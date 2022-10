Comment un puissant gouvernement Legault pourrait faire face à une opposition de la part de l’opposition et au-delà

Bien qu’il ait remporté une majorité écrasante lundi, le gouvernement Legault fera face à de nombreuses oppositions, et pas seulement de la part des trois autres partis à l’Assemblée nationale.

Les groupes de pression et les dirigeants municipaux risquent de se heurter à la Coalition Avenir Québec (CAQ), et le gouvernement fait déjà face à plusieurs contestations judiciaires pour des lois adoptées au cours de son premier mandat.

Une partie importante de la population — un peu moins de 60 % de ceux qui ont voté — a voté pour un parti autre que la CAQ.

Mais avec la mainmise de la CAQ à l’Assemblée législative, avec 90 sièges sur 125 possibles, quelle sera l’efficacité de toute opposition au programme du gouvernement ?

Une opposition atténuée à Québec

Le Parti libéral du Québec formera à nouveau l’Opposition officielle à l’Assemblée législative, un rôle crucial censé obliger le gouvernement à rendre des comptes.

Le professeur Daniel Béland, directeur de l’Institut d’études canadiennes de McGill, a déclaré que les libéraux peuvent être efficaces – même s’ils n’ont que 21 sièges, contre 27 lors de la dissolution.

“L’opposition ne concerne pas seulement le nombre de sièges que vous avez”, a-t-il déclaré dans une interview.

“Si c’est bien organisé, s’ils appuient sur les bons boutons et si le gouvernement fait des erreurs, ils peuvent en fait jouer un rôle majeur.”

Le premier ministre du Québec, François Legault, à gauche, répond à l’opposition lors de la période des questions le 8 juin, deux jours avant la fin de la session du printemps dernier. (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

Béland a déclaré que les libéraux, ainsi que Québec solidaire et le Parti québécois, devront « exploiter les erreurs du parti au pouvoir » et les faire connaître dans les médias grand public et sur les plateformes de médias sociaux.

Il a également déclaré qu’une large majorité telle que celle dont bénéficie actuellement la CAQ est une “épée à double tranchant”, étant donné qu’il y aura des députés qui avaient espéré qu’un poste ministériel reste sur la banquette arrière.

“Ces personnes pourraient être frustrées parce qu’elles n’obtiennent pas de place à la table qui compte le plus”, a-t-il déclaré.

L’opposition est divisée, trois partis détenant au total 35 sièges. Un quatrième parti, le Parti conservateur du Québec, n’a pas remporté un seul siège malgré l’obtention de 13 % du vote populaire — presque le même pourcentage que les trois autres partis perdants.

La politologue de l’Université Laval, la professeure Valérie-Anne Mahéo, a déclaré que les partis d’opposition pourraient devoir former des alliances – informelles ou formelles – pour affronter la CAQ sur certains enjeux qu’ils jugent prioritaires.

Mais puisque seuls les libéraux atteignent la barre fixée pour être officiellement reconnus comme parti – 12 sièges ou 20 % des voix – l’Assemblée nationale devrait contourner les règles pour permettre aux ressources de QS et du PQ. En 2018, un accord a été conclu qui leur a permis d’obtenir un statut, ce qui signifie plus de temps de parole et de budgets de recherche.

Ils devront affiner leur concentration pendant la période des questions.

“Ils vont partager le temps à l’Assemblée nationale”, a déclaré Mahéo.

Au-delà de l’Assemblée nationale

Des groupes de défense faisant pression pour des logements plus abordables, des politiques environnementales plus strictes ou d’autres mesures ont publié mardi des déclarations, pressant le gouvernement d’agir.

Arriveront-ils à convaincre le gouvernement ?

« Les militants qui tentent de faire passer leur message sont toujours un défi », a déclaré Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales pour le Québec chez Équiterre.

Une banderole de Greenpeace indiquant «No GNL» est accrochée sur le campus de l’Université de Montréal en 2020. Le projet d’exportation de gaz naturel de l’Ouest canadien vers les marchés européens et asiatiques a finalement été bloqué. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

Viau a déclaré que la CAQ n’avait pratiquement aucune plate-forme environnementale avant son mandat précédent, et que les groupes environnementaux ont pu remporter quelques victoires, notamment l’interdiction de l’exploration pétrolière au Québec et du pipeline de GNL.

“Ce sont des choses qui n’étaient pas à l’ordre du jour”, a-t-il dit. L’objectif à l’avenir sera d’inciter le gouvernement à adopter des politiques plus vertes. La CAQ devrait mettre à jour sa politique de zonage, par exemple, au cours de la prochaine année.

