Comment un scoop CoinDesk a conduit à la chute de Sam Bankman-Fried et à l’implosion de FTX

Le niveau stupéfiant de tromperie apparente mise en scène par l’ancien roi de la cryptographie Sam Bankman-Fried n’a pas été découvert par les enquêteurs du gouvernement ou par une grande agence de presse financière, telle que le Wall Street Journal.

Au lieu de cela, le premier aperçu public des actes répréhensibles présumés de Bankman-Fried – connu des initiés sous le nom de SBF – est venu plus tôt ce mois-ci d’un petit site d’information inconnu d’une grande partie du public qui a passé des années à faire la chronique du monde turbulent et trouble de la crypto : CoinDesk .

En fait, le duo journaliste et rédacteur en chef qui a travaillé pour briser l’histoire, qui a déclenché une cascade étonnante d’événements qui ont conduit à l’évaporation de milliards de dollars, n’a pas réalisé le scoop qu’ils avaient entre les mains lorsqu’ils ont obtenu pour la première fois un document qui jeter un énorme doute sur la stabilité de l’empire crypto de SBF.

“Salut Nick”, le journaliste Ian Allison a envoyé un e-mail à l’éditeur Nick Baker à propos de son plan d’histoire initial, selon une copie du message qui m’a été fourni, “Je regarde des choses à faire avec Alameda si vous voulez discuter cette semaine, non course folle.

Allison avait obtenu un document financier qui montrait que SBF, 30 ans, s’était livré à un comportement louche pour utiliser sa société de cryptographie, FTX, pour soutenir sa société d’investissement distincte, Alameda. Mais ce n’était pas clair à première vue et il a fallu “quelques jours pour comprendre l’histoire”, m’a rappelé Baker lors d’un appel téléphonique cette semaine.

Baker a déclaré que lui et Allison “savaient que c’était un document important à avoir”, mais a souligné que les deux n’avaient aucune compréhension au début de l’histoire massive qui était enfouie dans la feuille de calcul des chiffres.

« Est-ce que je savais que je te parlerais aujourd’hui ? Enfer non », m’a dit franchement Baker. “Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi gigantesque.”

Au cours des deux jours suivants, Baker, d’un bureau à domicile à New York, a travaillé avec Allison, qui vit en Écosse, pour “ciseler” le document financier en une histoire. Le 2 novembre, ils ont publié le rapport explosif, captant rapidement l’attention du monde de la cryptographie et ébranlant les fondations du puissant échange FTX. SBF, le tweeter prolifique, était remarquablement silencieux.

“C’était quelque chose qui nous a tous frappés intérieurement”, m’a rappelé Baker. “Sam, chaque fois qu’il y a une grande histoire à son sujet, il n’hésite pas à la tweeter. Et son silence était assourdissant. C’est l’une des choses qui nous a surpris les jours suivants. Qu’il n’a rien dit.

Ce silence était probablement dû au fait que SBF savait que CoinDesk avait découvert quelque chose d’important. Et il avait de bonnes raisons de le croire. L’article a généré un énorme doute sur la santé de FTX, provoquant une ruée efficace d’investisseurs pour retirer soudainement des fonds de l’entreprise, ce qui mettait sa solvabilité en danger.

Après le scoop, le principal concurrent de SBF, Binance, a suggéré de sauver l’entreprise par le biais d’une acquisition. Mais dans un deuxième scoop majeur qui a conduit à l’implosion de FTX, Allison a appris que l’accord crucial ne se produirait pas. Baker a déclaré qu’il publiait cette histoire, dont il savait qu’elle “déclencherait le chaos et la destruction” dans le monde de la cryptographie, ce qui le rendait anxieux.

“J’étais nerveux”, a déclaré Baker. “C’était définitivement une main froide [moment] – pas parce que je pensais [the scoop] avait tort, mais parce que je savais que c’était vrai. Je connaissais la douleur à venir. Raconter une histoire véridique a des conséquences.

Peu de temps après, alors que le marché de la cryptographie et son entreprise étaient dans le chaos, SBF a démissionné en disgrâce et FTX a décidé de déclarer faillite, marquant l’un des effondrements les plus étonnants de l’histoire de la finance.

“Il y a peu de parallèles pour une histoire avec autant d’impact – et si rapide”, a déclaré Baker, notant que la perte de FTX s’est produite à une vitesse beaucoup plus grande que celle d’entreprises telles qu’Enron. «Nous avons laissé tomber l’histoire et en une semaine et deux jours, ils sont en faillite et cette figure de proue de la crypto est tombée. C’est magnifique. Vraiment magnifique. Je n’ai jamais rien vu de tel.”