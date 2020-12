Soldats éthiopiens au Tigray, novembre 2020 – effet postérisé

Deux soldats éthiopiens ont donné à la BBC Afaan Oromoo des récits dramatiques d’un raid nocturne coordonné sur leurs camps au début du conflit dans le Tigray le mois dernier par des combattants liés à l’administration régionale aujourd’hui renversée.

Le Front de libération du peuple du Tigray – qui contrôlait auparavant le gouvernement dans la région du nord – a déclaré qu’il avait mené une frappe préventive, lorsque l’attention du monde s’est concentrée sur les élections américaines, car il pensait qu’il était sur le point d’être attaqué par le gouvernement fédéral. troupes.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a riposté en ordonnant une opération militaire qui a abouti au renversement du gouvernement local, forçant le TPLF à se replier dans les montagnes pour combattre ce qu’il appelle des «envahisseurs».

Il a été difficile d’obtenir des informations précises sur le conflit en raison d’une panne de communication dans la région.

Les récits des soldats mettent en évidence les divisions ethniques au sein de l’armée éthiopienne, certains soldats tigréens étant accusés d’être du côté du TPLF.

J’étais dans un camp près de la ville d’Adigrat, près de la frontière avec l’Érythrée. Le 3 novembre vers 23 h 30, moi-même et d’autres soldats avons reçu des SMS de nos camarades de la base de la ville d’Agula – à environ 30 km au nord-est de la capitale du Tigré, Mekelle – disant: « Nous sommes encerclés. Si vous pouvez venir nous sauver, venez. «

Peu de temps après, notre camp a également été encerclé, des centaines de forces spéciales et de milices du TPLF ayant pris position à l’extérieur. Certains des soldats tigréens – qui avaient quitté notre camp plus tôt – étaient avec eux.

Nous sommes allés voir le colonel qui détenait la clé de la réserve où étaient conservées nos armes. Nous lui avons dit de l’ouvrir.

La crise au Tigray a révélé des divisions ethniques dans l’armée éthiopienne

Il a refusé, affirmant qu’il n’avait pas l’ordre de le faire. C’était un Tigré et nous soupçonnions qu’il faisait partie du plan pour nous attaquer.

Certains soldats se disputèrent avec lui pour ouvrir le magasin; d’autres ont essayé de casser la porte. Finalement, nous avons nos armes. Les forces du TPLF tiraient déjà maintenant.

Nous avons pris nos positions, à l’intérieur et à l’extérieur du camp, en utilisant des pierres, des tonneaux, des murs comme boucliers. Il était environ 1h du matin lorsque la bataille a commencé.

Il n’y avait pas plus de 50 m (164 pieds) entre nous et eux.

Nous en avons tué plus de 100. Ils ont tué 32 d’entre nous. Dans mon unité, un est mort et neuf ont été blessés.

La plupart de nos morts ont été causées par les soldats tigréens qui avaient fait défection de l’autre côté.

La bataille a duré environ 11 heures jusqu’à midi, lorsque nos commandants supérieurs nous ont ordonné d’arrêter de nous battre, de remettre nos armes dans la réserve et de retourner dans nos chambres. Nous avons obéi.

Peu de temps après, les prêtres et les anciens de la ville vinrent. Ils ont négocié une reddition. Vers 16 heures, on nous a ordonné de remettre tous nos biens de l’armée aux forces du TPLF. Encore une fois, nous avons obéi.

Ensuite, on nous a dit de récupérer nos effets personnels et de monter dans des camions. Nous avons emmené nos blessés avec nous. Nous avons été forcés de laisser les morts derrière nous.

‘J’ai donné un faux nom’

Les forces du TPLF nous ont transportés vers l’une de leurs bases dans la ville d’Abiy Addi, à 150 km au sud-ouest d’Adigrat.

Les soldats blessés n’ont reçu aucun traitement médical pendant toute cette période.

Chaque matin, il y avait un appel nominal. Nous avons dû donner nos noms, notre appartenance ethnique et notre rôle dans l’armée. J’avais l’habitude de donner un faux nom.

C’était comme une zone désertique et il faisait très, très chaud. Nous avions peu d’eau à boire. Chaque matin, on nous donnait du thé, sans sucre, dans une bouteille d’eau en plastique coupée en deux. Notre nourriture pour la journée était constituée de deux petites miches de pain.

Des soldats d’autres bases ont également été amenés à Abiy Addi. Ils nous ont dit qu’ils avaient eux aussi été attaqués. Certains d’entre eux se sont rendus sans combattre; d’autres ont résisté plus que nous, combattant pendant quatre jours.

Des kalachnikovs, des armes lourdes et même des roquettes à courte portée ont été utilisés dans la bataille. Certains de nos soldats ont fui en Érythrée.

‘Uniformes brûlés’

Après environ deux semaines, les forces du TPLF nous ont donné trois options: les rejoindre, vivre au Tigray en tant que civils ou rentrer chez nous. Nous avons choisi la dernière option.

Mais nos commandants supérieurs, nos opérateurs radio, nos femmes soldats et ceux qui pouvaient utiliser des armes lourdes n’ont pas eu le choix. Ils ont été détenus à Abiy Addi, des milliers d’entre eux.