“Les gens ont voté pour que la CAQ gouverne pour les quatre prochaines années, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne se soucient pas de l’environnement”, a-t-il déclaré.

Ghislain Picard, le chef régional de l’Assemblée des Premières Nations pour le Québec et le Labrador, s’est dit encouragé que – du moins pendant les débats télévisés – les chefs de parti se soient engagés à davantage de coopération avec les groupes autochtones.

Il a dit que le gouvernement Legault « doit créer un espace qui permettra un dialogue entre les élus des Premières Nations et ceux de l’Assemblée nationale ».

Les maires proposent une vision différente

A l’approche des élections, une nouvelle génération de maires mécontentement exprimé aux politiques de la CAQ sur des questions allant de l’immigration au transport en commun.

Ces dirigeants municipaux sont susceptibles d’augmenter la pression sur la CAQ au cours de son deuxième mandat, bien que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ait, pour sa part, affiché un visage optimiste immédiatement après le résultat.

Le premier ministre François Legault, à gauche, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont trouvé un terrain d’entente sur le projet de train léger sur rail dans l’est de Montréal. (Ivanoh Demers/Radio-Canada)

Plante a déclaré qu’elle avait hâte de travailler avec le gouvernement sur des priorités communes.

“Nous avons toujours travaillé en collaboration”, a-t-elle déclaré.

Une des circonscriptions a changé, mais comme en 2018, la CAQ est repartie lundi avec seulement deux sièges sur l’îlequi est dominé par les libéraux et Québec solidaire.

« Au cours du dernier mandat, nous avons eu deux CAQ [MNAs] sur l’île de Montréal, et nous avons fait de belles choses ensemble.”

Les chefs des partis d’opposition — Dominique Anglade du Parti libéral, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire et Paul St-Pierre Plamondon du Parti québécois — siègent tous à Montréal.

Plante a déclaré qu’elle était heureuse qu’ils soient une voix pour les Montréalais, mais sa principale relation sera avec le gouvernement de la CAQ.

« Par rapport au mandat précédent, avec le même nombre de députés CAQ à Montréal, on a vraiment fait de grandes choses [together]”, a déclaré Plante. Elle a donné l’exemple du projet de REM de l’Est, même si l’échéancier de ce prolongement de plusieurs milliards de dollars de la ligne de train léger actuellement en construction n’est pas clair.

REGARDER | Comment la marque de nationalisme de la CAQ a remporté des votes :

Le programme nationaliste de la CAQ est la clé du succès électoral, selon un sondeur La Coalition Avenir Québec a trouvé un « sweet spot » du nationalisme québécois, mais le chef François Legault se concentrera probablement sur les questions économiques lors de son deuxième mandat, a déclaré Christian Bourque, vice-président exécutif de la société d’études de marché et de sondage Léger.

Les tribunaux comme “chien de garde”

La CAQ est également contestée devant les tribunaux sur deux de ses textes législatifs marquants de son premier mandat : ​​le projet de loi 96, la loi linguistique mise à jour de la province, et le projet de loi 21, qui interdit à certains employés publics de porter des symboles religieux, les deux obligeant le gouvernement à d’invoquer la clause dérogatoire dans la tentative de la CAQ de les protéger des contestations constitutionnelles.

Les contestations des deux lois seront entendues lors du second mandat de la CAQ.

Le professeur de droit de l’Université McGill, Robert Leckey, a déclaré que les tribunaux ne devraient pas être considérés comme une forme d’opposition, mais plutôt comme un “chien de garde” pour s’assurer que “les droits fondamentaux des personnes sont respectés”.

Des manifestants contre le projet de loi 21, la loi provinciale sur la laïcité, sont vus tenant des pancartes devant la Cour supérieure du Québec. Une contestation de la loi sera entendue à la Cour d’appel du Québec en novembre. (Paul Chiasson/La Presse canadienne)

“Les tribunaux sont là pour défendre le cadre constitutionnel”, a-t-il déclaré.

“Ils peuvent entendre des voix qui peuvent être exclues du processus parlementaire. Donc, vous savez, les projets de loi 21 et 96 n’avaient pas autant ou un éventail aussi large de groupes invités à participer aux audiences publiques que vous auriez pu voulu, compte tenu de l’importance de ces lois. Certaines de ces voix peuvent donc se faire entendre par le biais du processus judiciaire.

La Cour d’appel du Québec entendra une contestation du projet de loi 21 en novembre. Quelle que soit l’issue, l’affaire devrait éventuellement se retrouver devant la Cour suprême du Canada.