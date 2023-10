Comment un restaurant chinois familial a façonné la vision du monde de Curtis Chin : NPR

Eh bien, évidemment, je savais que je n’étais ni l’un ni l’autre [Black nor white.] Et parce que je savais que je n’étais ni l’un ni l’autre, j’ai été vraiment obligé de choisir mon camp dès le début, et j’ai essayé de jouer sur un terrain d’entente. Et je pense que c’est ce que font beaucoup d’Américains d’origine asiatique, n’est-ce pas ?

Vous savez, il y a eu des difficultés à déménager en banlieue. Nous avons été confrontés à beaucoup de discrimination, dont je parle dans le livre ; pas seulement une microagression passive, mais aussi des actes physiques réellement violents et du vandalisme contre notre maison.

Mais je pense que j’ai eu de la chance car j’ai grandi dans ce restaurant chinois et notre restaurant chinois avait une clientèle très diversifiée. Et donc, chaque fois que mon père rencontrait quelqu’un qui avait un travail intéressant, pas seulement des emplois de col blanc mais même des emplois de col bleu – toute personne ayant une vie intéressante ou un parcours différent – mon père nous appelait tous les six pour écraser et bloquer ces clients. avec des questions telles que « Comment avez-vous obtenu votre emploi ? Que faites-vous au travail ? Et à cause de cela, j’ai toujours été curieux de rencontrer des gens.