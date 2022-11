Comment un «rideau barbelé» glaçant tombe à travers l’Europe alors que les frontières de 2 000 milles avec la Russie et la Biélorussie sont fortifiées

Un NOUVEAU “rideau barbelé” tombe sur l’Europe alors que des nations craintives renforcent leurs frontières contre la “guerre hybride” de Poutine contre l’Occident.

La Pologne, la Lituanie et la Finlande érigent des murs d’acier et des clôtures de barbelés aux frontières avec la Russie et son alliée la Biélorussie.

Des soldats polonais ont posé cette semaine des clôtures en fil de rasoir de 8 pieds de haut à la frontière avec Kaliningrad Crédit : AP

La barrière s’étendra sur 144 miles le long de la frontière avec l’exclave russe Crédit : EPA

Des barbelés et des postes de garde dominent la frontière lituanienne avec Kaliningrad Crédit : Getty

Les autres États membres de l’UE, la Lettonie et l’Estonie, ont également commencé à clôturer leurs frontières orientales, qui serpentent à travers la campagne.

Ils craignent que Vladimir Poutine et son dictateur fantoche Alexandre Loukachenko « militarisent » la migration pour semer le chaos en Occident.

Des frontières d’une longueur totale de 2 106 milles devraient être fortifiées d’ici 2025 dans un écho effrayant du rideau de fer de la guerre froide.

Cela survient après qu’une roquette s’est éloignée de la frontière ukrainienne et a tué deux personnes en Pologne, déclenchant des réunions de crise à l’OTAN.

Plus tôt ce mois-ci, les troupes polonaises ont commencé à poser des barbelés le long de la frontière de 144 milles avec Kaliningrad, l’enclave russe sur la mer Baltique.

Des défenses barbelées de 8 pieds de haut et 10 pieds de large seront soutenues par des caméras, une surveillance électronique et des patrouilles armées.

La Lituanie a également renforcé sa frontière de 171 milles avec Kaliningrad et a appelé l’Otan à renforcer les déploiements de troupes et les défenses aériennes.

Le territoire – hérissé de missiles russes et d’une base navale – est pris en sandwich entre les deux pays de l’UE et inquiète depuis longtemps ses voisins.

Les tensions sont plus élevées que pendant des décennies après que l’invasion de l’Ukraine par Poutine ait alimenté les craintes que les pays baltes ne subissent le même sort.

La Finlande – qui est restée neutre pendant deux guerres mondiales et les menaces de l’Union soviétique – a maintenant rejoint l’OTAN avec la Suède éprise de paix.

Et le mois dernier, la Première ministre Sanna Martin a confirmé son intention de construire une clôture le long de la frontière de 830 milles avec la Russie.

Actuellement, il n’y a que des poteaux en bois et des clôtures basses pour garder le bétail le long de la majeure partie de l’immense frontière qui traverse d’épaisses forêts jusqu’au Haut-Arctique.

Un projet de construction gigantesque le remplacera par une barrière beaucoup plus haute et plus solide.

“Le rideau de fer a disparu, mais le ‘rideau de barbelés’ devient malheureusement la réalité pour une grande partie de l’Europe”, a déclaré Klaus Dodds, professeur de géopolitique à Royal Holloway, Université de Londres.

“L’optimisme que nous avions en Europe après 1989 a maintenant disparu.”

Les clôtures n’offrent aucune protection contre les chars et les missiles, mais sont conçues pour arrêter les vagues d’un grand nombre de personnes qui submergeraient les gardes-frontières.

Les gouvernements pensent que la Russie et la Biélorussie vont intensifier leurs efforts antérieurs pour conduire des milliers de demandeurs d’asile vers l’UE.

Le professeur Dodds a déclaré que la tactique faisait partie de la “guerre hybride” du Kremlin contre l’UE.

“Cynique et calculateur”

Certains pays d’Europe du Sud ont commencé à construire des clôtures après la crise des migrants de 2015-16.

Plus d’un million de personnes sont entrées dans l’UE, principalement via la Grèce, la Bulgarie et l’Italie.

Mais en même temps, la Russie a amené des milliers de migrants du Moyen-Orient à la frontière nord avec la Finlande.