Le paysage du Tigray est montagneux

On a dit aux autres d’entre nous d’enlever nos uniformes. Nous avons refusé, disant qu’ils pouvaient nous tuer mais que nous ne le ferions pas – que notre code militaire ne le permettait pas; que notre uniforme était notre fierté.

En fin de compte, il y a eu un accord. On enlèverait nos uniformes, et ils seraient tous brûlés [so they could not be used by others]. Le TPLF a enregistré la gravure sur caméra.

Ils ont pris nos effets personnels – bagues, montres, argent.

En savoir plus sur la crise du Tigray:

C’est vers 15h00 un vendredi que nous avons tous été obligés de monter dans des camions. Encore une fois, nous avons emmené nos blessés avec nous, mais il n’y en avait pas dans mon camion.

Nous étions environ 500 dans chaque camion, et je dirais environ 9 000 soldats dans tous les camions. Nous nous sommes assis dans les camions entassés jusqu’à ce que nous quittions Abiy Addi vers 23h00.

Nous avons voyagé pendant des heures sur des routes secondaires jusqu’à ce que les forces spéciales du TPLF – qui escortaient nos camions – nous déposent sur les rives de la rivière Tekeze à la frontière entre le Tigray et l’état voisin d’Amhara.

Les camions sont arrivés à des moments différents. Nous nous sommes tous séparés et avons traversé la rivière en barque. Environ six heures s’étaient écoulées avant que mon groupe n’atteigne l’autre côté.

Nous avons ensuite marché pendant environ 16 heures pour atteindre la ville de Sekota à Amhara.

Nous sommes maintenant dans un commissariat de police de la ville. Nous sommes bien nourris et bien soignés. Les blessés sont soignés à l’hôpital, plus de trois semaines après l’attaque.

J’ai entendu dire que certains d’entre eux sont morts en chemin et que leurs corps ont été abandonnés.

Caporal Ibrahim Hassan:

Je suis dans l’armée depuis environ huit ans. J’étais aussi à Adigrat, mais dans un autre camp. J’étais le garde de service le 3 novembre, surveillant le camp de 22 heures à minuit. Certains soldats dormaient déjà.

Juste après avoir terminé mon quart de travail, j’ai entendu des coups de feu. Je n’avais aucune idée de ce qui se passait. Je suis allé voir.

Les forces spéciales et les milices du TPLF avaient déjà encerclé notre camp et y sont entrés. La plupart d’entre nous n’étaient pas armés.

La rivière Tekeze marque la frontière entre les régions du Tigray et d’Amhara

Ils ont ordonné aux soldats, dont moi-même, de se rendre. Nous avons refusé, disant que les troupes fédérales ne pouvaient pas se rendre aux troupes régionales. Mais à la fin nous nous sommes mis d’accord sur les ordres de nos aînés, qui étaient des Tigréens.

Nous avons été maintenus au camp jusqu’au 6 novembre. Les forces du TPLF nous ont ensuite transportés en camions jusqu’à une petite ville, Idaga Hamus, qui se trouve à environ 26 km de l’endroit où nous étions. Nous y avons été retenus pendant une semaine puis emmenés à Abiy Addi.

Là, nous avons trouvé de nombreuses personnes fidèles au gouvernement fédéral, de la police, de l’armée et de l’aviation.

Nous avons été divisés en groupes et détenus dans trois endroits différents – un camp militaire, une école d’entraînement et un complexe.

Il n’y avait pas d’eau pour se doucher, peu d’eau à boire. C’était comme si on nous laissait mourir dans cette chaleur.

Nous avons dormi dans de petites pièces dans des conditions très bondées.

Puis, le jeudi 29 novembre, trois options nous ont été proposées: si nous étions mariés avec des enfants à Tigray, nous pourrions vivre en tant que civils, ou nous pourrions rejoindre le TPLF ou nous pourrions partir. La plupart d’entre nous ont choisi la troisième option.

Mais les opérateurs radio, ceux qui pouvaient utiliser des armes lourdes et les commandants supérieurs devaient rester derrière.

‘Bijoux volés’

Je suis radio mais j’ai menti sur mon rôle et j’ai donc pu partir.

Je suppose que nous en avons laissé entre 3 000 et 4 000 et que près de 9 000 d’entre nous ont réussi à partir.

Nous sommes partis le vendredi 30 novembre, lorsque nous avons été mis dans environ 28 camions et avons été conduits pendant des heures, à travers des zones désertiques, jusqu’à ce que nous atteignions la rivière Tekeze.

Le voyage a été très difficile. Certains soldats sont tombés des camions et se sont cassés les jambes. D’autres sont tombés malades.

Des soldats aidaient les agriculteurs du Tigré à lutter contre les criquets pas longtemps avant le début du conflit

Mais nous sommes maintenant à Sekota.

Certains soldats ont du ressentiment qu’il n’y a pas eu d’opération de sauvetage, mais ils comprennent que la situation était difficile.

Il s’agissait d’une attaque sans précédent contre l’armée fédérale.

Des soldats qui se trouvaient dans d’autres bases ont rapporté que les forces du TPLF avaient volé des montres et des colliers à des soldats morts. Ils ont même pris leurs uniformes et ont laissé les corps nus.

Au cours des huit années que j’ai passées au Tigray, je n’ai jamais pensé que cela arriverait. Une semaine plus tôt, nous aidions les agriculteurs à récolter leurs récoltes et à lutter contre une invasion acridienne.