enseignement de la lecture et dans les classes plus jeunes. Il existe moins de recherches sur le recours à l’enseignement ciblé en petits groupes en mathématiques et dans les niveaux intermédiaires. Mais des chercheurs comme Dreyfus affirment que cela implique le même principe consistant à identifier les élèves qui ont besoin d’une aide supplémentaire sur certaines compétences, plutôt que de simplement retirer les enfants qui sont « en retard ».

Au niveau de l’État, la spécialiste des mathématiques Keri Richburg s’efforce d’aider davantage d’éducateurs de niveau intermédiaire à utiliser efficacement l’enseignement en petits groupes. Elle supervise la formation des professeurs de mathématiques du collège dans le cadre de l’Alabama Math Science and Technology Initiative.

La recherche soutient l’utilisation de tests réguliers, appelés évaluations formatives, pour aider les enseignants à déterminer quels élèves ont besoin d’une aide personnalisée, a déclaré Richburg.

« L’idée est que nous utilisons des preuves de l’apprentissage des élèves et prenons des décisions immédiates concernant notre enseignement pour chacun de nos élèves au sein de ces petits groupes », a-t-elle déclaré.

ÉQUILIBRE PETITS GROUPES ET TRAVAIL INDÉPENDANT

Tandis que les professeurs de mathématiques des écoles primaires et secondaires du Piémont travaillent en petits groupes, les autres élèves écrivent dans des journaux de mathématiques, jouent à des jeux d’apprentissage ou utilisent des iPad pour travailler sur leur parcours d’apprentissage individualisé, créé à partir d’évaluations de ce dont un élève a besoin ou veut apprendre.

Un jour d’août, dans la classe de Holbrook, elle a travaillé avec un groupe de quatre élèves sur la façon de soustraire 278 de 4 000, en empruntant au « 0 » à chaque endroit. Holbrooks a modélisé les étapes, en travaillant avec chaque élève qui avait besoin d’une attention supplémentaire.

Au début, lorsque le Piémont a élargi l’enseignement en petits groupes au-delà de la lecture dans les classes élémentaires, les enseignants ont déclaré qu’ils n’avaient pas assez de temps dans une classe ordinaire pour bien le faire, a déclaré Hayes. Le district a donc étendu les cours de mathématiques et d’anglais à 80 minutes par jour au collège et à 120 minutes par jour à l’école primaire.

Les cours de mathématiques plus longs ont fait une grande différence, a déclaré l’enseignant Landon Pruitt.

« Dans un cours de 52 ou 53 minutes », a déclaré Pruitt, « il n’y a aucun moyen de faire de manière cohérente (en petits groupes) et de travailler à respecter les normes que vous devez couvrir. »

L’école a également dû aider les enseignants à adapter leurs techniques de gestion de classe pour s’adapter simultanément aux petits groupes et au travail indépendant. Hayes a déclaré qu’une solution consistait à donner aux enseignants un programme pour surveiller l’écran de chaque élève.

Le district veut s’assurer que les enseignants disposent du soutien et des ressources nécessaires pour bien faire leur travail, a déclaré Hayes.

« Je ne suis pas sûr que nous ayons une sauce secrète ou quoi que ce soit de bouleversant », a déclaré Hayes, « mais nous avons des enseignants et des administrateurs déterminés à être intentionnels avec les données et à laisser ces données guider l’enseignement en petits groupes. Changer l’enseignement en temps réel pour rencontrer nos étudiants là où ils se trouvent pourrait être l’étape la plus importante de notre processus pédagogique basé sur les données.

