Comment un professeur d’anglais est devenu la cible d’une mère chrétienne avec un adolescent trans

Quatre jours plus tard, Em Ramser saluait les élèves dans le couloir lorsqu’un autre enseignant s’est approché et lui a demandé : « Est-ce que ça va ?

Ramser ne savait pas de quoi elle parlait. Ensuite, la collègue a tendu à Ramser son téléphone, montrant un article intitulé « Allégations explosives concernant l’inconduite des enseignants du GCISD ».

Après avoir fait défiler la page, Ramser a réalisé que l’histoire parlait d’elle et elle a commencé à pleurer.

Sharla avait parlé au Dallas Express, un site d’information conservateur publié par un magnat de l’hôtellerie locale. L’article citait Sharla et un e-mail qu’elle avait écrit à Fingers, le directeur du Grapevine, cet été-là, au milieu de son différend concernant la garde.

Dans l’e-mail, Sharla a déclaré à Fingers que Ramser avait « infecté » son enfant avec une idéologie dangereuse et avait encouragé Ren à changer de sexe. Sharla a également affirmé que Ramser possédait une bibliothèque personnelle de livres LGBTQ, dont « Le prince et la couturière », qu’elle faisait circuler pour endoctriner les étudiants.

L’article renvoyait aux médias sociaux et au site Web personnel de Ramser et indiquait qu’elle s’identifiait comme homosexuelle.

Ramser tremblait en lisant.

«C’était comme être plongée dans un bain de glace», dit-elle, «et on ne peut pas reprendre son souffle.»

Quelqu’un a proposé de regarder le cours de Ramser et elle s’est dirigée vers le bureau de Fingers. Il lui a dit de planifier ses cours et de rentrer chez elle.

Pendant les jours qui ont suivi, une remplaçante a dirigé ses cours. Toute l’année, elle avait vu des reportages médiatiques sur des milices de droite comme les Proud Boys manifestant avec des AR-15 en dehors des spectacles de dragsters familiaux, notamment à Dallas. Elle craignait que quelqu’un comme ça ne se présente chez elle ou à l’école.

Les parents partageaient l’article sur les pages Facebook de la communauté, où certains utilisateurs ont laissé des commentaires suggérant que Ramser devrait être arrêté ou licencié.

« Cette femme n’a rien à faire avec ses enfants », a écrit un parent.

« Il est temps de sortir les poubelles », a écrit un autre.

Cela n’a pas aidé, a déclaré Ramser, que le district scolaire ait publié une déclaration en réponse aux allégations de Sharla, sans mentionner qu’il avait déjà enquêté et conclu que l’enseignant n’avait rien fait de mal.

Alors que le courrier électronique de Ramser se remplissait de messages menaçants l’accusant de « toiletter » sexuellement des enfants, elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas se résoudre à sortir du lit. Une personne a écrit pour dire qu’elle espérait que Ramser contracterait la variole du singe et mourrait. Quelqu’un d’autre a envoyé du spam dans sa boîte de réception avec des liens vers des sites pornographiques. Sa mère a remarqué les conséquences du harcèlement et a dit à un moment donné sans détour à sa fille : « Si vous vous suicidez, je vais poursuivre ce district scolaire en justice. »

Quelques jours après la publication de l’article, Ramser a demandé à Fingers et à d’autres chefs d’établissement de publier une nouvelle déclaration pour la défendre. Le directeur a dit à Ramser qu’il soutenait l’idée, mais que la décision reviendrait aux administrateurs supérieurs qui répondraient directement au conseil scolaire.

Entre-temps, Fingers a conseillé à Ramser de retirer les autocollants de fierté arc-en-ciel de la plaque signalétique à l’extérieur de sa classe et de toute autre décoration susceptible de signaler quoi que ce soit sur son identité ou ses convictions personnelles. Fingers, qui est noir, a fait cette recommandation lors d’un appel téléphonique enregistré par Ramser.

«Je n’ai pas d’affiche Black Lives Matter», a déclaré Fingers à Ramser. «Je n’ai pas de drapeau GSA. Je n’ai rien. … Je ne donne pas de munitions supplémentaires, parce que j’aime tous les enfants.

Ramser a retiré à contrecœur les autocollants arc-en-ciel, mais le district n’a jamais publié de nouvelle déclaration.

Fingers n’a pas répondu aux demandes d’entretien. En réponse aux questions écrites sur le cas de Ramser, un porte-parole de Grapevine-Colleyville a déclaré que le district ne partage pas les conclusions des enquêtes sur le personnel et « est toujours resté déterminé à servir et à soutenir tous les étudiants, familles et membres du personnel, et à veiller à ce qu’ils se sentent en sécurité et bienvenus. »

Ramser a pensé arrêter, mais elle a finalement décidé de retourner en classe la semaine suivante. Elle s’inquiétait du message que la démission pourrait envoyer aux étudiants.

« Je ne voulais pas leur montrer que quand les choses sont difficiles, on se cache. »