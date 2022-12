Comment un système de prise en charge des injections m’a aidé à rester sur la bonne voie avec mon produit biologique

Avoir plusieurs personnes impliquées est vraiment utile. Ma mère m’enverra un texto et me dira : « As-tu pris tes médicaments ? Il est important que quelqu’un vous garde sur la bonne voie. Et cela vous pousse en fait à prendre les injections.

Le soutien communautaire me donne du pouvoir

De nombreux produits biologiques ont également des groupes de soutien qui enverront des messages texte ou des rappels lorsque votre vaccin arrivera. Le médicament que je prends a un programme qui peut aider. Il vous met en relation avec un pharmacien ou une infirmière pour vous rappeler de prendre votre traitement.

Il vous permet également de discuter des symptômes ou d’autres facteurs du médicament. C’est agréable d’entendre parler des effets secondaires et des expériences des autres. Il permet de se sentir vu et entendu.

Facebook est un autre excellent endroit pour trouver des groupes de soutien. Un jour, j’ai cherché sur Google différents groupes pour le psoriasis et j’ai découvert qu’ils en avaient des pour des médicaments spécifiques.

Le soutien et la motivation de ces points de vente vous donnent envie de vous améliorer. Et à cause de cela, ils conduisent à un meilleur résultat. Il est important d’entendre des mots d’affirmation que le traitement fonctionne. Mais parfois, vous devez parler de la façon dont cela prend du temps et est frustrant.

Pour moi, il s’agit en grande partie de comprendre ce qu’est le psoriasis. Parce que, oui, on voit beaucoup de psoriasis. Mais il y a aussi le côté invisible. Avoir un groupe de soutien qui comprend cela et qui est prêt à rechercher et à examiner d’autres facteurs du psoriasis aide.

Ces groupes me fournissent également des informations sur l’alimentation et les différents produits pour la peau. Cela peut être très utile et cela montre qu’il y a beaucoup d’amour et de soutien.