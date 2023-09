Comment un stade olympique abandonné de 15 000 places pourrait être SAUVÉ de la démolition pour devenir un site emblématique de la Coupe du monde 2026

UN VIEUX stade de football abandonné pourrait subir une transformation majeure et devenir un lieu emblématique de la Coupe du monde 2026.

Le terrain grinçant de 15 000 places se trouve à Atlanta, en Géorgie, mais n’a pas été utilisé depuis 2014, bien qu’il accueille les Jeux olympiques et un film hollywoodien majeur.

Le stade a été abandonné en 2014 et a depuis été couvert de graffitis et laissé à l’abandon. Crédit : Alay

L’état du stade Alonzo Herndon aujourd’hui depuis le haut d’une des tribunes Crédit : Alay

Les rénovations du stade Alonzo Herndon pourraient coûter aux investisseurs entre 15 et 100 millions de livres sterling.

Cette solution est envisagée avant le début des plans initiaux visant à démolir le stade et à le remplacer par des appartements.

De nombreux représentants de la FIFA discutent actuellement de ces projets ambitieux, notamment le conseiller principal de la Coupe du Monde de la FIFA, Olubunmi Jinadu.

Il a déclaré : « Je vois ce stade comme un terrain d’entraînement pour les équipes qui viennent jouer des matchs amicaux avec des hommes et des femmes pendant la fenêtre FIFA.

LIRE LA SUITE DANS LES VIEUX STADES

«Je vois du football collégial et du football international venant du monde entier.

Jinadu a déclaré que le stade pourrait éventuellement rapporter des millions et des millions de dollars à la région et à la ville, qui pourraient être utilisés pour développer la communauté environnante.

Le stade, autrefois bondé, a été construit pendant le boom d’après-guerre de 1948 et se trouve sur le campus du Morris Brown College.

Il doit son nom à Alonzo Herndon, un entrepreneur local né dans l’esclavage, qui fut l’un des premiers millionnaires noirs aux États-Unis.

C’était autrefois le domicile de l’équipe de football Morris Brown Wolverines et accueillait 15 011 supporters lors des matchs universitaires.

Le terrain au design unique comporte deux immenses tribunes à deux niveaux le long de chaque ligne latérale, mais rien dans les deux zones d’en-but comme un stade typique.

Il a même attiré la royauté de la musique dans les années 1950, avec « The Genius » Ray Charles enregistrant l’intégralité de son album live, In Person, dans l’arène par une nuit pluvieuse d’Atlanta de 1959.

Le Herndon a fait l’objet d’une vaste refonte financière avant les Jeux olympiques d’Atlanta de 1996 et a été transformé en site de hockey sur gazon.

Avant de revenir comme domicile du football universitaire dans la ville après les matchs réussis.

C’était brièvement le lieu de l’équipe de football Atlanta Beat, une équipe professionnelle féminine qui y a joué de 2001 à 2003.

Ils ont formé une équipe à succès pendant la courte période, se qualifiant pour les barrages de la Woman’s United Soccer Association lors des trois tentatives.

Le terrain a continué à jouer un rôle important dans la culture populaire au début des années 2000, en accueillant les meilleurs acteurs d’Hollywood pour un film.

We Are Marshall, un film sportif biographique de 2006, mettant en vedette Matthew McConaughey, Anthony Mackie et Kate Mara, a utilisé le stade comme l’un de ses lieux de tournage.

Cependant, en raison des finances paralysantes du collège, le stade en ruine a été vendu en 2014 et laissé pourrir.

Ses grandes tribunes en béton servaient de toile aux graffeurs locaux et le terrain était envahi par des arbres poussant sur le côté du terrain de jeu.

Les poteaux de but sont toujours debout mais sont bruns et en décomposition.

De nombreux cas de joyriders entrant sur le site et laissant des voitures incendiées à travers le terrain ont également été signalés depuis que le terrain a été laissé pour mort.

L’Université Clark d’Atlanta est désormais propriétaire du terrain et est en pourparlers sur les prochaines étapes de rénovation.

Ce n’est pas le premier grand site sportif laissé à l’abandon puisque le Stadio Flamino, oublié, qui a accueilli des superstars comme Michael Jackson, David Bowie et Bruce Springsteen, ainsi que des Jeux Olympiques, a fait face à des appels à la démolition après avoir été inutilisé depuis 2011.

Un ancien site olympique de Sarajevo est resté abandonné pendant 19 ans, bien qu’il ait été utilisé lors des Jeux olympiques de 1984, car il constituait une base clé de la guerre de Bosnie et a été laissé en ruine et criblé d’impacts de balles.

Un autre stade étrange est le stade du 1er mai de Rungrado en Corée du Nord qui, bien qu’il soit le plus grand stade du monde, ne fait que ramasser la poussière car il est à peine utilisé.

Le stade est à peine reconnaissable depuis l’époque où il a accueilli les Jeux olympiques de 1996, une performance de Ray Charles et le décor du film We Are Marshall. Crédit : Alay