Au milieu de la détérioration des relations à l’automne dernier, la Biélorussie a fait venir par avion des milliers de demandeurs d’asile désespérés en provenance d’Irak et de Syrie.

Ils ont ensuite été embarqués dans des bus et déversés aux frontières avec la Pologne et la Lituanie dans une partie tordue d’« échecs humains ».

Nous avons raconté comment des migrants affamés ont été battus avec des armes à feu et électrocutés par les hommes de main de la sécurité de Loukachenko pour les forcer à tenter une traversée.

On a dit à une famille : “Choisissez la mort ou la Pologne”.

La plupart des analystes de la sécurité pensent que la Biélorussie a coordonné ses efforts avec Moscou, “déstabilisant en fait nos frontières avant la guerre en Ukraine”, a déclaré Michal Baranowski, chef du bureau de Varsovie du groupe de réflexion German Marshal Fund.

Les troupes britanniques ont aidé la Pologne à construire un imposant mur d’acier de 18 pieds le long de la frontière de 116 milles qui a été achevé cet été.

Depuis lors, certaines personnes sont passées par des échelles ou des tunnels en dessous, et des centaines camperaient dans des forêts infestées de loups après s’être vu refuser l’asile.

Le responsable de la sécurité du gouvernement polonais, Stanislaw Zaryn, a reconnu que le mur n’arrêtait pas tout le monde, mais a ajouté : “Il permet à nos forces d’agir rapidement et plus efficacement, sans avoir besoin de déployer autant de personnel qu’auparavant”.

Ce mur et la clôture avec Kaliningrad “transmettent un message fort à Minsk et à Moscou que la Pologne prend la sécurité et l’intégrité de ses frontières très au sérieux”, a-t-il ajouté.

“Je crois que la Biélorussie et la Russie réfléchiront à deux fois avant de poursuivre à nouveau la militarisation de la migration.”

La Lituanie a également construit un mur le long de 311 milles de sa frontière de 422 milles avec la Biélorussie. Les rivières et les lacs agissent déjà comme des barrières naturelles à travers d’autres parties.

La Lettonie a jusqu’à présent construit 37 miles de clôtures permanentes et dix miles de clôtures temporaires le long de sa frontière de 107 miles avec la Biélorussie.

Et il a construit 143 miles de bande frontalière et 59 miles de clôtures permanentes à la frontière avec la Russie.

Pendant ce temps, l’Estonie, un autre État balte, fortifie sa frontière russe de 183 milles, dont les deux tiers s’étendent sur des lacs.

Il a jusqu’à présent construit 14 milles sur les 71 milles prévus de clôtures en acier.

La Norvège a déclaré qu’elle n’envisageait pas d’ériger des clôtures sur sa frontière de 121 milles avec la Russie – mais a déclaré qu’elle pouvait fermer la frontière avec “un préavis de quelques heures”.

Certains Russes ont esquivé les patrouilles du FSB et sont entrés en Norvège pour esquiver le repêchage ukrainien de Poutine plus tôt cette année.

Cela survient alors que la Russie craint de planifier une nouvelle attaque hybride en utilisant la misère des demandeurs d’asile appauvris.

Ce mois-ci, il a annoncé des vols directs vers Kaliningrad – qui n’est pas connue comme une destination touristique de premier plan – depuis le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Le professeur Dodds affirme que la Russie arme la migration depuis plusieurs années alors qu’elle s’engage dans un «conflit de civilisation avec ses voisins européens».

La Russie a bombardé et harcelé la population syrienne en 2015 « dans une tentative délibérée de créer une crise humanitaire », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “Je pense que l’une des difficultés que nous avons parfois en dehors de la Russie est d’apprécier à quel point une partie de ce travail est cynique, calculatrice et délibérée.”

Le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko est un proche allié de Vladimir Poutine Crédit : Reuters

Des soldats polonais posent des barbelés à Wisztyniec, à la frontière avec Kaliningrad Crédit : AP

La Pologne a également construit un mur d’acier de 18 pieds le long de la frontière avec la Biélorussie Crédit : AP

Le mur a été construit après des affrontements entre les forces de sécurité et des migrants désespérés en novembre 2021 Crédit : Reuters