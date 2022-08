Comment un pont de 260 millions de dollars a négocié la frontière la plus inhabituelle d’Afrique

Aujourd’hui, les pontons reposent à terre, heureusement redondants. Vous les apercevrez peut-être en traversant le pont de Kazungula, long de 923 mètres (3 028 pieds), un projet de 260 millions de dollars cofinancé et coopéré par le Botswana et la Zambie, qui, après un an de mise en service, a déjà transformé cette artère commerciale d’Afrique australe.

Le pont a été conçu pour accélérer les déplacements le long du corridor nord-sud de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), un itinéraire historiquement en proie à des retards coûteux aux frontières.

Cuivre de la RDC, de la Zambie et de la Tanzanie voyageant vers le sud avant d’être expédié vers la Chine. Nourriture d’Afrique du Sud voyageant vers le nord. Du matériel minier de Tanzanie à destination de la RDC et de la Zambie. Tous passent par Kazungula, explique Kaiko Salim Wamunyima, secrétaire général de la SADC Truck Drivers Association of Zambia.

Le pont a ouvert ses portes en mai 2021, mais sa construction a duré plus d’une décennie, explique Isaac Chifunda, responsable de l’ingénierie du projet de Kazungula.

La géopolitique a joué un grand rôle dans la conception du pont. Kazungula s’étend sur une région de l’Afrique connue sous le nom de “quadripoint”, explique Chifunda. Soixante-cinq kilomètres (40 miles) en amont des chutes Victoria, le Botswana, la Zambie, la Namibie et le Zimbabwe convergent au confluent des fleuves Zambèze et Chobe. Les frontières des pays s’étendent dans les rivières, de sorte que le pont de Kazungula a été façonné avec une courbe prononcée pour se faufiler à travers le paysage, en évitant les eaux zimbabwéennes, explique Chifunda.

“L’Afrique était massivement représentée sur ce projet”, explique Chifunda. Bien que la construction ait été supervisée par la société sud-coréenne Daewoo E&C, l’équipe était multinationale, dit-il, et les matières premières, notamment le ciment, l’acier et les granulats, provenaient de toute l’Afrique australe.

En tant qu’investissement important pour la Zambie et le Botswana, le pont regorge de technologies pour assurer son avenir à long terme.

Chifunda explique qu’un système de surveillance de l’état de la structure “indique quelle partie du pont doit être entretenue. Et nous avons également une station météo – nous mesurons la vitesse du vent, les précipitations, nous mesurons même l’excitation, c’est-à-dire le mouvement de la (suspension ) câbles.

“S’il y a un danger, la station enverra un signal par message téléphonique, par e-mail également, afin que les deux États membres puissent répondre à tout besoin de maintenance.”

Nouvelles coutumes

À chaque extrémité du pont se trouvent des bureaux de douane à guichet unique, de sorte que le fret traversant la frontière n’a besoin d’être traité que par un seul pays. L’opportunisme est nécessaire maintenant qu’il y a un volume de trafic quotidien plus élevé.

Chikumbi Chama, commissaire adjoint à l’Autorité fiscale zambienne, affirme que le pont a permis des heures de fonctionnement plus longues, la frontière étant ouverte entre 6 h et 22 h. L’ancienne installation frontalière recevait jusqu’à 80 camions par jour, maintenant les douanes en reçoivent plus de 280, elle ajoute, et “les chiffres augmentent chaque jour”. Mais malgré l’augmentation du volume de trafic, “(le) délai de transit a été réduit à une demi-journée”.

Le camionneur Memory Lambie sillonne la région avec une pancarte indiquant « BOSS LADY » sur son pare-brise. Néanmoins, elle se souvient du “grand défi” traversant le Zambèze avant le pont ; Des files d’attente de 10 kilomètres à la frontière et jusqu’à deux semaines d’attente pour entrer en Zambie. “Maintenant, c’est facile”, dit Lambie, ajoutant qu’avec les trajets plus rapides, elle peut passer plus de temps avec ses enfants.

Garder les roues en mouvement

Un an après son ouverture, le pont n’a pas encore réalisé tout son potentiel, car la ligne de train qui traverse son centre n’est pas encore opérationnelle.

La liaison ferroviaire est destinée à la fois aux passagers et au fret, explique Chifunda, l’ingénieur du projet, mais les passages à niveau ne fonctionneront pas simultanément avec les voitures et les camions. “Le pont a été conçu de manière à ce que le train et les véhicules ne puissent pas emprunter le pont en même temps”, explique-t-il. La circulation des véhicules est dégagée, puis un train traverse, puis la circulation des véhicules peut reprendre.

Une fois connecté à l’infrastructure ferroviaire existante au Botswana et en Zambie, un volume encore plus important de marchandises pourra traverser le pont et traverser l’Afrique australe, explique Chama.

Cela réduira probablement les coûts de transport des marchandises. Un rapport de la Banque africaine de développement de 2015 a identifié les mauvaises liaisons ferroviaires dans les pays enclavés (comme le Botswana et la Zambie) comme limitant leur potentiel économique. Le fret ferroviaire à moteur diesel peut être jusqu’à 75 % moins cher que le fret routier, mais les routes traitent toujours l’écrasante majorité du fret dans la SADC.

“Dans le paysage futur, je vois le fret ferroviaire devenir une caractéristique importante”, ajoute Chama. Mais un calendrier pour quand le pont sera entièrement connecté n’est pas clair, avec des pourparlers entre le Botswana et la Zambie en cours, dit Chifunda.

Pendant ce temps, les camions continuent de faire des allers-retours sur le fleuve Zambèze, avec plus de rapidité et de facilité que jamais. Pour des pilotes comme Lambie, c’est déjà une révélation. “Le pont est parfait à 100% pour nous”, dit-elle.