Comment un psychologue déroute les utilisateurs de TikTok en leur montrant des couleurs vives en vidéo noir et blanc

Une psychologue clinicienne de Ringwood, dans le Hampshire, a prétendu avoir incité ses adeptes de TikTok à voir les couleurs dans une vidéo en noir et blanc. Célèbre pour son contenu de motivation et ses vidéos liées à la santé mentale, la Dre Julie Smith compte 2,2 millions d’abonnés sur son compte TikTok. Selon le Miroir, le médecin dans sa vidéo récente peut être vu assis à l’extérieur avec une croix blanche collée sur la tête. Elle met les téléspectateurs au défi de vivre une «image rémanente» négative.

Elle dit: «Je vais tromper votre cerveau pour qu’il voit la couleur là où il n’y en a pas.»

La vidéo en noir et blanc est ensuite transformée en contraste élevé par Julie qui demande plus tard à ses followers de rester concentrés sur la croix.

Le médecin poursuit en disant qu’en figeant l’attention sur la croix, le cerveau du spectateur fera «quelque chose d’incroyable». Elle explique que lorsque les récepteurs de nos yeux sont surexposés, certaines couleurs amènent le cerveau à voir des teintes inversées sur l’apparence. d’une image en noir et blanc.

Tout en demandant à plusieurs reprises aux téléspectateurs de continuer à se concentrer sur la croix, le médecin affirme que lorsque la vidéo passera en noir et blanc, ils pourront voir des couleurs plus vives. On peut remarquer que lorsque la vidéo revient à un thème noir et blanc, des couleurs différentes apparaissent pendant un certain temps.

La vidéo, qui compte plus de 55 000 likes et des milliers de réponses, a étonné les esprits curieux. Un spectateur a mentionné que cela s’était passé pendant une fraction de seconde. Un autre utilisateur a déclaré que son esprit était époustouflé après avoir regardé la vidéo plusieurs fois.

Cependant, il y avait aussi beaucoup d’internautes qui n’étaient pas impressionnés par l’astuce psychologique du médecin et ont dit que cela ne fonctionnait pas pour eux.

L’image rémanente est une illusion d’optique dans laquelle une image continue d’apparaître devant nos yeux même après la fin de l’exposition à l’image originale.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici