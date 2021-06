Comment un porc sauvage a déchiré le corps de l’homme lors d’une attaque sanglante qui « ressemblait à quelqu’un qui avait été tué »

Un trappeur de porcs PROFESSIONNEL avec plus de deux décennies d’expérience a presque saigné à mort quand il était a été « déchiqueté » par un porc sauvage dans une attaque sauvage.

James Dean, 59 ans, a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence après que le porc – qui, selon lui, avait un « problème d’attitude majeur » – l’ait malmené lors d’un appel de routine à Melbourne, en Floride.

Bien qu’il ait 20 ans d’expérience dans la capture et le retrait de sangliers sauvages des propriétés des gens, Dean a déclaré que rien ne pouvait le préparer à l’agression de ce porc en particulier.

« C’était effrayant, parce que je ne savais pas si j’allais survivre. Parce qu’il était partout sur moi », a-t-il déclaré.

L’incident brutal s’est déroulé en octobre 2019. Réfléchissant à l’attaque avec les médias locaux, Dean a déclaré que le porc poursuivait deux jeunes filles près d’un arrêt de bus dans un quartier de la périphérie ouest de Melbourne avant de recevoir l’appel.

Dean a déclaré que l’animal l’avait soudainement attaqué alors qu’il tentait de le transférer d’une cage dans un piège de transport.

Il a déclaré à Newsweek que le porc était « beaucoup plus fort » qu’il ne le pensait et qu’il était capable de se détacher.

Dean a désespérément essayé de re-piéger l’animal mais a subi de graves blessures dans le processus.

Il a raconté aux médias locaux comment le cochon, estimé à environ 14 pierres, a déchiré le muscle du mollet et la rotule avec ses défenses acérées.

Le sanglier a également pris une série de morceaux de son bras et l’a presque aveuglé.

Au cours de l’attaque vicieuse, Dean dit qu’il est tombé au sol et s’est cogné la tête. Il a également subi une importante perte de sang et se souvient avoir perdu connaissance.

« J’ai réussi à le sécuriser suffisamment pour le remettre dans le piège où il ne pouvait pas s’échapper », a-t-il déclaré.

Saignant sur le trottoir, Dean a réussi à appeler son fils Christian qui s’est précipité sur les lieux et a appliqué un garrot de fortune à sa jambe.

Christian a également appelé le 911 et son père a été transporté au centre médical régional de Holmes en ambulance.

« Tout ce dont je me souviens, c’est d’avoir vu du sang partout », a déclaré Christian Dean à Florida Today. « On aurait dit que quelqu’un avait été tué là-bas. »

Dean a déclaré que les ambulanciers lui avaient dit que s’il n’y avait pas eu les actions rapides de son fils, il serait mort.

« C’est lui qui a mis le garrot sur mes jambes et les ambulanciers lui ont dit que c’était lui qui m’avait sauvé la vie », a raconté Dean à Fox36.

Dean a admis qu’il avait « peur… parce que je n’ai jamais eu un cochon qui m’a attaqué comme celui-ci. »

« Le saignement ne s’arrêterait pas », a-t-il ajouté.

Dean a dû subir une opération aux jambes. Il avait également des points de suture au bras et au sourcil.

C’était la mort la plus proche qu’il ait jamais connue au cours de ses 20 années dans le contrôle des animaux. La deuxième expérience de mort imminente la plus proche qu’il ait eue a été lorsqu’il a été mordu par un serpent à sonnettes, a-t-il déclaré.

« Il a définitivement esquivé la mort à plusieurs reprises », a ajouté son fils Christian. « Il a été mordu par des serpents à sonnettes, des mocassins à eau, tout ce que vous voulez.

« Une fois, il avait une griffe de canard de Barbarie : c’était à quelques centimètres de son cœur. C’était une autre situation où il a heureusement pu survivre. »

Dean a pris plusieurs mois de congé après l’attaque et a mis en place un GoFundMe pour l’aider à couvrir ses frais médicaux.

Même plusieurs mois après l’attaque, Dean a appris qu’il risquait de perdre ses jambes à cause d’une infection.

L’incident terrifiant, a-t-il déclaré, ne l’a cependant pas dissuadé de travailler – il l’a plutôt rendu plus motivé que jamais à garder les animaux dangereux hors des zones résidentielles.

« Je suis reconnaissant que cela m’est arrivé et non à un enfant ou à une femme âgée », a-t-il déclaré.

Quant au porc, Dean a déclaré que l’animal avait été euthanasié de trois balles dans la tête après avoir été transporté à l’hôpital.

Les porcs sauvages sont une espèce envahissante que l’on trouve dans les 67 comtés de Floride.

Les animaux présentent des risques pour l’homme via des attaques et des collisions avec des véhicules et des avions, selon le département américain de l’Agriculture.

« Les porcs sauvages ont été agressifs et ont même attaqué les agriculteurs, les golfeurs, les randonneurs et les pique-niqueurs. L’agressivité peut être augmentée lorsqu’ils associent les gens à la nourriture à cause des aumônes et de l’élimination inappropriée des déchets », rapporte l’agence.

Les porcs sauvages peuvent transmettre plus de 30 maladies virales et bactériennes à l’homme, ainsi que 40 types de parasites différents, ajoute l’agence.

Ils ont été introduits pour la première fois en Amérique du Nord dans les années 1500 sur le dos des colonies européennes.

Ils constituent désormais un problème majeur en Floride et dans plusieurs autres États, dont le Texas, l’Arkansas et les Carolines.

Actuellement, il y a plus de six millions de porcs sauvages aux États-Unis.

Ils coûtent aux États-Unis environ 1,5 milliard de dollars chaque année en dommages et en coûts de contrôle, selon les rapports du Service d’inspection de la santé animale et végétale.